Drugstore y Dos Caracoles vuelven a abrir y Apumanque prepara marketplace

Duró prácticamente 48 horas abierto hasta que decidió cerrar nuevamente sus puertas. El Mall Plaza del Sol de Quilpué había comenzado a funcionar el sábado, sin embargo -según señalaron- la alta afluencia de público les hizo repensar su decisión.

“La gerencia ha tomado esta decisión, considerando que al parecer la opinión mayoritaria de las personas de la ciudad y sin duda la del propio alcalde de la comuna, es que la reapertura del mall involucra un riesgo importante de aumentar los contagios de Covid-19, el que se podría evitar cerrándolo nuevamente”, subrayaron en una carta enviada a locatarios.

Pero, pese a ese revés, hoy sí existen comercios que han decidido retomar su actividad. Tal es el caso de la galería Dos Caracoles, en Providencia, que abrió hace exactamente una semana, el 14 de abril, aunque no a plena capacidad. “El 25% de los locales, como mucho, están abiertos. Aquí no hay multitiendas, son todos locales de nicho y no de primera necesidad”, indica Ricardo Navarro, administrador del recinto que opera entre las 11 y 18 horas. “La gente que viene a Providencia es flotante. Nuestros comerciantes tampoco son todos de la comuna y hay muchos de ellos que están en cuarentena o tienen otras particularidades para no abrir sus negocios”, detalla el ejecutivo.

Sus vecinos de la galería Drugstore también están operando de manera tímida. De hecho, aún no han comunicado en sus redes sociales su apertura, pero desde el miércoles de la semana pasada están abiertos, aunque sólo con 13 locales y dos cafeterías -con delivery-, de un total de casi 100 tiendas. Los pocos que se han atrevido a poner en marcha sus negocios lo hacen sin horarios estrictamente definidos, generalmente entre 11 y 17 horas, y son emprendimientos que no tienen presencia en la venta online, mientras que otras tiendas de diseño o de música que tienen sus cortinas abajo han estado vendiendo por internet.

Todo esto, incrementando las medidas de higiene y la disposición de alcohol gel en sus instalaciones. Una tienda ubicada en el Omnium, de Av. Apoquindo, también anunció que volverá a abrir a partir de esta semana.

En Apoquindo con Manquehue, en tanto, el Apumanque continúa cerrado. Bajaron la cortina el 19 de marzo, y todavía no definen su debut, a la espera de que las condiciones sanitarias lo permitan. Según comentan desde el mall, la situación de los locatarios es delicada. “Apumanque cobija una gran cantidad de Pymes y la gran mayoría de ellas no cuenta con otros canales de venta, razón por la cual estamos trabajando en el desarrollo de un marketplace (apumanque.com), el que esperamos tener operativo en los próximos días”, subrayaron. De hecho, hay locales que han presionado vía redes sociales para una pronta apertura, que les permita paliar el déficit.

Los principales actores del sector, están siguiendo la misma política. En Parque Arauco están trabajando en la reapertura, revisando y reforzando las medidas de seguridad, pero sin una fecha clara para subir la cortina; en Mall Plaza, la situación es similar y sólo están operando las áreas de servicio, supermercados, bancos, farmacias, restoranes con servicio de delivery y tiendas para el abastecimiento del hogar. Aún no tienen claro cuándo retomarán la actividad.

Reunión con el sector

La reapertura de los malls y centros comerciales debe iniciarse de manera progresiva y una vez se haya producido el peak de contagio del Covid-19 que proyecta el gobierno será en las próximas semanas. Esa fue la conclusión a la que llegaron el Ministerio de Economía y la Asociación de Marcas del Retail luego de una reunión que se extendió este martes por poco más de una hora.

Así, temas como el resguardo de los trabajadores y clientes, sumado a la pertinencia de generar los espacios de tiempo y de diálogo para internalizar y empezar a implementar los protocolos sanitario de reapertura, habrían sido, según la presidenta de esa asociación, Paula Valverde, los principales puntos de acuerdos en esta reunión.

“Nos contaron que la idea de publicar esta serie de protocolos ahora y no más tarde, tiene que ver con que más que empujar la apertura inmediata, lo que se quiere es que estos instructivos sean revisados por los operadores, trabajadores y clientes. En eso estamos muy de acuerdo”, dijo Valverde.