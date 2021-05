Dónde están los 100 mayores patrimonios de Chile

Cuando compareció ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el director del servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, dibujó un primer mapa de los altos patrimonios chilenos. La comisión discutía un nuevo impuesto que la Cámara de Diputados terminó rechazando y las cifras del jefe del SII eran esperadas: no existe en Chile otro organismo que reúna tanta información sobre patrimonio, riqueza e ingresos de los mayores contribuyentes del país.

El retrato que Barraza hizo ese día, el 25 de marzo, se resume así: el SII trabaja con una Nómina de Personas de Altos Ingresos y Patrimonio (NAIP) que actualiza cada año y que considera a personas que reportaron, en algunos de los tres ejercicios anteriores, ingresos superiores a los US$ 150 mil o un patrimonio personal mayor a US$ 1 millón. En el conteo, ese grupo lo integraron en 2019 un total de 59.669 personas, las que son tan solo el 1,6% de los contribuyentes del país, pero aportan el 42% de los ingresos que el Fisco recauda por el Impuesto Global Complementario (IGC), que pagan las personas.

Barraza entregó en esa comparecencia información sobre los subconjuntos de ese universo de casi 60 mil personas.

Primero, dijo que el SII estimaba que el número de personas con un patrimonio superior a los US$ 22 millones -monto que establecía el proyecto para la fijación de un nuevo impuesto de 2,5%- ascendía a 1.409 y no a los 5.840 que calculó el proyecto parlamentario.

Segundo, sostuvo que 510 personas tenían un patrimonio mayor a $ 100 mil millones, lo que equivale a unos US$ 125 millones.

Tercero, que el Servicio ha puesto un foco especial en el control de los 100 mayores Altos Patrimonios e Ingresos.

Esas son las cifras gruesas. El SII divulga ahora, por primera vez, las características de cada uno de esos subgrupos. La radiografía de los altos patrimonios chilenos está contenida en la respuesta a una solicitud de información ingresada por Pulso en el SII al amparo de la Ley 20.285 sobre Acceso a Información Pública.

Los 100 mayores AIP

El SII tiene una Dirección de Grandes Contribuyentes que históricamente se ha concentrado en fiscalizar a las personas jurídicas. En esa categoría entran empresas con ventas anuales superiores a 90 mil Unidades Tributarias Anuales y algunas multinacionales. En diciembre de 2020, el SII cifró ese número en 1.047 empresas.

Solo en los últimos años el SII ha ido procesando y agrupando con mayor detalle la información de los grandes contribuyentes personas. “Este Servicio no realizaba la determinación de una nómina específica de este tipo de contribuyentes en años tributarios previos a 2017”, respondió el SII a Pulso. Y el registro se ha ido perfeccionando. De hecho, si ahora los NAIP son casi 60 mil, en el primer análisis de 2017 el SII consideraba a 77 mil personas.

Un foco especial se ha puesto en los 100 mayores patrimonios del país. Ese segmento tenía, para el año tributario 2019, un patrimonio promedio de $ 197.200 millones (US$ 290 millones al dólar de cierre de 2018). Los ingresos anuales de esas 100 personas ascendían a $ 988 millones, en promedio. El patrimonio, sin embargo, es en realidad más alto. Por dos razones: primero, porque el análisis del SII en este segmento consideró solo las participaciones directas de las personas en sociedades y no la participación que esas sociedades tuviesen en otras sociedades. Segundo, porque el patrimonio informado por el SII se basa en el capital registrado por las sociedades y no en el valor económico de los bienes considerados. Este análisis del SII tampoco descuenta pasivos.

Según el SII, 98 de esos 100 grandes patrimonios tienen RUT de persona natural chilena. Y, también en promedio, poseen 5,8 bienes raíces directos cada uno.

Del total, 45 de esos grandes patrimonios han reportado su domicilio -ya sea particular o comercial, en sus iniciaciones de actividades en el SII- en Las Condes. Otros 22 están en Vitacura y 11 en Lo Barnechea. Los restantes 22 altos patrimonios están distribuidos en 12 comunas: Casablanca, Colina, Doñihue, La Florida, La Reina, Lago Ranco, Macul, Pirque, Rancagua, Santiago, Viña del Mar y Zapallar. El SII no identifica la cantidad de contribuyentes por comuna porque su reducido número “no permitiría mantener razonablemente la reserva de identidad de los contribuyentes” que garantiza el Código Tributario, justificó.

Según explica el SII, la estrategia para “este segmento apunta al acercamiento a través de sus intermediarios, anticipándonos a sus planificaciones, manteniendo un control permanente de sus bases imponibles y franquicias utilizadas”. ¿Con qué objeto? Mejorar los niveles de cumplimiento tributario en el Impuesto Global Complementario; corregir o mitigar el incumplimiento tributario en el impuesto a las herencias; monitorear y controlar la capacidad del patrimonio para generar rentas y que estas se declaren correcta y oportunamente; y controlar las inversiones que los contribuyentes mantienen en el exterior.

“Dentro de esa estrategia se espera en el largo plazo generar cambios de conducta permanente en estos contribuyentes, asegurando su autodeclaración en tiempo y forma, y por ello se tiene que la base primordial de acciones se enfoca en la prevención y detección temprana de casos”, respondió el organismo a Pulso.

Adicionalmente, el SII afirma que para estos contribuyentes de mayor impacto fiscal se ha determinado un monitoreo permanente “ante posibles diluciones patrimoniales en reestructuraciones de grupos familiares y grupos empresariales, así como posible disminución de las bases imponibles de Impuesto Global Complementario”.

En su Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario de 2021, el SII identificó a 4.962 grupos empresariales, los que facturaron casi US$ 700 mil millones en 2019, representando el 72% de las ventas totales a nivel país.

Los 510 y los casi 60 mil

Un universo un poco más amplio lo integran los 510 contribuyentes que tienen patrimonios superiores a los US$ 125 millones. En este caso, el SII sí incluye participaciones directas e indirectas: es decir, incluye las participaciones que las sociedades en las que una persona es dueña tienen, a su vez, en otras sociedades. Y por ello, el patrimonio promedio de estas 510 personas es más alto que la cifra de corte del contribuyente número 100 reportada por el SII en su respuesta vía Ley de Transparencia: $ 52 mil millones.

El 88% de esas 510 personas registra domicilio en la Región Metropolitana, seguido con un 6,72% en la Región de Valparaíso y el 1,47% en la Región de O’Higgins.

Por clase de activos, los registros de Impuestos Internos acreditan que el 99,55% del patrimonio total está concentrado en personas jurídicas. Solo un 0,21% del total corresponde a operaciones internacionales y el 0,12% del total, a bienes raíces. Mucho más atrás están los otros activos que el SII considera para realizar su catastro: automóviles, ahorro en APV, fondos mutuos y hasta caballos, naves y aeronaves.

El conjunto mayor corresponde a las casi 60 mil personas que, para el SII, constituyen los NAIP. En ellos, el patrimonio promedio es de $ 1.247 millones. Pero, otra vez, solo considera las participaciones directas en sociedades, el principal vehículo de riqueza en Chile. Ese grupo tiene ingresos anuales promedio de $ 114 millones. Y como en los otros subconjuntos, refleja un país centralista en la distribución de la riqueza: el 72% está en la Región Metropolitana y el 43,9% del total, en las tres comunas principales: Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea (ver infografía). P