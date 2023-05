Cochilco actualiza su visión sobre el mercado del litio: la demanda mundial crecerá más que la producción hasta 2035

El abogado Joaquín Morales Godoy está próximo a cumplir 60 años. Desde marzo de 2020, hace más de tres años, recaló en la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Lo hizo como fiscal, a través del sistema de Alta Dirección Pública. En marzo de 2022 asumió en forma interina como vicepresidente ejecutivo de la Comisión, y desde marzo de este año fue nombrado oficialmente en el cargo por el Presidente Gabriel Boric.

Titulado en la Universidad de Chile, el abogado es hijo del exdiputado radical Joaquín Morales Abarzúa. Su tío, Carlos Morales, también fue diputado por cuatro períodos, entre 1957 y 1973.

En su carrera ofició como fiscal y vicepresidente subrogante de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera; fue ministro suplente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia; y jefe de la División Jurídica de la Superintendencia de Casinos.

Hoy lidera la Comisión que asesora al ministerio de Minería, y al Ejecutivo, sobre las tendencias en producción de cobre y otros metales. Pero por estos días otro mineral ha acaparado parte importante de su labor: el litio. De hecho, tras el anuncio de la estrategia nacional del gobierno en la materia, Cochilco se apresta a presentar la actualización del escenario global y local sobre el producto estrella de la electromovilidad. A finales de mayo, el organismo dará a conocer el reporte que actualiza su visión del mercado, identificando las tendencias hacia 2035.

El último informe data de 2021. En él se preveía que la demanda por litio pasaría de 327 mil toneladas de Carbonato de Litio Equivalente (LCE) en 2020 a 2,1 millones de toneladas en 2030. La producción, en el mismo período, se incrementaría desde 384 mil toneladas a 1,6 millones de toneladas, con un crecimiento anual compuesto del 16%.

El nuevo reporte de Cochilco estima que la demanda por el mineral no metálico se incremente en torno a un 15% anual hasta 2035 respecto a 2021, y que la producción lo haga a una tasa de 12% anual en relación a 2020, evidenciando alzas frente al informe anterior.

En entrevista con Pulso, Morales aborda los efectos iniciales que tuvo en el mercado del litio el anuncio de la estrategia, que inicialmente golpeó las acciones de SQM e incluso fue catalogada erróneamente como una nacionalización de una industria donde el Estado declaró desde 1979 el mineral como inconcesible.

“Yo creo que eso ya se moduló, se templó el verdadero alcance de la política y la mejor señal de ello es que muchos actores del mundo privado empezaron las conversaciones de cómo se va a implementar esto, con las conversaciones que tienen que haber a partir de las definiciones que hay, estoy hablando de Corfo, Codelco y SQM”.

- ¿Están las capacidades para que Chile alcance el objetivo propuesto de ser el primer productor a nivel mundial?

Yo creo que si se produce el entendimiento esperado que tiene la política pública y que va a generar un impacto de certeza en los actores privados de Chile, debería alcanzar un número importante en la producción.

- ¿Se tendría que superar las 415 mil toneladas a 2030, que es lo que proyectaban en el último reporte?

Debería.

- Pero, ¿cuál debiera ser finalmente el lugar que ocupe Chile? Australia ya nos pasó y va creciendo de manera mucho más acelerada.

Es una buena pregunta, porque es complejo poder determinarlo. No sabemos exactamente cuál va a ser la reacción final y cuáles van a ser las verdaderas capacidades de explotación de litio. Debiese estar entre los tres productores del mundo, de todas maneras. Ahora, ¿cuál es el resultado final? Hay que pensar en las capacidades que van a tener Enami y Codelco, las capacidades que puede tener la Empresa Nacional de Litio que se va a crear, las posibilidades de aumento en los entendimientos que hay con los actores hoy día presentes, que también debiesen probablemente pensar en aumento de las capacidades de producción a partir de mayores autorizaciones. Entonces yo diría que debiésemos estar entre los tres primeros países del mundo, pero hay varios factores todavía que no hacen posible determinar hasta dónde.

