CMPC reporta baja de utilidades en primer semestre, pese a alza de ingresos

CMPC informó este jueves sus resultados financieros al cierre del primer semestre. La empresa registró ganancias por US$ 351 millones en el primer semestre de 2023, lo que representa un retroceso de 26,1% en relación al mismo lapso de 2022. De manera trimestral, en tanto, la compañía anotó utilidades por US$124 millones entre abril y junio, lo que significa una baja de 44,6% con respecto al segundo trimestre del año pasado.

Los menores resultados a nivel semestral, explicó la firma en su balance financiero enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se deben a un menor Ebitda y diferencias de tipo de cambio en US$ 6 millones. “Esto fue contrarrestado en parte por menores impuestos (US$ 51 millones), un mayor resultado por unidades de reajuste (US$ 47 millones) y menores gastos financieros netos (US$ 10 millones)”, agregó la compañía.

En tanto, la empresa reportó ingresos por US$ 4.144 millones entre enero y junio pasado, esto es un aumento de 11,6% en doce meses. En el trimestre, la compañía logró ventas por $2.015 millones, un 1,7% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

El crecimiento de las ventas a nivel semestral, explicó la empresa, es reflejo de las mayores ventas en Softys con un 28% de crecimiento, por mayores volúmenes, junto a un alza del precio promedio. “En Celulosa, las ventas aumentaron US$ 9 millones por mayores precios al inicio del periodo, mientras que los volúmenes disminuyeron ligeramente. El efecto de la indemnización del seguro de Guaíba, recibida en el primer trimestre de 2023 (de US$ 176) se presenta por separado. Biopackaging aumentó US$ 7 millones por mayores precios promedio”.

En el negocio de celulosa, el volumen de venta a terceros aumentó 14% de manera trimestral y 2% anual, alcanzando 985 mil toneladas. El precio promedio de venta disminuyó 24% trimestral y 30% anual.

Por su parte, en el negocio de papel tissue y cuidado personal, Softys registró mayores ventas, con aumentos de 20% en el trimestre y 35% de manera anual, “así como mayores márgenes, gracias a un mayor precio promedio, impacto cambiario favorable y crecimiento del volumen en cuidado personal. Este resultado fue favorecido por la integración de carta fabril desde junio de 2022 y de P.I. Mabe desde mayo de 2023″, agregó CMPC.

En tanto, en el segmento de Biopackaging, las ventas disminuyeron 9% en el trimestre y 4% de manera anual, en línea con una menor demanda de la industria. El precio promedio disminuyó 1% trimestral y aumentó 4% anual.

Con respecto a las inversiones, durante el trimestre estas totalizaron US$ 447 millones, aumentando en comparación a los US$ 153 millones del primer trimestre del 2023 y los US$ 385 millones del segundo trimestre de 2022. “Estas variaciones se explican por crecimiento orgánico, con la adquisición de P.I Mabe en México en el segundo trimestre de 2023, y las inversiones en Carta Fabril e Iguaçú en Brasil en segundo trimestre de 2022. Las inversiones del trimestre incluyeron desembolsos por US$ 77 millones para el proyecto BioCMPC”.