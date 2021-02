Dogecoin, la última tendencia en criptomonedas, se hunde luego de haber subido siete veces su precio en la última semana

Dogecoin, una moneda digital con temática de Shiba Inu, que comenzó como una broma, para luego convertirse en la última obsesión de los inversores minoristas esta semana, se desplomó casi la mitad del sábado, lo que provocó una serie de publicaciones en Reddit y Twitter pidiendo a los accionistas de la moneda que no vendieran por susto.

La moneda digital cayó un 46% en 24 horas a US$ 0.02582 a las 4:35 p.m. en Nueva York el sábado, según datos de CoinMarketCap. Se recuperó a US$ 0,03 el domingo, aunque todavía seguía siendo menos de la mitad de su máximo el viernes, cuando un aumento vertiginoso de siete veces envió la moneda a más de US$ 0,.07.

En medio del repunte, Robinhood detuvo temporalmente los depósitos instantáneos para la compra de criptomonedas el viernes, citando “condiciones extraordinarias del mercado”, dijo un portavoz a CNBC. Los usuarios aún pueden usar los fondos ya depositados en la plataforma para comprar criptomonedas.

Robinhood vio un salto diez veces mayor en los requisitos de depósito de la cámara de compensación

Los usuarios del hilo de Reddit SatoshiStreetBets, que se describe a sí mismo como la “versión sobre criptográfica de WallStreetBets”, están implorando a otros que se aferren a Dogecoin y no cambien a otras criptomonedas.

“Para aquellos que dicen que el subidón se acabó ... acabamos de ver pruebas durante las últimas 3 o 4 noches de que nuestros esfuerzos colectivos fueron efectivos. El momento en que nos perdemos es el momento en que fallamos “, decía un cartel. “Mira cómo se imprime el dinero. Potencialmente, Doge también podría usarse. Nunca digas nunca.”

Dogecoin se convirtió en la última obsesión de los inversores minoristas en parte porque el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, publicó una imagen en Twitter de la portada de una revista “Dogue” con un letrero que mostraba un lebrel (un perro) con un traje rojo. Aunque no se dio más explicación, muchos creyeron que era una referencia a Dogecoin.

Bitcoin saltó por encima de US$ 38,000 cuando Musk agregó esa foto a su perfil de Twitter.

En diciembre, algunos tomaron el tuit de Musk, “Una palabra: Doge”, para referirse a la moneda.