Dirección del Trabajo y Sernageomin fiscalizan faena de Escondida tras denuncias de trabajadores

El Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida informó a través de un comunicado que durante este martes la Dirección del Trabajo y el Sernageomin enviaron comisiones fiscalizadoras a la faena, esto tras una serie de denuncias por condiciones inseguras para la actividad minera.

De acuerdo al comunicado de los trabajadores, este lunes el directorio del sindicato se reunió con el director del Trabajo, con el objetivo de revisar el plan de fiscalizaciones por una serie de denuncias por infracciones ilegales. En dicha reunión se informó al sindicato que la Dirección del Trabajo rechazó la solicitud de mediación voluntaria presentada por Minera Escondida el viernes pasado. Esto, “ya que los temas que involucraba son infracciones legales que deben ser constatadas y sancionadas por la autoridad laboral”, según el sindicato.

Por su parte, desde la Dirección del Trabajo de Antofagasta respondieron a la solicitud de mediación voluntaria que envió la compañía. Al respecto, tras revisar los antecedentes presentados por el Sindicato, el organismo estimó que estos corresponden a materias que deben revisarse en proceso de fiscalización, razón por la cual no podrían ser abordadas en una instancia de mediación.

En tanto, este martes, informó el sindicato, se reunieron con el director del Sernageomin, con quien se trataron los dos incidentes que implicaron derrumbes mientras se operaba en las áreas. A ello se sumó un nuevo incidente ocurrido el lunes, en donde un cargador estuvo a punto de caer en el área de chancado.

Con todo, los trabajadores señalaron en su comunicado que durante esta jornada se apersonaron comisiones fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo y Sernageomin, quienes dieron inicio a las fiscalizaciones solicitadas. Tales fiscalizaciones contarán con el acompañamiento de dirigentes sindicales, dijeron.

“El sindicato, ajustando su plan de acción a este nuevo escenario, si la empresa no resuelve las situaciones, se dará curso a la paralización de actividades, en las condiciones que definan los socios”, de acuerdo con los trabajadores, quienes añadieron que “la solicitud de mediación voluntaria que hizo la empresa, se trataría de una mera acción dilatoria, ya que tras el rechazo de la dirección del Trabajo a activar esa mediación -decisión que compartimos por por no corresponder legalmente- la empresa no ha intentado ningún acercamiento directo con el sindicato, lo que evidencia una postura intransigente, ante la cual solo nos queda, tras constatarse a mayor abundamiento las ilegalidades, proceder a la movilizaciones sindicales”.

Cabe recordar que los trabajadores ya habían anunciado paralizaciones de 12 horas diarias para el 11 y 12 de septiembre y que luego analizarían un paro indefinido. Dicho plan de acción había sido votado y aprobado el miércoles de la semana pasada.

Declaración de Escondida

Por su parte, desde Escondida declararon el lunes su “absoluta disposición a fiscalizaciones de autoridades”, añadiendo que “la salud y seguridad de los trabajadores es la principal prioridad, por lo que cuenta con los más altos estándares y tecnologías de la industria minera en Chile y el mundo, tales como sistema de monitoreo 24/7 a través de radares en tiempo real; soporte satelital, entre otros instrumentos de control geotécnico en sus rajos”.

En relación a los incumplimientos de seguridad en la operación a la que aluden los trabajadores, Escondida aseguró que todos sus procesos se desarrollan estrictamente apegados a los protocolos de salud y seguridad, como también a la normativa vigente. “En este sentido, la empresa rechaza que se instrumentalicen estas materias como justificación de conflictos laborales”.

“Escondida aclara que no existe un socavón en faena, sino que se trata de un deslizamiento de material que se identificó con anticipación a través de sus sistemas de control geotécnicos, que permitieron implementar de manera oportuna las medidas de prevención correspondientes”, añadió la minera.

La compañía aseveró además que las fiscalizaciones son prácticas habituales por parte de las autoridades, “ya que son prácticas normales dentro del rubro minero, y está siempre disponible a colaborar con los requerimientos que sean solicitados”.

En tanto, sobre la declaración del sindicato emitida hoy, la compañía aseveró que están “colaborando plenamente con la entrega de información requerida por las autoridades”. Durante la visita Sernageomin, dijo la empresa, el organismo ratificó que el sector donde hubo un desprendimiento de material, debe mantenerse cerrado y con todas las medidas de control en curso, tal como fue realizado preventivamente por la compañía.

“La autoridad no solicitó la implementación de medidas adicionales. La compañía ha manifestado de forma permanente su plena disposición a colaborar con las autoridades en los temas que esta requiera, lo que fue reiterado públicamente el día de ayer”, concluyó la empresa.