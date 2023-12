Corfo proyecta US$6.550 millones de ingresos por litio para el período 2024-2026

A pocos días de cerrar el año, 2023 será recordado como un periodo ajustes para la industria del litio, alejada del boom de precios de 2022. El valor de la tonelada métrica de carbonato mineral, que es esencial para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, acumula una baja de 84% desde su máximo histórico.

En medio de la contracción del mercado, debido a una sobre oferta y la desaceleración de políticas que impulsen los automóviles eléctricos en China, el consejo directivo de Corfo se reunió el 1 de septiembre para determinar una regla de ahorro y gastos de los recursos del litio. En la sesión, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, efectuó un análisis sobre el mercado del litio y proyectó sus ingresos por el arriendo de sus pertenencias mineras a SQM y Albemarle. Asimismo, propuso una serie de cambios al ahorro y gasto de dichos ingresos.

Pulso accedió a través de una solicitud de Ley de Acceso a la Información Pública al acta del encuentro. En el documento, Benavente “exhibió una lámina con las proyecciones de ingresos del litio hasta el año 2030; siendo de US$ 6.550 millones para el período 2024-2026 y alcanzando US$ 13.300 millones el año 2030; lo anterior, sobre la base de un precio promedio de la tonelada de carbonato de litio equivalente; donde, para el año 2022, el precio promedio efectivo fue de US$ 49.478 la tonelada, proyectándose luego precios promedio desde el 2023 en adelante en base a un escenario conservador”.

Luego, añadió que los ingresos de Corfo proyectados para el período 2024 a 2030, considerando un precio conservador de US$ 18.000 la tonelada de carbonato de litio, siendo de US$ 1.062 millones en 2024, de US$ 849 millones en 2026, de US$ 844 millones en 2028 y de US$ 867 millones para el año 2030.

Asimismo, el vicepresidente ejecutivo exhibió una proyección de los precios internacionales del litio de distinta fuente, estimando un precio, para el 2030 en adelante, de alrededor de US$ 20.000 la tonelada, por lo que destaca el carácter conservador del precio sobre el cual se han calculado los ingresos anuales de Corfo en el largo plazo (US$ 18.000 la tonelada).

“Este es un ejercicio realizado por Corfo, cuyo objetivo era definir una regla de ahorro y gasto de los ingresos del litio de la corporación. Para ello se utilizó una proyección de precio promedio de US$29.000 por tonelada de carbonato de litio equivalente para el resto de la década, sobre la base de información a marzo de 2023″, respondió Corfo a Pulso.

En esa línea, en función de una proyección conservadora de los precios de largo plazo del litio (US$ 18.000 la tonelada), señaló que existirá un ingreso para la corporación en el largo plazo de US$850 millones anuales, que equivaldría, en la jerga del presupuesto, a los “ingresos estructurales o permanentes”, destacando que todo lo que esté por encima de esa cifra serán considerados como “ingresos extraordinarios”.

Si bien la reunión sirvió para que Corfo develara sus proyecciones para el mercado del litio, el consejo decidió postergar para más adelante emitir un pronunciamiento sobre las propuestas que planteó el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente.

En la sesión, la directora de Presupuestos de Hacienda, Javiera Martínez, propuso que la discusión sea analizada después de la formulación presupuestaria de 2024.

Por su parte, el ministro de Economía, Nicolás Grau, planteó que “los equipos técnicos pueden trabajar en aspectos que se puedan anticipar, como definir qué es lo que se podría hacer en los próximos dos años y qué se podría realizar en los años posteriores al gobierno”.

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, sostuvo que existen proyectos estructurales que deben ser fortalecidos, y si bien coincide en la idea de pensar en un uso diverso para los recursos del litio, sugirió considerar de todas formas aspectos como la ciencia más dura, como consorcio.

Uso de recursos

Sobre los recursos que se ahorrarían, Benavente en su presentación propuso aumentar en US$ 3.000 millones el fondo patrimonial de la institución entre 2024 y 2026, lo que permitirá asegurar la sustentabilidad financiera de largo plazo de la Corporación. También recordó que en 2021, el Ministerio de Hacienda solicitó a Corfo US$1.000 millones, “lo que significó que literalmente el patrimonio asociado a inversiones en el mercado de capitales de la Corporación quedara prácticamente en cero en ese momento, además de implicar la disminución del porcentaje de participación de Corfo en el Metro a un 55%, ya que Hacienda realizó la capitalización del Metro a nombre del Fisco.

A su juicio, el fondo patrimonial permitiría financiar iniciativas que hoy se están discutiendo dentro de la política pública, como el “Facility Financiero de Hidrógeno Verde”, que se está estructurando con recursos provenientes de distintos organismos, a saber, US$150 millones del Banco Mundial, US$ 400 millones del BID, 100 millones de euros del Banco Europeo y 100 millones de euros de KfW, aportando Corfo US$ 250 millones, para lograr US$ 1.000 millones, que permitirá bajar el riesgo financiero y empujar el sector del hidrógeno verde en Chile.

Añadió que “otro potencial uso de los recursos sería el aporte de capital para implementar una Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (AFIDE), en un plazo de 6 años, iniciativa que se ha venido trabajando junto al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo”.

Benavente propuso que, de los “recursos extraordinarios” que se recibirán, se capitalicen otros US$ 1.000 millones, entre los años 2024 y 2026, en una cuenta patrimonial especial denominada “Corfo-DPS”, cuyo destino exclusivo sea financiar el “Programa DPS” en el largo plazo. Esta cuenta se incrementará con los intereses que genere su inversión en el mercado de capitales y debiera seguir capitalizándose durante el período 2027-2030, con los ingresos extraordinarios del litio, lo que implicará US$3.370 millones extra.