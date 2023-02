Claudio Agostini y reforma a los notarios: “Se oponen por razones evidentes, es un muy buen negocio”

El economista, Claudio Agostini, se refirió a la reforma de notarios señalando que “con el peso de la historia, yo soy bien escéptico de que ocurra algo”. El académico de la Universidad Adolfo Ibáñez defendió su mirada al recordar los fallidos intentos en tres gobiernos anteriores por cambiar el funcionamiento del sector de los notarios.

Agostini aseguró en Radio Infinita que “en la práctica cuesta tanto (avanzar) porque los notarios se oponen por razones evidentes, es un muy buen negocio. Es un negocio que está cerrado, hay un número fijo de notarios”.

Además, se refirió a las cifras del informe de la Fiscalía Nacional Económica sobre el negocio de los notarios. “La Asociación de Notarios insiste en decir que el informe está malo porque tiene una muestra de unos pocos notarios respecto a los ingresos. Eso es mentira, esto es el censo de notarios. Los notarios ganan en promedio $14 millones al mes. Datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) que consideran a todos los notarios. Los notarios que están en Santiago Centro ganan $24 millones al mes. No es poco, los deja en el 0,3% de ingresos más altos de Chile”.

De esta forma, Agostini recordó los dichos del ex ministro de Justicia, Hernán Larraín. El ex jefe de cartera hace cuatro años atrás aseguró que existía un “lobby feroz para impedir cambios fundamentales en la reforma a los notarios”, según recordó el economista.

“Hay muchos notarios que tiene parientes en el parlamento, o algunos son ex parlamentarios de frentón. De hecho uno ve las votaciones en las comisiones y hay parlamentarios que tienen parientes que son notarios y ni siquiera se abstienen de votar, votan igual contra la reforma”, agregó Agostini.

Si bien reconoce que existen notarios que están de acuerdo con un cambio en la normativa, señaló que “quieren que los regulen para mantener cerrada la entrada. La regulación que ellos proponen es: queremos más transparencia en los nombramientos y que nos reajusten el decreto que fija las tarifas. Pero en el fondo es: queremos seguir siendo un oligopolio con renta, pero mejor regulado. Eso no es el cambio que se necesita”.

“Los notarios tienen un punto: no se ha reajustado el arancel desde el año 98. Pero cuando uno saca la inflación desde el año 98 hasta ahora es de 120%, 130%, y cobran 11 veces más, no 120% más. Entonces, yo creo que aquí el tema es falta de competencia. Cuando tú tienes un número fijo de notarios obviamente estás dejando rentas tan importantes como estas, y lo vemos en calidad de servicio, mala tecnología”, indicó el economista.

Reforma tributaria

En el contexto de que la reforma tributaria volverá a ser discutida tras el receso del Congreso durante febrero, Claudio Agostini, abordó la postura de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) sobre el impuesto al patrimonio. El gremio de los grandes empresarios propuso como alternativa al impuesto al patrimonio subir en un punto gravamen a las empresas

“Si tú me haces elegir entre algo malo y algo menos malo uno siempre elige lo menos malo. Como lo hemos conversado hay varias alternativas mejores como subir el impuesto al diésel”, apuntó.

El académico declaró que “la evidencia que tenemos es que la mayoría de los países que pusieron impuestos al patrimonio terminaron retirándolo porque no funciona”, señalando que la evidencia en Francia particularmente, apunta a que “es muy caro administrar y fiscalizar. Y después hay algunas evidencias de que tiene efectos negativos en el ahorro y el crecimiento económico”.

Por otro lado, también se refirió a la reducción de la evasión. “Más de la mitad viene de reducción de la evasión y eso es algo que uno nunca sabe. En todas las reformas se propone una reducción a la evasión enorme y después al final nunca se cumple mucho y es difícil. A mí me parece positivo que se haga un esfuerzo por reducir la evasión. Pero, de nuevo, no sabemos si va a recaudar todo lo que dice que va a recaudar. La evidencia en el pasado es que no siempre ha ocurrido”.

Pese a esto, Agostini indicó que la reforma “tiene algunas cosas interesantes”. Así destacó “que se haya ido a depreciación semi instantánea que tiene efectos positivos en el crecimiento”, y el aumento de atribuciones al Servicio de Impuestos Internos: “Yo creo que esa es una de las cosas positivas de la reforma. Por ejemplo, hay más atribuciones respecto al secreto bancario. Hay más atribuciones respecto a los capitales que salen al exterior, y a qué países salen” dijo.