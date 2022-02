Comienza el pago del Aporte Familiar Permanente: monto supera los $50.000 por persona

Este martes se dio inicio al calendario de pagos del Aporte Familiar Permanente (ex bono marzo). El beneficio llegará a más de 1 millón 600 mil familias de menores ingresos a partir de esta fecha. El monto este año llega a los $52.710 por persona o carga familiar, según el tipo de familia.

Este bono consiste en un aporte económico permanente que se paga una vez al año. Hasta 2018 se pagó siempre a fines de marzo, sin embargo a partir de 2019 se adelantó el pago para un grupo de beneficiarios, para coincidir con los gastos asociados al ingreso de los niños a clases.

“El gobierno quiere resaltar su compromiso de ayuda con las familias chilenas en la comprensión que atravesamos tiempos aún difíciles derivados de la pandemia. En tiempos en que si bien la situación económica ha mejorado, aún persisten dificultades en los hogares chilenos, y por consiguiente es un beneficio con un alcance muy masivo”, indicó el ministro del Trabajo, Patricio Melero.

Las personas con Asignación Familiar o Maternal, que cobraban esos beneficios por sus cargas familiares al 31 de diciembre de 2021. Reciben un Aporte por cada carga familiar. Por otro lado, las familias pertenecientes al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) o Chile Solidario, que eran beneficiarias de esos sistemas al 31 de diciembre de 2021. Reciben un Aporte por familia.

Para saber la fecha de pago del Aporte Familiar Permanente las personas deben acceder aportefamiliar.cl o chileatiende.cl, donde podrán encontrar el calendario de pago. Además se indican las formas y lugar de pago, y si les corresponde o no el pago de este beneficio. El pago puede ser a través de transferencia o presencial, dependiendo si el beneficiario tiene o no cuentaRUT y si es o no beneficiaria habitual del IPS.

Por último, el plazo para cobrar este beneficio es de 9 meses desde que se emite el documento de pago.