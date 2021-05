¿Cuánto vale el cuartel central de Gildemeister en Pudahuel?

Los cuarteles centrales de Gildemeister en Pudahuel son descritos en el plan de rescate de 389 páginas que presentó la automotora -distribuidora de Hyundai en Chile y Perú- en el marco de su reorganización financiera al alero del capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, el denominado Chapter 11. Según detallaron en su presentación, el terreno es arrendado por la firma a Inmobiliaria Gildemeister, una sociedad relacionada, controlada por el mismo grupo Minvest y vinculada también a Ricardo Lessmann. El arriendo se renueva cada un año. Y su continuidad y alza debe ser aprobada por el directorio de Gildemeister. La última vez que se prorrogó fue el 1 de marzo pasado.

Según se lee en el plan, la ubicación fue valorizada por tres compañías diferentes que tasaron la propiedad en un rango de entre US$ 15,9 millones y US$ 17,9 millones, con un promedio de US$ 16,8 millones. Bajo los últimos términos del contrato de arrendamiento, los pagos anuales bordeaban los US$ 1,2 millones.