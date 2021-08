Daniel Goleman: “El lugar de trabajo actual tiene un nivel de estrés mucho mayor que antes”

Sicólogo, columnista del New York Times y escritor estadounidense, Daniel Goleman es conocido mundialmente por los bestseller “Inteligencia emocional” e “Inteligencia social”, temas que hoy más que nunca -en un mundo bajo pandemia- son de relevancia para las organizaciones y empresas.

Goleman será el charlista principal del evento Innovación 2050 “Crisis de salud mental: la otra pandemia”, organizado por Fundación Rassmuss y Grupo CAP, en conjunto con el Centro de Innovación de la UC, el cual se desarrollará el próximo 4 de agosto de manera online y pretende visibilizar los efectos que la pandemia está dejando en la salud mental de las personas.

“El lugar de trabajo actual tiene un nivel de estrés mucho mayor que antes. Y no solamente por la pandemia sino que también porque la gente está asustada respecto a sus puestos de trabajo, por la seguridad, no sabemos qué va a pasar con la economía. Si tienes la suerte de tener aún trabajo, entonces la pregunta es: ¿cómo puedes y cómo puede tu empresa u organización ayudarte a mantenerla estabilidad interior que te permita trabajar lo mejor posible?”, dice Goleman, quien además recuerda una anécdota: “Cuando era periodista para el New York Times y una vez tuve un jefe que quería despedirme y entonces tenía una enorme ansiedad al respecto. Ahí aprendí la importancia de la meditación, porque sabía que tenía que rendir al máximo”.

¿Cuál es la lección entonces?

- Que no necesariamente te debes convertir en un meditador, sino encontrar alguna forma que te funcione para manejar tu propio estrés. Eso es para la persona individual. Ahora bien, para la empresa, creo que es importante y tal vez más que nunca, que se controle el clima emocional y se haga todo lo posible, como organización. Porque, tal y como está diseñado el cerebro, cuanto más ansiosa y estresada está la persona, peor funciona mentalmente.

¿Esta búsqueda de la calma emocional, lo aplicaría de la misma manera también a las personas que han perdido su empleo y que actualmente están en busca de uno?

- Debido a la relación recíproca entre las emociones y la claridad, cuanto más alterado estás, menos claro puedes pensar. Por lo tanto le ayuda a cualquier persona, en particular a alguien que está buscando un trabajo, el manejar su propio estado emocional, ya que le servirá para presentar su mejor yo al empleador potencial. Este es el tipo de cosas que requiere claridad, requiere un pensamiento claro para tomar las mejores decisiones.

Respecto al teletrabajo, hay personas que aún no se han podido adaptar a él y hay otras a quienes les ha mejorado su calidad de vida ¿Cuál es su visión al respecto?

- Soy una de las personas que ha descubierto que el teletrabajo es maravilloso. Antes volaba a Santiago para dar esta charla y es muy estresante viajar. Así que ahora hago las charlas desde casa y me parece mucho más relajante y me viene muy bien. Pero, ya sabes, cada persona tiene una reacción diferente. Algunas personas que conozco con hijos pequeños, uno de mis hijos, por ejemplo, trabaja ahora desde casa y es muy difícil porque tiene que encontrar la manera de mantener a los niños fuera de la pantalla mientras hace sus conferencias por Zoom. Así que hay muchas reacciones diferentes a trabajar desde casa.

Otro punto es la responsabilidad corporativa. ¿Qué deberían hacer las organizaciones para responder a los impactos negativos de la pandemia sobre el bienestar emocional de sus trabajadores?

- Hay varias formas en que una empresa u organización puede disminuir el estrés de la pandemia. Una de ellas es muy práctica, que es ayudar a la gente a vacunarse. Creo que es bastante importante, en realidad. Otra forma en la que una empresa puede ayudar es analizar las tensiones que está creando para los trabajadores y tratar de disminuirlas de la forma que sea.

Muchos expertos coinciden con usted en que la próxima pandemia estará completamente centrada en la salud mental…

- Bueno, tengo algunos amigos cercanos que son epidemiólogos que me dicen que lamentablemente, las pandemias permanecerán con nosotros a futuro. Así que creo que la próxima pandemia será una que traerá sus propias exigencias a la salud mental y creará más preocupación y más depresión. No hay duda de que esto será parte de la respuesta humana al hecho de que ahora, debido a que estamos incidiendo en el entorno de los animales y cada vez hay más traspaso de virus de los animales a los humanos. Así que creo que sí, hay una crisis de salud mental, y por cierto, no tenemos que ser pasivos al respecto.

Según su experiencia, ¿cuáles son los grupos de la sociedad que han sido más afectados, emocionalmente hablando, por la pandemia?

- Lamentablemente, los grupos que conozco que han sido más afectados son los que han sufrido más estrés previamente y que tienen menos oportunidades. En los Estados Unidos son las minorías. Son personas que han crecido en barrios muy difíciles, donde hay mucha pobreza. Son personas que, debido a esa pobreza, experimentan más negligencia, más abuso, más maltrato, lo que llamamos acontecimientos adversos en la infancia, que lamentablemente les reprimirá a lo largo de sus vidas. Y esos son los grupos que tienen menos probabilidades de ser vacunados y más probabilidades de estar expuestos al peligro del Covid. Y creo que esto, por desgracia, es así en todo el mundo.

En Chile hemos tenido un debate sobre si los niños deben volver a las salas de clases para continuar con su educación. ¿Qué cree usted que es lo mejor para ellos?

- Hay dos cuestiones. Una es qué es lo mejor para el desarrollo emocional y social. La otra pregunta es si están bien cuidados. Mi nuera es miembro del Consejo de Educación de su ciudad, y tuvieron un debate muy animado sobre esta misma cuestión y decidieron que los niños volvieran a la escuela, a pesar de que ahora mismo los niños en los EE.UU. no pueden vacunarse. En otoño, cuando vuelvan, creo que serán vacunados. Pero la primera pregunta es ¿estarán los niños a salvo del Covid si están juntos? Si la respuesta es no, entonces, lamentablemente, creo que no podrán volver hasta que la respuesta sea así. Y eso es triste, creo, desde el punto de vista de su desarrollo emocional y social, porque una de las formas en que los niños se desarrollan es a partir de sus interacciones con otros niños o con el profesor.

¿Cómo avizora evolucionará la salud mental en su conjunto después de la pandemia?

- Un hombre muy sabio de la India me dijo una vez que se pueden hacer planes durante 100 años, pero no se sabe lo que ocurrirá en el momento siguiente. Así que cuando hacemos una predicción sobre el futuro, es sólo una suposición. Así que haré mi suposición. Creo que la especie humana es muy resiliente, esto significa que te recuperas, que vuelves a tener una sensación de bienestar, sin importar cuál haya sido la dificultad. Así que no puedo hacer una predicción para todo el grupo nuestro, como humanos, pero diré que algunas personas lo pasarán peor.