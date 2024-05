Corte Suprema revoca multa a CorreosChile por abuso de posición dominante y competencia desleal

La Corte Suprema resolvió acoger la reclamación que interpuso Correos de Chile y revocó la multa de 6.000 UTA (US$5,1 millones) que aplicó el 16 de noviembre de 2021 el Tribunal de Defensa por la Libre Competencia (TDLC) por abuso de posición dominante y competencia desleal. Esto luego que acogiera la demanda que interpuso en 2018 el operador postal privado, Envía Limitada, en contra de la empresa pública de correspondencia.

En su sentencia, el máximo tribunal del país concluyó que “conforme los supuestos fácticos descritos y ponderados precedentemente en relación con la estructura del mercado relevante, es posible colegir que, no se configuran ninguna de las hipótesis expuestas por la sentencia para configurar el abuso de posición dominante, fundado en el otorgamiento por el demandado de supuestos descuentos exclusorios”.

“Por el contrario, lo cierto es que la sentencia impugnada, arribó a conclusiones que se construyen sobre la base de elementos externos no imputables a Correos, además, de no efectuar un análisis particular por cada corporación. Igualmente, desconoce que es posible aplicar precios de lista, porque no existen para este segmento, sino que los valores a cobrar, son resultado de negociaciones particulares o licitaciones se promueven por los usuarios, porque el servicio es distinto para cada cliente, según su modelo de negocios, sus expectativas y/o necesidades, con las consecuentes diferencias en costos, tal como quedó demostrado en el juicio”, acotó el laudo al que tuvo acceso Pulso-La Tercera.

También consignó que “Envía no fue excluida del mercado relevante o dejada en un menor porcentaje de la actividad económica que hasta a esa fecha presentaba, debido a que tampoco se estableció, que aquella se encontrara operando bajo una escala mínima eficiente, sino que se consideró por los sentenciadores que podría verse amenazada de no alcanzarla, por la conducta que a su juicio, desarrollaría Correos”.

Crítica

En su sentencia, la Tercera Sala de la Corte Suprema lanzó una inédita crítica a los ministros del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por el tiempo en que incurrieron en la tramitación del caso.

“Se llama la atención a los jueces del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, atendido el excesivo tiempo empleado en la tramitación de estos autos, y la consiguiente demora que ello ha provocado, unido a la falta de pulcritud respecto de la redacción de la sentencia en estudio, lo cual se anotará en su hoja de vida funcionaria”, consignó el fallo.

CorreosChile contó con la asesoría legal de Matías Mori y Ramiro Mendoza, Abogados de MOMAG. Mientras que Envía Limitada fue representada por Jorge Quintanilla y Carolina Werner, Quintanilla Abogados.

En su demanda de 2018, Envía Limitada acusó a CorreosChile de ofrecer descuentos a sus clientes Scotiabank, CMR Falabella y Banco Santander, los que habrían sido de alta magnitud, comparados con sus precios de lista, que tendrían una naturaleza exclusoria.

También, sostuvo que Correos había incurrido en prácticas de competencia desleal, a propósito de la relación de Envía con Payback Limitada (filial de empresas Ripley). Según la demandante, la empresa estatal habría interferido en las negociaciones con Payback, amenazando que, de no contratar con ella, le cobraría un precio más alto en los servicios de correspondencia en los destinos que no cubrieran esos otros proveedores.