Delegación AmCham viaja a Estados Unidos para conocer tendencias en inversiones sostenibles

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, inició la primera de dos misiones público-privadas a Estados Unidos, a concretar durante 2023.

En esta instancia, la delegación compuesta por representantes del sector público, privado, la academia y sociedad civil, se reunirán en Washington D.C. y Atlanta, con representantes del US Chamber of Commerce, Office of the USTR y el Department of State, empresas estadounidenses líderes en ESG, que son inversiones sostenibles para el medio ambiente.

El objetivo es compartir miradas en torno a las oportunidades, ventajas competitivas asociadas a buenas prácticas y desafíos futuros en ESG para el sector público-privado.

En concreto, la misión liderada por los directores de AmCham, Roberta Valenca, Susana Sierra y la gerente general Paula Estévez, tiene por objetivo conocer las últimas tendencias en ESG que están implementando las empresas estadounidenses, organismos públicos, multilaterales y academia, mediante casos prácticos y aplicables en materia de sostenibilidad corporativa, anticorrupción, colaboración pública-privada, inversiones y finanzas verdes, gobierno corporativo y regulaciones, entre otros.

De acuerdo a AmCham, los criterios ESG, del inglés Environmental (ambiental), Social (social) y Gobernance (gobernanza o gobiernos corporativos) están hoy en el centro del quehacer de AmCham, dado que son habilitantes de una gestión empresarial más sostenible.

En esta línea, la directora de AmCham y directora ejecutiva de BH Compliance, Susana Sierra, comentó que “todos los encuentros que hemos sostenido nos han permitido entender las distintas visiones respecto a cómo las empresas, las autoridades y la academia están abordando los temas de ESG”

En este sentido, destacó “la importancia que le están dando a temáticas de anticorrupción, transparencia y ética, las que están vinculadas con la G de Gobernanza, que debiera ser la primera letra en ser abordada por las empresas para contar con estrategias ESG realmente efectivas, que derivarán en una mayor concientización sobre su actuar responsable con el entorno, lo que incluye a inversionistas, clientes y sociedad en general”.

Por su parte, Roberta Valenca, directora de AmCham y gerente general AlcoholBevs & Partnerships para Brasil y el Cono Sur de Coca-Cola Company, agregó que “esta misión nos está dejando muchos insights y aprendizajes que ponen a AmCham a la vanguardia de las tendencias en esta materia como, por ejemplo, la movilidad de ESG hacia Nature Positive, y cómo podemos agregar valor a nuestros socios y hacer la diferencia en la sociedad chilena”.