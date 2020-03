Colmena está de acuerdo en aplazar por tres meses el alza de planes de isapre

Varias reuniones ha mantenido la Superintendencia de Salud con las isapres con el objetivo de ver un mecanismo que permita aliviar la carga financiera de los hogares en medio de la contingencia por el coronavirus. En este contexto, la idea que corría con fuerza es la suspensión de las alzas de los planes por tres meses, en momentos en que esta es la fecha límite que tienen las isapres para informar cuál será la adecuación de precio base de los planes de salud para el período julio 2020 – junio 2021.

Y si bien esta idea sólo se puede concretar si todas las isapres están de acuerdo, al menos ya hay una que se ha pronunciado al respecto: “En virtud de la grave crisis que estamos viviendo como país por la pandemia del Covid-19. Nuestra voluntad es buscar los mecanismos que permitan aplazar por tres meses el cobro de este reajuste. Invitamos a la autoridad a considerar esta propuesta, de manera de aliviar en parte la carga financiera de muchas familias en este momento”, dice Colmena.

El gerente general de Colmena, Nicolás Donoso, comenta que la idea sería empezar a aplicar el ajuste de planes recién en octubre, en vez de la fecha que correspondía, que era julio. “La ley es bien rígida, y nos obligaba a informar ayer la adecuación de precios, hemos estado buscando formular para poder aliviar la carga que esto implica, pero que es necesario para poder sostener los beneficios”.

Ayer, el el exsuperintendente de Salud, Manuel Inostroza, explicó que “todas las isapres tienen que estar de acuerdo. Si fuera así, la Superintendencia de Salud tiene que sacar una circular administrativa que establezca que esto se prorroga por tres meses y tiene que ser suscrita por las isapres”. El ex regulador agrega que “si alguna isapre no quisiera suscribir la circular, los afiliados de esa entidad no obtendrían el beneficio (...) el superintendente no puede obligarlas a suscribir la circular, a menos que se modifique la ley”.