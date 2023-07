Colliers y gremio del turismo plantean eximir de pagos de patentes y contribuciones a empresas que se instalen en Santiago Centro

La consultora inmobiliaria Colliers y la Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago (AG TUCHS) elaboraron un estudio económico para fomentar la reactivación del comercio en la capital, en una de las zonas más golpeadas por el “Estallido Social” y la pandemia del Covid.

La consultora y el gremio proponen que durante los próximos 5 años las empresas que se instalen en el centro y realicen una remodelación o inversión queden exentas del pago de contribuciones y patentes durante un periodo 10 años.

El estudio surge a petición del gremio que reúne a hoteleros y comerciantes a fin de recuperar en centro de Santiago. El objetivo del estudio apunta a emular medidas gubernamentales como las que ejecutó el alcalde Rudolf Guliani en Nueva York después del ataque terrorista a las Torres Gemelas, ocurrido el 11 de septiembre de 2001 para fomentar su reactivación económica.

“El costo de las medidas planteadas sería de US$ 250 millones para el periodo de 15 años, y comenzaría con un costo de US$ 7,5 millones el primer año para terminar en régimen en cerca de US$ 20 millones. Con esto, estimamos que la mayor recaudación en IVA será cerca de US$ 500 millones en el mismo periodo, comenzando en US$ 2,7 millones y terminando en régimen en US$ 100 millones”, detalló el director ejecutivo de Colliers, Jaime Ugarte.

El análisis estima que actualmente hay cerca de 8.000 contribuyentes que tienen inmuebles de comercio, oficinas y hoteles en el centro histórico, los que aportan cerca de 3 millones de m2 de superficie. El informe elaborado por l consultora abordó las oficinas y establecimientos comerciales del cuadrante que une la Alameda, Miraflores, Costanera Norte y Autopista Central.

“El centro de Santiago tiene grandes cualidades para ser un punto neurálgico de la ciudad, además de su excelente conectividad cuenta con el espacio y la infraestructura para albergar a una amplia variedad de comercio y empresas. Para reactivar el centro es indispensable volver a atraer a las empresas y al retail. Para esto, además de erradicar el comercio ambulante de raíz y brindar una seguridad a toda prueba que otorgue a la población la tranquilidad de poder desplazarse por la zona, es fundamental tomar medidas que estimulen a nivel corporativo la mejora del sector y posibiliten su repoblamiento. Asimismo, a nivel gubernamental se debería impulsar que todas las entidades estatales se ubiquen físicamente en el centro de la ciudad”, añadió Ugarte.

Purificación Fernández, tesorera de la Asociación Gremial TUCHS explicó que “nos hemos propuesto trabajar en conjunto para que el centro histórico tenga seguridad y vuelva a ser un polo de desarrollo, y erradicar definitivamente el comercio ambulante de sus calles. Queremos que las familias puedan volver a mirar el patrimonio histórico con orgullo, recorrer sus calles admirando la arquitectura de las construcciones, y finalmente llegue a ser un gran mall al aire libre, un punto de encuentro que nos haga sentir orgullosos del centro y del casco histórico”.

Hoteleros y más

La Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago (AG TUCHS) surge en primera instancia bajo el alero de empresarios hoteleros. Entre ellos: Crown Plaza, Plaza San Francisco, Panamericana, Mercury, Magnolia, Matilda y Gran Palace. Además de inmobiliarias propietarias de locales en el centro, tour operadores, comerciantes de diferentes rubros y cafeterías.

Se trata de hoteles que están ubicados entre Plaza Italia y el Barrio Brasil y posteriormente se han comenzado a sumar otro tipo de establecimientos comerciales. Hoy cuenta con 25 miembros y su presidenta es Consuelo Pfeng, gerente general del Hotel Magnolia. El vicepresidente es Felipe Gajardo, gerente general del Hotel Plaza San Francisco y su tesorera es Purificación Fernández, dueña del hotel Gran Palace.

La organización se crea hace un año y medio, luego que se dieran cuenta que los problemas que estaban enfrentando eran distintos a los del resto de Santiago, debido a los rayados y destrozos que dejó el Estallido Social.

Fernández explicó que como gremio se han reunido con la alcaldesa Irací Hassler para que se tomen las medidas necesarias para erradicar el comercio ambulante. “La Municipalidad de Santiago junto a Carabineros implementó en el mes de mayo el plan de copamiento para evitar que se instalen los vendedores ambulantes en la Plaza de Armas, el paseo Ahumada y Estado, hoy se está trabajando en hacerlo en Huérfanos. Este plan está dando resultado, pero después de muchísimo esfuerzo. Para lograr que el centro vuelva a ser un lugar seguro es imprescindible contar con el apoyo de todas las autoridades”.

“Queremos que hay incentivos para que la gente vuelva al centro de Santiago y sacarnos el estigma de que es un lugar inseguro”, destacó.

Por otro lado, Fernández calificó como “una declaración desafortunada y mal interpretada por la gente”, las palabras que tuvo la alcaldesa Irací Hasler (PC) en septiembre de 2021, cuando en una lógica de “democratizar el espacio” anunció que anunció que entregaría más de mil permisos a vendedores ambulantes de la comuna.