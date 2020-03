Contempora Seguros Generales celebra su primer año de vida con positivos resultados

El proyecto de formar una nueva Compañía de Seguros Generales, con un marcado acento en tecnología, procesos eficientes otorgando un alto nivel de servicio y focalizado en empresas, surge por la necesidad de Empresas Contempora de ofrecer una nueva alternativa al mercado de seguros que permita ofrecer coberturas especializadas para los diferentes ramos que hoy se comercializan, con accionistas locales y con estándares de respuesta de primer nivel. Todo ello, en una industria donde parte importante de la prima está en manos de jugadores internacionales.

Contempora Seguros Generales está vinculada a los empresarios Gonzalo Martino, Jesús Diez y Gustavo Ahumada, quienes también cuentan con empresas de Factoring, Leasing, una Corredora de Bolsa de Productos y otra de Servicios Inmobiliarios.

Desde el inicio de sus operaciones en marzo de 2019, la prima directa ascendió a MM$ 4.881, aproximadamente UF 175.000, “lo que es todo un logro si se considera que hemos sido prudentes a la hora de suscribir riesgos, con una tasa de crecimiento sostenida, aunque no agresiva, pues pensamos que es la única forma de sostener una operación en el largo plazo”, explicó Elías de la Cruz, Gerente General de Contempora Compañía de Seguros Generales S.A.

Para de la Cruz, “el 2019 fue un año desafiante y muy satisfactorio; todo un reto ingresar a la industria de Seguros Generales en Chile”.

Luego agrega: “La Compañía ya ha realizado dos aumentos de capital, de forma tal de contar con la suficiente holgura que nos permita operar tranquilamente y sostener los niveles de crecimiento de los próximos años. El compromiso de los accionistas y la participación activa del Directorio es clave para los desafíos que deberemos enfrentar”.

Entre los ramos que Contempora Seguros Generales comercializa está Property (Incendio y adicionales, incluyendo Sismo), Ingeniería (Todo Riesgo Construcción y Montaje, Equipo Contratista, Equipo Electrónico y Avería de Maquinaria), Responsabilidad Civil, Accidentes Personales, Seguros de Garantía y de Transporte; este último que se anticipó para el último trimestre de 2019, pues inicialmente estaba contemplado para el 1er trimestre de 2020

“La diversificación, el equilibrio entre ramos con un componente catastrófico y aquellos que no lo tienen, nos permiten contar con una oferta de productos altamente diversificada, con un nicho definido principalmente en empresas medianas y medianas-grandes y con un foco importante en un alto nivel de servicio, lo que se logra disponibilizando plataformas tecnológicas que facilitan la interacción con los Corredores de Seguros, que son nuestros principales clientes”, complementa.

A través de los meses y durante todo el año 2020, la compañía buscará una considerable inversión en su sistema Core de Seguros, 100% web y completamente integrado, que permite hacer mucho más eficientes los procesos para brindar el mejor servicio y con los más altos estándares. La prima estimada para este año 2020 es de UF 400.000, con la misma diversificación antes mencionada y con un apetito de riesgo moderado, pensando en una empresa que pretende estar muchos años en el mercado.

Desafíos de la Industria para este 2020

Con un mercado de Seguros Generales en Chile de poco más de US$ 4.000 millones, desde el año 2010, la prima directa ha pasado de MMUF 66,7 a más de MMUF 104 en el año 2019. En palabras del gerente general, “la intención de Contempora es contar, al 5to año de operaciones, con una prima entre US$ 45 millones a US$ 50 millones de dólares aproximadamente, con una participación levemente superior al 1% del mercado. Si bien se está explorando la comercialización de ciertos productos masivos, nuestro nicho seguirá siendo el de empresas y a través de Corredores de Seguros”.

Ante el mercado en que los Seguros Generales se desenvuelve, de la Cruz complementa que “las empresas son cada vez más conscientes del daño que uno o varios eventos pueden ocasionarle a su patrimonio, que podría eventualmente llevarlas a la ruina, y es ahí donde los seguros cobran una especial relevancia. Los riesgos cambian, hay riesgos nuevos y es ahí donde como Compañía debemos ofrecer soluciones que acompañen a las empresas en su crecimiento”.

