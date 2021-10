De Gregorio responde a MEO por cuarto retiro y la inflación, y dice que el candidato saca “conclusiones que son muy equivocadas”

El cuarto retiro de fondos de las AFP es uno de los temas que se ha tomado la agenda en las últimas semanas. Mientras la discusión continúa en el Senado, el expresidente del Banco Central, José de Gregorio se refirió a este nuevo giro y al alza inflacionaria en un evento del ente rector y respondió al candidato presidencial Marco Enríquez Ominami, quien en su cuenta de Twitter dijo que “hasta de Gregorio que no es progresista precisamente, admite que la inflación no es por los retiros de las AFP”. Ante esto, el también exministro de Economía dijo que MEO saca conclusiones equivocadas. Esto luego que el economista señaló en Radio Infinita que “el origen de la inflación es 100% externo”.

“Por último permítanme referirme a un tema reciente, que obviamente no está discutido en el libro, pero es de primera importancia y un gran desafío para los bancos centrales. Y me parece importante decirlo porque, entre otras cosas, un candidato presidencial twitteó un comentario que hice, sacando conclusiones que son muy equivocadas de lo que he dicho”, dijo de Gregorio en medio del lanzamiento del libro “Independence, Credibility, and Communication of Central Banking”.

Asimismo agregó que “el aumento del precio de la energía y las fricciones en el comercio mundial, que han causado escasez de insumos y bienes finales, han impactado al mundo entero. Esto, unido a los cambios en la composición de la demanda producto de la pandemia han detonado la inflación global”.

El académico insistió además que un cuarto retiro de fondos de las AFP es una mala política pública, y que va a poner más presión inflacionaria en el país.

“El problema central es cómo evitar que la inflación se propague a todos los bienes, que las expectativas suban de la meta, es decir se desanclen, y hagan los esfuerzos de estabilización mucho más costosos para la población. En Chile la existencia de una tasa de crecimiento del gasto muy fuerte agrega a las presiones de demanda y precios. Un 4º retiro, tal como lo he dicho en todas mis presentaciones, solo agravará el problema, agregando aún más inflación. El 4º retiro es una pésima política pública, incluso cuesta definirla como política pública. Nuestra economía está en una situación de debilidad, que el 4º retiro la agrava como nunca antes desde el retorno a la democracia. Justo, cuando, además, los candidatos presidenciales ofrecen gastos desmedidos y hacen contabilidad poco realistas de futuras alzas tributarias”, indicó.

28 DE SEPTIEMBRE DE 2021/VALPARAISO Diputados festejan la aprobación del proyecto, durante la Sesión Especial de Sala de la Cámara de Diputados, que analiza el proyecto que permite un cuarto retiro de fondos de pensiones, por la pandemia del Covid-19. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

Por último, el economista aprovechó de felicitar a los consejeros del Banco Central y destacar la labor que realiza el ente rector.

“Estamos en problemas. Afortunadamente tenemos un banco central que ha mostrado un desempeño sobresaliente. Es un ejemplo de cómo la técnica, o más bien el conocimiento y el rigor se ponen al servicio del país, gracias a políticas de gobernanza adecuadas y transparentes. Los técnicos podemos haber cometido errores. Pero los graves problemas que vive el país en el orden público, en la Araucanía, en penetración del narcotráfico, en las pensiones, no se los achaquemos a los técnicos, son problemas de la política”, indicó.

Y agregó que “quiero felicitar al Presidente y el Consejo del Banco Central y a todos y a todas quienes trabajan en esta gran institución. En medio de una crisis institucional generalizada como la que vivimos en el país, sin duda es el Banco Central un ejemplo de lo quisiéramos tener y mantener en el futuro como institución pública ejemplar”.