Diálogos Red+Activa: Enaex y Willis Towers Watson explican cómo la adaptabilidad laboral está siendo clave en las empresas

“La adaptabilidad laboral como estrategia” fue el centro de la conversación del tercer capítulo de Diálogos Red+Activa, y en esta ocasión, los encargados de poner el tema sobre la mesa fueron Álvaro Cristi, Head of Health & Benefits para Chile y Perú de Willis Towers Watson y Soledad Bauer, Gerente de Desarrollo Organizacional y Sostenibilidad de Enaex.

Ambos ejecutivos destacaron la relevancia que tiene este punto especialmente en los tiempos que vivimos, cruzados por la crisis sanitaria, la cual cambió mucho de los modelos tradicionales de trabajo que conocíamos. En ese sentido, destacaron cómo ha sido su experiencia para sortear de buena manera este proceso.

Soledad Bauer, explicó que hoy no es el trabajador quien se debe adaptar a la empresa, sino que la empresa es la responsable de ofrecer una propuesta de valor. “Hoy el talento se ha vuelto mucho más líquido, la misma pandemia aceleró esto. El hecho de poder teletrabajar hace que personas que tienen talento y potencial, puedan trabajar en varias empresas a la vez y en diferentes lugares del mundo, es por ello que el desafío para nosotros es mucho más alto”.

En ese sentido, la ejecutiva de Enaex, reconoce que se dieron cuenta que tenían que ofrecer algo que los diferenciara de otras empresas para poder atraer talento y lo que hicieron fue desarrollar una parrilla de beneficios flexibles. “Son 97 en total, divididos en 5 dimensiones. La dimensión top es la de flexibilidad laboral, y en nuestra compañía, por ejemplo, se pueden elegir hasta 7 días libres adicionales a las vacaciones, con beneficios de bienestar, integración de la familia y parentales y maternales”, indica.

Por su parte, Álvaro Cristi de Willis Towers Watson, explica que la pandemia ha generado que toda la estrategia se empiece a centrar en la persona: “Hoy la empresa empieza a entender o adaptarse de acuerdo a lo que quiere su colaborador, generando para ello estrategias para que esa experiencia empiece a mejorar en todo sentido, desde el punto de vista de la compensación salarial, de los beneficios, la forma de trabajo, etc”.

Cristi recalca que “la experiencia del colaborador pasa a ser algo súper importante hoy en día. Además, los beneficios deben ser sustentables en el tiempo, porque no saco nada entregar uno si la empresa no lo puede financiar el día de mañana o éste quizás no pueda existir. Por último, se debe entregar una eficiencia operacional para el equipo que administre, porque RRHH tampoco puede crecer en cantidad de personas a la hora de entregar una parrilla de beneficios flexibles”.

Líderes

Un punto que destacaron los ejecutivos es la importancia que tienen los líderes en la inserción de los trabajadores en las empresas y los equipos de trabajo. Bauer explicó que su rol es esencial por cuanto son “la piedra angular que finalmente hace que los equipos estén en buenos ambientes de trabajo. Nosotros apostamos mucho en la autogestión y hemos invertido harto en tecnología. El líder puede ser súper autónomo, funcionar súper bien, pero nuestra función ya no es esta cosa tan paternalista o asistencialista, si no que, por ejemplo, le entregamos en un celular un reporte de cómo está su equipo en cuanto a vacaciones, clima laboral, evaluación de competencias. etc. En el fondo, entregamos información para que los líderes puedan autogestionar a sus equipos.

En la misma línea, Cristi recalca que “desde el punto de vista de beneficios y RRHH, vemos que los líderes cumplen un rol fundamental. En las empresas que están teletrabajando el tema social es muy difícil, porque no hay presencialidad, por lo tanto, la primera persona en entender la problemática que tiene su colaborador o el equipo, es el líder. Antiguamente cuando el líder veía una problemática, lo enviaba a hablar con RRHH, porque muchas veces no tenían conocimiento de cómo era la estructura de la empresa para poder apoyar, o no tenían conocimiento de los beneficios sociales que existen por ley para poder apoyar”.

Sobre cómo será el futuro de las empresas después que pase toda esta crisis, Cristi reconoce que “los equipos de RRHH van a cambiar desde el punto de vista de los desafíos que van a tener, vamos a pasar de un tema paternalista a uno más estratégico, y por último, todo lo que haga RRHH va ir en línea con la estrategia de la empresa”.

Red+Activa

Red+Activa es una comunidad de empresas convocadas y articuladas por ChileMujeres y LT-PULSO, en colaboración con PwC Chile, cuyo objetivo es comprometerse con la equidad de género y las políticas inclusivas, buscando una mejora continua. Agrosuper, BHP, Bupa, CChC, CCU, Enaex, Entel, Scotiabank, SMU y Willis Towers Watson son parte de esa red, cuyas empresas son representadas por un ejecutivo o ejecutiva que lidera las buenas prácticas en dicho ámbito.

Si usted desea ver el evento en su totalidad, puede visitar el siguiente link: bit.ly/3jYNxeQ.