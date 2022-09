TPP11: la primera prueba de fuego de la alianza Uriarte-Tohá en el Congreso

Los apoyos para aprobar el TPP-11 (Trans-Pacific Partnership o Asociación Transpacífico) ya están en el Congreso.

Además, ya existe un preacuerdo de un grupo mayoritario de bancadas en el Senado para votar el próximo martes o miércoles este pacto comercial que involucra a 11 países, entre ellos Chile.

Solo se necesita una mayoría simple de 26 senadores (incluso menos, dependiendo de los legisladores presentes el día de la votación), de los cuales, las bancadas de derecha aportarían 25. Por lo tanto, solo falta un voto, aunque es probable que se manifieste al menos un puñado de apoyos de la DC, el PPD y el PS para asegurar la ratificación de este acuerdo internacional, que ya lleva cuatro años de discusión en el Congreso.

De hecho, la Cámara de Diputadas y Diputados ya lo aprobó el 17 de abril de 2019 y solo resta que culmine su discusión en el Senado para que el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (nombre oficial del TPP-11) se transforme en parte del catálogo de instrumentos internacionales ratificados por Chile.

“Tengo la confianza en que lo vamos a lograr para (...) llegar a un acuerdo con el TPP-11, despejar las dudas, encontrar una manera de que ese acuerdo sea compatible con todos los compromisos que tenemos como gobierno”, afirmó la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD) en TVN hace dos semanas.

Sin embargo, a pesar de la presión de la jefa de gabinete para avanzar en este tratado, en el oficialismo y en algunos sectores del gobierno, no están completamente convencidos de sus beneficios. De hecho, ya se han desatado las críticas de algunos parlamentarios (de ambas coaliciones de gobierno), en una clara distancia con la postura planteada por una parte del Ejecutivo.

Si bien la arremetida de Tohá contaba con el apoyo del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y de la canciller Antonia Urrejola, quienes públicamente han abogado por este nuevo instrumento, la secretaria general de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte (PS) -la principal aliada de la titular del Interior en el rediseño del político del gobierno- ha sido sido cautelosa en la materia y hasta el momento no ha intervenido en el tema, según negociadores dentro del Senado.

De hecho, a nombre del gobierno, la responsabilidad de realizar la ronda de consultas políticas ha recaído en el subsecretario de Relaciones Económicas, José Miguel Ahumada, conocido detractor de estos acuerdos comerciales.

Algunos senadores que han conversado con Ahumada en estos días, comentan que el gobierno está pidiendo más tiempo para votar el TPP-11 y no ponerlo en tabla la próxima semana. Sin embargo, el interés mayoritario es que no se siga aplazando su discusión.

No sería el único problema para el Ejecutivo. La cautela de Uriarte podría transformarse en la primera disonancia en la relación con Tohá.

Ambas comparten un pasado común tras haber sido secretarias de Estado y funcionarias en las administraciones de la Concertación. No obstante, también son referentes de dos corrientes paralelas dentro del mundo progresista. Tohá es una de las herederas políticas del expresidente Ricardo Lagos, de quien fue subsecretaria general de gobierno, mientras que Uriarte siempre fue cercana a la expresidenta Michelle Bachelet, de quien fue ministra en su primera administración y luego su jefa de asesores en su segundo mandato.

Uno de los factores que estaría pesando en el gobierno es que además de la resistencia del PC y del Frente Amplio, se están sumando voces disidentes al TPP-11 en el propio Partido Socialista y en el PPD.

El senador Alfonso De Urresti (PS), declarado aliado de Uriarte, en una entrevista a Radio Universidad de Chile, sinceró que siempre ha mantenido el rechazo al TPP-11. “Me he formado la convicción de que no es conveniente su aprobación. Sé que el gobierno lo está impulsando ahora, pero me parece inconducente, me parece extraño que se dé una vuelta de posición tan brutal frente a lo que el propio Presidente (Gabriel Boric) y otras autoridades, hoy día gubernamentales, han manifestado su oposición a suscribir este tratado”, dijo De Urresti, recordando que Boric cuando era diputado votó en contra del TPP-11.

Por su parte, en T13 Radio, el martes pasado, el senador PPD, Jaime Quintana, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores, si bien señaló que “no hay espacio para seguir dilatando más esa definición”, aseguró que no sabe cómo votaría cuando se vea el TPP-11 en la sala.

Consultado por La Tercera, Quintana ratificó sus dudas. “Objetivamente tenemos hoy mayores dificultades con el comercio exterior y un tratado como este cobra mayor sentido. Mi voto dependerá de cómo se resuelvan algunas materias de La Araucanía. Sin embargo, como presidente de la comisión de RR.EE. daré todas las facilidades que se requieran”, dijo.

A los ruidos en el Socialismo Democrático se sumó una severa declaración de los senadores del comité de Apruebo Dignidad. “El TPP-11 no forma parte de nuestro programa de gobierno y consideramos que no hay ninguna urgencia para ponerlo en votación en el Senado (...). Tenemos una mirada crítica de los mecanismos de resolución de controversias entre inversionistas y Estados, entre otros aspectos de estos tratados comerciales que tienen un sesgo neoliberal que condicionan la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo”, dice la declaración firmada por Juan Ignacio Latorre (RD), Fabiola Campillai (independiente), Claudia Pascual (PC), Daniel Núñez (PC), Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Esteban Velásquez (FRVS).

Pese a estas objeciones, el jefe de bancada de la UDI, Iván Moreira, anticipó que ya existe una mayoría de comités para ponerlo en discusión el martes 27 o el miércoles 28. Esta decisión, sin embargo, se zanjará en la reunión de comités que se realizará el lunes.

“Más allá de las declaraciones que han hecho parlamentarios del oficialismo, que están en contra del TPP-11, nosotros tuvimos una reunión en comités, donde nos pidieron 15 días más para poner en tabla este tratado y votarlo. Han pasado los 15 días y el gobierno nos ha pedido más tiempo. Creo que el gobierno no alcanzó a convencer a su sector, pero nosotros consideramos que tenemos los votos para aprobarlo. No podemos seguir esperando”, adviertió Moreira.