- Ustedes fiscalizan a Codelco, que tiene un endeudamiento importante, incluso han surgido voces que llaman a privatizarla por ello, ¿Eso complica los análisis que tienen que hacer ustedes sobre los proyectos de Codelco en el litio?

Fiscalizamos a Codelco en el uso eficiente y eficaz de sus recursos. Nosotros hemos hecho las observaciones del caso. La situación de endeudamiento es pública y sabida. Pero Codelco es una empresa que se ha manejado históricamente con su endeudamiento. La última renegociación de los pasivos que tenía, en opinión del mercado, fue bastante conveniente. Yo creo que Codelco tiene las capacidades de poder seguir en la administración de este sistema que ha tenido y poder enfrentar el desafío del litio. Codelco está sincerando una serie de situaciones que nosotros estamos fiscalizando, pero pienso que Codelco tiene las capacidades para enfrentar hoy día el desafío del litio. El endeudamiento se ha manejado bastante bien, lo ha sabido llevar, es indudable que es importante, pero creo que no es un obstáculo para que puedan desarrollar el proyecto.

- ¿Y en el caso de Enami, que tuvo pérdidas por US$78 millones en 2022?

Enami en su proyecto de litio ha dicho directamente que está mirando un socio estratégico, y como empresa del Estado va a tener que manejarse con ese proyecto. Si busca recursos de alguna manera, bueno, tendrá que adaptarse, ver las posibilidades que tiene dentro de la estructura del Estado.

- En el litio, van a tener que fiscalizar lo que haga Codelco, Enami y eventualmente la Empresa Nacional del Litio, ¿Qué medidas tiene contempladas? ¿Van a separar las áreas de estudio del cobre y litio?

Nosotros hoy día estamos comprometidos como institución en sacar adelante una ley de modernización de Cochilco, porque es una norma antigua, que en varias oportunidades se ha parchado, y creo que hoy día es necesaria una propuesta de una nueva Comisión Chilena del Cobre que se adapte a los tiempos y a los requerimientos de lo que es la realidad, la capacidad y desarrollo empresarial del Estado respecto a la exportación de recursos minerales, con el tema del litio. Pienso que la existencia de las tres direcciones debiese mantenerse, es un modelo importante; pensar el día de mañana en otras alternativas de gobierno corporativo es algo que es posible de pesar, pero básicamente lo que requerimos es precisar facultades y funciones porque nuestra norma se ha quedado corta frente a la realidad que hoy día tiene la industria.

- Pero para fortalecer, ¿qué haría específicamente?

Tenemos que mejorar y tener mayores herramientas de fiscalización y potenciar más la gestión de evaluación de inversiones. Y tal vez un potenciamiento, no tanto de normas, sino que de gente y presupuesto para poder continuar con el buen trabajo que ha hecho la dirección de Estudios. La evaluación de inversiones el día de mañana, debidamente empoderada para poder pronunciarse del litio va a requerir de nuevos actores, de potenciar nuestra gente, que podamos tener la capacidad de prepararnos mejor, y al final del día es un tema presupuestario.

- ¿Cuántas personas se desempeñan hoy en esa área?

Son 15.

- ¿Cuál sería la idea? ¿Duplicar esa capacidad?

A ver, primero que nada nosotros no vamos a cejar en asumir el compromiso con la realidad que tenemos. Eso es absolutamente claro. Ya estamos asumiendo una serie de desafíos con las capacidades que tenemos. No nos vamos a quedar empantanados en el hecho de que nos faltan recursos para poder intentar cumplir nuestra misión con el mayor compromiso posible. El potenciamiento, ojalá, desde el punto de vista institucional, es mejorar la posibilidad de tener una dotación más amplia, ojalá poder contar con los recursos para buscar los profesionales adicionales que necesitamos, sin perjuicio de las grandes capacidades que tenemos internas. Pero esto nos demanda, probablemente, la búsqueda de algunos profesionales distintos, porque va a ser litio, es distinto (del cobre). Nosotros conocemos del litio, pero hay aspectos del litio que no se han visto ni aquí, ni en muchas estructuras del Estado, y que van a requerir que salgamos a buscar. Para eso, nosotros probablemente vamos a necesitar, obviamente, mayores recursos, y eso, en su oportunidad, tenemos que plantearlo a la autoridad correspondiente con los fundamentos que estimamos pertinentes.

