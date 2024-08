CMF alerta y denuncia a ocho entidades que ofrecen crédito por presunta estafa

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alertó a la ciudadanía y denunció a ocho entidades que ofrecen crédito a través de la web o aplicaciones, por presuntos delitos de estafa, y a tres aplicaciones web por extorsión.

En un primer grupo, y según los antecedentes recabados, el organismo detectó a entidades que aparentan ser supervisadas, pero que no están autorizadas, y que solicitan pagos anticipados, y luego no entregan los créditos a los usuarios. Ante estos hechos, la CMF presentará ocho denuncias ante el Ministerio Público en contra de quienes resulten responsables, por el presunto delito de estafa contra las siguientes entidades:

1- https://depositodevaloressa.com/. (Cooperativa Sociedad Interbancaria de Depósitos de Valores S.A., imitadora de Sociedad Interbancaria de Depósitos de Valores S.A.).

2- https://bespokecapitalsa.com/. (Cooperativa Administradora Bespoke Capital S.A., imitadora de Bespoke Capital S.A.).

3- http://financialchilespa.com/. (Crédito Financial Chile o Financial Chile Advisors, imitadora de Financial Chile Advisors SpA).

4- https://www.cooperativainvica.online y https://www.invicacoop.site/ (Cooperativa Financiera Invica o Cooperativa Invica, imitadora de Fundación Invica).

5- https://srmadministradora.com/. (Imitadora de SRM Administradora General de Fondos S.A.).

6- https://administradorayprocesos.com/. (Cooperativa Financiera Administradora y Procesos S.A., imitadora de Administradora y Procesos S.A.).

7- www.sanfecoop.com. (Imitadora de Sanfecoop, Cooperativa de Ahorro y Crédito San Felipe Ltda.).

8- https://coopcoface.site/. (Coopcoface, imitadora de Compañía de Seguros de Créditos Coface Chile S.A.).

Por otro lado, el organismo alertó por las aplicaciones Bogofin, Fácil Cuota, Presta Fácil y Crédito Fácil, que no están reguladas por la CMF y pueden ser descargadas en portales web y Google Play.

Tras recabar antecedentes, la CMF determinó presentar denuncias por delito de extorsión contra estas aplicaciones, y adicionalmente por el delito de usura contra Crédito Fácil.

Asimismo, el organismo hizo un llamado a la ciudadanía a revisar el portal de Alertas Ciudadanas, antes de solicitar un crédito.