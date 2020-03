Super de Salud busca congelar planes de isapres por tres meses

Las isapres han insistido en el último tiempo que están atravesando por una compleja situación financiera. Dicen que el alza de costos en salud, sumado a las judicializaciones por alza de planes y las últimas regulaciones han puesto en jaque al sistema de aseguramiento de salud privado. La mayoría de las isapres cerró con números rojos en 2019.

Pero lo que ya parecía un cuadro complejo, la situación se agravó radicalmente. Es que en las últimas semanas llegó el coronavirus, lo que por concepto de licencias médicas significarían, según el sector, otro fuerte golpe a sus finanzas. De hecho, el gerente general de Colmena, Nicolás Donoso, dijo que el rango de impacto para cada isapre es de entre $20 mil millones y $80 mil millones. Así, en total en la industria el impacto sería de entre $200 mil y $300 mil millones.

En este contexto, las aseguradoras de salud tenían hasta el lunes para informar el reajuste de sus planes de salud. Una clásica polémica de todos los años y que ha generado la judicialización en el sector, pues afiliados solicitan, vía tribunales, dejar sin efecto dicho aumento.

Pero el gobierno tenía otros planes. Y es que así como las autoridades y distintas industrias están lanzando distintas medidas en orden de alivianar la carga financiera de las personas en medio de la recesión global, la Superintendencia de Salud cree que también les corresponde a las isapres.

Hasta el cierre de esta edición, distintas fuentes de la industria aseguraban que la Superintendencia mantenía intensas reuniones con las aseguradoras de salud para estipular la suspensión de las alzas a sus planes por, al menos, tres meses. Sería prorrogable en caso que se mantenga la situación sanitaria.

Las reuniones se dan contra reloj, porque las isapres tienen hasta el cierre de este mes para comunicarle a la autoridad si es que aplicarán alzas en sus planes o no.

Según pudo averiguar este medio, el regulador de salud tendría la confianza de poder aplicar esta política sí o sí con las seis aseguradoras abiertas y anunciarla este martes a mediodía. El plan es hacerlo vía circular. ¿Pero se necesita de la venia de las empresas?

El exsuperintendente de Salud, Manuel Inostroza, explica que “todas las isapres tienen que estar de acuerdo. Si fuera así, la Superintendencia de Salud tiene que sacar una circular administrativa que establezca que esto se prorroga por tres meses y tiene que ser suscrita por las isapres”. El ex regulador agrega que “si alguna isapre no quisiera suscribir la circular, los afiliados de esa entidad no obtendrían el beneficio (...) el superintendente no puede obligarlas a suscribir la circular, a menos que se modifique la ley”.

El ajuste del año de 2019

Hace un año el sector informó que realizaron el mayor reajuste en ocho años. En ese minuto, se informó que “las isapres abiertas que aplicarán alzas en son Cruz Blanca, con un aumento promedio de 7,7%; Colmena, con 6,3%; Consalud, con 5,9%, y Banmédica, con 4,9%”.