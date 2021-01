Comisión convocada por Hacienda entrega informe sobre exenciones tributarias

Este jueves el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda recibió el informe sobre exenciones tributarias y regímenes especiales encargado a la Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad, la que fue convocada en octubre de 2020 por el entonces ministro Ignacio Briones y que reunió a un grupo de 18 economistas.

El informe contiene recomendaciones relativas a la pertinencia de mantener, modificar o eliminar las exenciones tributarias o regímenes especiales sobre la base del reporte preparado conjuntamente por el FMI y la OCDE en octubre del año pasado, que analizó de acuerdo con las mejores prácticas internacionales en materia de gestión fiscal, la metodología de determinación del Gasto Tributario utilizada en Chile.

El ministro de Hacienda agradeció el trabajo realizado por los comisionados y destaco que con el documento podrán analizar en profundidad el impacto de las exenciones.

Desde la cartera precisaron que esta revisión permitirá evaluar si un beneficio tributario puede ser sustituido con otras herramientas de política pública que permitan alcanzar el mismo objetivo de forma más eficiente y equitativa. Asimismo, señalaron que uno de los objetivos es que se pueda destinar una parte relevante de los recursos que provengan de una posible modificación o eliminación a una reducción de la tasa general de impuestos.

“Las exenciones tributarias significan tratos preferenciales en ciertas materias, de alguna forma implican un gasto del Gobierno y muchas veces no se sabe exactamente si esos gastos se justifican o no”, dijo Rodrigo Vergara, presidente de la Comisión.

El trabajo de la Comisión Tributaria se llevó a cabo en sesiones semanales de los comisionados, que contó con la participación de Claudio Agostini en representación del Ministerio, y con el apoyo del Coordinador de Política Tributaria, Manuel Alcalde y el equipo de la Coordinación de Política Tributaria como secretaría técnica de la Comisión.

Los otros economistas que conformaron la Comisión fueron José de Gregorio, ex presidente del Banco Central; Vittorio Corbo, ex presidente del Banco Central; Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda; Alejandro Micco, ex subsecretario de Hacienda; Paulina Yazigi, miembro del Comité Financiero Asesor Fondos Soberanos de Chile; Manuel Marfán, ex vicepresidente del Banco Central; Bettina Horst, directora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo; Bernardo Fontaine; Claudia Martínez, académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile; José Miguel Benavente, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez; Verónica Mies, consejera de la Comisión Nacional de Productividad; Andrea Butelmann, ex integrante del TDLC; Cecilia Cifuentes, académica de la Universidad de Los Andes; Soledad Arellano, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez; Luis Eduardo Escobar y Claudia Sanhueza.