El escenario del cobre

A inicios de mayo, Cochilco actualizó otra visión que suele capturar la atención de la industria y el mercado: el precio promedio del cobre. Para 2023, la cotización promedio pasó de US$ 3,85 la libra, a US$ 3,9. Para 2024, en tanto, la estimación apunta a una baja: US$ 3,8.

Morales explica así las tendencias y riesgos que enfrenta el precio del principal producto de exportación chileno: “Existe una menor oferta que está mejorando los precios. Hay algunas variables por ahí que podrían hacer caer los precios” y menciona la incertidumbre que hubo recientemente con bancos estadounidenses, y las proyecciones de contracción en Estados Unidos o en la Unión Europea.

Por el lado de la demanda, a nivel mundial llegaría a 25,74 millones de toneladas en 2023. Un alza de 2,2% respecto al año 2022. En parte, gracias al mayor comprador del metal rojo a nivel mundial.

“En China la demanda está creciendo en un 2,2%, alcanzando 14,4 millones de toneladas. Son 311.000 toneladas más que el año pasado. Ahora los chinos están reactivándose. Ustedes saben que dependemos tremendamente de la demanda por parte de los chinos”, comentó.

- Ahora, en esto el desafío es que la producción alcance a cubrir la demanda.

Bueno, ese es un gran tema. Efectivamente tenemos estimado un aumento de producción, estamos hablando de 4,1% este año. Ese es el aumento de la oferta de cobre en el mundo. Y nosotros, junto con la República Democrática del Congo y Perú, seríamos los mayores productores a nivel mundial.

- ¿Chile va a poder mantener el primer lugar como productor de cobre?

Debíamos mantenerlo, sí.

- Pero, ¿y en el mediano plazo?

Deberíamos mantenerlo. Se están haciendo los esfuerzos correspondientes de quienes son los productores de cobre para poder mantener ese lugar a toda costa.

- En el caso de Codelco eso está siendo desafiado, ¿Cuándo va a lograr, por ejemplo, volver a tener una producción propia de 1,4 millones de toneladas?

Esa pregunta lamentablemente nosotros no la podemos responder. Obviamente, la estrategia para recuperar la producción que ha reconocido Codelco es algo que tiene que determinar su gobierno corporativo y transmitirlo a su estructura ejecutiva. Lo que nosotros tenemos claro es que, efectivamente, frente a la caída que ha tenido Codelco, y a nosotros nos corresponde estar acopiando toda la información para poder determinar cuál es la explicación, es que sabemos que dice relación, esencialmente, con el atraso de los proyectos estructurales.

- Pero hay una caída generalizada de la producción de la industria en Chile, ¿qué está pasando en ese sentido?

Hubo un aumento de costos, lo vimos en la pandemia, y yo creo que hoy día las empresas se están readecuando, creo que todavía no han terminado los efectos de la pandemia, y todavía estamos viviendo varias consecuencias de ello, y se están adoptando medidas; decisiones de inversión que se pospusieron, ejercicios de inversión que se atrasaron, existen varias razones.

- ¿Cómo ve la competitividad de la industria con la aprobación del royalty?

Desde el punto de vista de la institucionalidad, todo está volviendo a una lógica de los consensos. La industria y la ciudadanía ya se dan cuenta que volvemos a un clima de estabilidad institucional, que el proceso constituyente se está llevando de una forma ordenada, muy tranquila, donde la industria ha destacado que se puede empezar a mirar en el mediano-largo plazo cómo seguimos adelante con las decisiones de inversión y los proyectos que hay que implementar en Chile.