En relación a los eventos ocurridos a contar del 18 de octubre, de la Cruz “sin duda la industria se fortalecerá; las Compañías de Seguros Generales han respondido en el pasado con creces ante eventos catastróficos y este será uno más dentro de los innumerables desafíos que enfrenta la industria, que es solvente y profesional. El apoyo de reaseguradoras internacionales, que ven un mercado dinámico, donde es necesario adaptarse a las nuevas condiciones y reaccionar ante lo que vaya ocurriendo, es altamente atractivo e independientemente de las pérdidas que este evento pueda haber generado, la industria saldrá reforzada. Siempre van a existir nuevos riesgos y debemos ser capaces de afrontarlos y dar soluciones a los clientes”.

Sin embargo, este parece no ser el único desafío, pues en su opinión “la transformación tecnológica, que no necesariamente requiere de millones de dólares en inversión, pues esta es cada vez más accesible, es de las cosas más relevantes hoy y para los próximos 5 años. No se trata de invertir por invertir; las Compañías debemos ser capaces de identificar todas aquellas cosas que permitan una relación mucho más fluida con los corredores y clientes y no sólo en términos de venta, sino que también, en la cobranza y recaudación de las primas de seguro y, especialmente, en la atención de siniestros, que es cuando el seguro toma relevancia. Hoy en economías más desarrolladas vemos una fuerte inversión en Insurtechs; será interesante analizar en un par de años cuáles de ellas fueron exitosas y cuáles no, y las razones”.

Los tres ejes fundamentales de Contempora Seguros Generales

En primer lugar, fortalecer nuestro sistema Core de Seguros. Al contar con un sistema Core moderno, que nos permite realizar todo tipo de transacciones desde cualquier lugar y completamente integrado, con posibilidades de integrarse fácilmente a otras plataformas, creemos que tenemos una ventaja importante a la hora de ser eficientes, pues es posible la automatización de procesos que muchas veces requieren de muchas personas para poder realizarlos. Por ejemplo, después de 18 de octubre, muchas personas de nuestra empresa que tuvieron dificultades para llegar a la oficina, trabajaron desde sus casas y el número de transacciones realizadas fue igual o superior a un mes normal.

Segundo, la integración con Corredores y Liquidadores de Seguros y la disponibilización de información hacia afuera, de forma tal que los tiempos de respuestas sean inmediatos o en línea. Este es un desafío no menor; queremos que el Corredor se acostumbre a consultar nuestras plataformas, pues es más fácil para todos y mucho más transparente.

En la contratación de seguros para empresas, en donde se trabaja la mayoría de las veces con “trajes a la medida”, y vemos que requiere de Corredores cada vez más especializados, si bien la intermediación en algunos productos puede decaer, nosotros vemos que los ramos que comercializamos, al menos en el mediano plazo, no dejarán de estar vinculados a Corredores de Seguros. Tenemos una vocación por ofrecer a nuestros clientes, a través de los Corredores de Seguros con que trabajamos, y que ya son más de 120 en este primer año, un abanico de productos y soluciones que les permite entregar las mejores alternativas y una asesoría altamente técnica a nuestros mutuos clientes.

Y, en tercer lugar, mantener una cultura de alto nivel de servicio dentro de la organización, con profesionales altamente experimentados y calificados, que sin duda han sido el pilar más importante a la hora de diseñar y formar la empresa que queremos ser en los próximos años, en donde prime una cultura de servicio, de excelencia y en donde estemos constantemente pensando y volviendo a pensar donde estamos situados y para dónde queremos ir.

Los accionistas de la Compañía están muy conscientes que, si queremos ser una alternativa real en los próximos años, unido a que estamos compitiendo con empresas que llevan décadas en la industria, que son muy buenos en lo que hacen y que cuentan con apoyo internacional, es que no cabe más que invertir para mejorar los procesos, fortalecer los equipos y ser capaces de brindar un servicio de excelencia.

Asimismo, el apoyo de nuestros reaseguradores ha sido enorme, pues han creído en este equipo que, con una estructura accionaria local y con conocimiento del mercado, nos han brindado soporte para emprender este gran desafío.

Desde Contempora Seguros Generales mantienen el optimismo. Ellos saben que este año será complejo; la situación del país genera algún grado de incertidumbre, pero mantienen su compromiso por seguir adelante, por llevar a cabo los desafíos que se han planteado y por consolidar una operación que, con trabajo y dedicación, va a cumplir con las expectativas que han generado.