Desde Amazon hasta controladores de las AFP: cerca de 30 empresas de EEUU se reúnen este martes con Boric en Los Ángeles

Una serie de reuniones sostuvo este lunes el Presidente Gabriel Boric en Canadá, citas que continuarán este martes en Estados Unidos, ya que el mandatario se trasladará a Los Ángeles para asistir a la IX Cumbre de las Américas que se realizará entre el 6 y el 10 de junio.

Y la agenda para este martes contempla un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham), donde participarán cerca de 30 empresas estadounidenses que fueron invitadas, con el objetivo de que los altos ejecutivos de dichas compañías puedan conocer el proceso en Chile y generar un intercambio de ideas con el mandatario, en una mesa redonda que se desarrollará a las 16.00 horas de Los Ángeles (19.00 horas de Chile).

Entre los invitados, donde en su mayoría asistirán ejecutivos regionales o de las casas matrices estadounidenses, hay compañías de diversos ámbitos, pasando por el sector financiero, banca, energía, minería, tecnología, servicios de alimentación, alimentos, bebidas, consumo masivo, retail, salud, comercio electrónico y logística.

Ahí también habrá algunos ejecutivos de empresas controladoras de AFP y compañías de seguros de vida con presencia en Chile, como Metlife y Principal Financial Group. La primera es dueña de AFP Provida, y la segunda de AFP Cuprum. Ambas firmas han seguido de cerca lo que ha estado ocurriendo en Chile en el último tiempo, entre otras cosas por los retiros de AFP y rentas vitalicias, así como por la reforma previsional que tiene comprometida el gobierno, pero también por el proceso constituyente.

Además, tanto Principal como Metlife el año pasado iniciaron el proceso formal de consulta y negociación con el gobierno de Chile por el retiro en rentas vitalicias, con el que busca proteger sus intereses (clientes, trabajadores y accionistas) a través del procedimiento de resolución de controversias establecido en el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. Para esto, siguen en conversaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Otras compañías que estarán presentes son AES, Coca-Cola, Microsoft, Aramark, Fedex, Walmart, Amazon (AWS), 3M, EIG Global Energy Partners (Cerro Dominador), Pfizer, Johnson & Johnson, Freeport- McMoran, Citibank, Merck, Pepsico, Citibank, BlackRock y Bank of America.

El mensaje de tranquilidad al empresariado

El tema económico marcó el paso del Presidente Boric por Canadá este lunes. En un corto tránsito por la ciudad de Ottawa, donde sostuvo una bilateral con su par Justin Trudeau, el frenteamplista también se dio tiempo para reunirse con empresarios locales.

En un almuerzo organizado por el Canadian Council of the Americas, al que fue acompañado por su ministro de Economía, Nicolás Grau, y la canciller Antonia Urrejola, el mandatario ofreció algunas palabras a su audiencia en la que se encontraban el líder de la banca internacional de Scotiabank, Ignacio Deschamps; el senior managing director del Ontario Teachers Pension Plan, Jonathan Hausman, que es uno de los fondos de pensiones más grandes del mundo y que en Chile tiene inversiones en empresas sanitarias, de energía, entre otras.

“Algunos dicen sobre mí o sobre nuestro gobierno que seremos el próximo Maduro o cosas por el estilo: eso no es verdad. Nosotros realmente creemos en la democracia, nosotros realmente estamos comprometidos con el respeto a los derechos humanos, nosotros queremos un Estado más fuerte, pero un Estado más fuerte no es posible sin el sector privado”, dijo el Presidente Boric.

“Nuestro gobierno está muy entusiasmado por promover la colaboración entre el sector público y el privado, para mejorar las relaciones diplomáticas y hacerlas más inclusivas que antes”, añadió.

“Nosotros creemos que el único camino es avanzar en cambios profundos con responsabilidad fiscal. Nuestro ministro de Hacienda fue antes presidente del Banco Central. Algunas personas en la izquierda me decían ‘¿por qué pondrás a Mario Marcel como ministro de Hacienda?, él es neoliberal’. No, él no es neoliberal”, aseguró Boric.

“La responsabilidad económica y fiscal no es algo de la derecha. Estamos comprometidos con proveer reglas claras, transparentes y confiables para la inversión, así como lo hemos hecho de manera sostenida en las últimas décadas”, complementó.

Asimismo, destacó la relación económica con Canadá y afirmó que las empresas de dicho país seguirán teniendo un rol en suelo nacional. No obstante, Boric resaltó que se espera de las empresas canadienses que están en Chile, entre ellas mineras, cumplan como si estuvieran operando en su país de origen.

“Y le hemos dicho al Primer Ministro que esperemos que (las empresas) operen con estándares canadienses, porque lo que exigen en Canadá también lo queremos exigir en Chile, queremos subir los estándares medioambientales, generar crecimiento y desarrollo inclusivo”, destacó Boric frente a su par de América del Norte. El presidente Boric también le agradeció a Trudeau por “las posibilidades de inversión que se nos abren en Canadá”.

Entre quienes estuvieron presentes en el almuerzo, también hubo representantes del segundo fondo de pensiones más grande de Canadá, llamado Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ); así como de ATCO, que es el competidor de Tecno Fast a nivel local; la empresa de energía Innergex, y las compañías mineras Teck, Kinross y Lundin.

Según fuentes conocedoras, allí se abarcó el tema del proceso constituyente, pero desde el punto de vista de cómo se encauzó la crisis política chilena. También se planteó lo mismo que dijo Boric en la declaración conjunta: que querían elevar los estándares de las empresas e igualarlos a las exigencias canadienses. Ello, según señalan, fue bien recibido y también se abordó con Trudeau.

En las mesas que compartieron los empresarios, algunos habrían dicho que estaban tranquilos, porque al ver el borrador de la nueva Constitución se despejaron varias dudas, pero de todas maneras manifestaron que les generaba inquietud cierta incertidumbre respecto de cuánto tiempo tardarían las implementaciones.