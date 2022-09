Senadores de Apruebo Dignidad desmienten acuerdo para votar el TPP11 la próxima semana y acusan “sesgo neoliberal” del tratado multilateral

La ratificación por parte del Senado del acuerdo de integración económica con la región del Asia Pacífico (TPP-11) tendrá que seguir esperando. Al menos así se desprende del anuncio que realizó la bancada de Apruebo Dignidad en la Cámara Alta, que desmintió la existencia de un acuerdo de los comités parlamentarios para someter a votación el proyecto la próxima semana.

En una misiva pública, los legisladores del bloque oficialista afirmaron que la votación del polémico acuerdo multilateral quedó pendiente al no contar con el apoyo de los comités del Partido Comunista y de Revolución Democrática.

“Frente a versiones de prensa que señalan que existiría un acuerdo en el Senado para votar el TTP11 la próxima semana, las senadoras y senadores de Apruebo Dignidad señalamos que dicha información no es verídica”, señala la carta.

La misiva fue rubricada por los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Claudia Pascual (PC), Daniel Nuñez (PC), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Esteban Velásquez (FRVS) y Fabiola Campillai (independiente). Mientras que, la carta no contó con el apoyo del resto de los partidos oficialistas que están representados en el Senado, como el Partido Socialista y el Partido por la democracia (PPD).

En ella afirman que en la reunión de comités del viernes 9 de septiembre dicha votación fue propuesta por los representantes de Chile Vamos, ante lo cual “los comités del PC y RD no dimos el acuerdo, por tanto dicha votación quedó pendiente”.

En el documento agrega que el TPP11 “no forma parte de nuestro programa de gobierno y consideramos que no hay ninguna urgencia para ponerlo en votación en el Senado”.

Además, entregaron su visión crítica sobre el pacto multilateral, apuntando que “tenemos una mirada crítica de los mecanismos de resolución de controversias entre inversionistas y Estados, entre otros aspectos de estos tratados comerciales que tienen un sesgo neoliberal que condicionan la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo”.

Disputa en la coalición

La visión de los senadores de Apruebo Dignidad viene a ratificar la tensión que el TPP11 está generando en la coalición de Gobierno. Fue el propio subsecretario José Miguel Ahumada de Relaciones Internacionales quien confirmó a Pulso el envío de los llamados side letters a 10 socios para adecuar y resguardar los intereses de Chile. Con ello, ratificó que la estrategia del Gobierno será no aplicar los mecanismos de resolución de controversias, cuestión que fue criticada por el ex Direcon, Álvaro Jana.

“Me parece una muy mala idea, además totalmente incongruente con la tradición de protección de inversiones que Chile viene sosteniendo hace muchos años. Me parece que no atrae inversiones, que genera lo contrario. Si hay una tradición en Chile, no veo por qué ahora repentinamente nosotros tratamos de seguir el ejemplo de Nueva Zelanda, que además es un mal ejemplo”, dijo en entrevista con Pulso.

Ya antes, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, había ratificado su visión negativa sobre el acuerdo multilateral, ya que “afectaría, a nuestro juicio, el desarrollo más soberano hacia adelante del país”.

Retirar el proyecto

Más tarde la Federación Regiuonalista Verde Social (FREVS) tembién manifestó su rechazo a la firma del acuerdo.

“Ante la pretensión de los partidos de Chile Vamos y algunos senadores de la ex Concertación, de someter pronto a votación en el Senado de la República, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11) sobre una integración económica plurilateral en la región de Asia Pacífico, solicitamos formalmente al Presidente Gabriel Boric que haga el retiro del mismo desde el Senado en uso de la facultad que le confiere él artículo 132 del Reglamento de esa Corporación”, afirmaron..

Al respecto señalaron que,, de acuerdo al Artículo 132: .”El autor de un proyecto o indicación sólo podrá retirarlo antes de ser votado en Comisión o en Sala, pero un Senador podrá hacerlo suyo. Con todo, si se tratare de un proyecto o indicación formulado por el Ejecutivo, únicamente podrá hacerlo suyo un Senador cuando no implique cuestiones que importen el ejercicio de facultades privativas del Presidente de la República o no sean materias cuya iniciativa le pertenezca exclusivamente.Sin embargo, el Presidente de la República podrá retirar, en cualquier momento, un proyecto de acuerdo aprobatorio de un tratado u otro instrumento internacional.”

Por ello realizaron un llamado al gobierno a impulsar a nivel internacional, una nueva generación de tratados de libre comercio, basados en la reducción de los gases de invernadero, favorecer la producción verde, con responsabilidad social y territorial.