El millonario proyecto de Explora en Torres del Paine: venderá sitios de hasta US$1 millón para reserva ecológica privada

Las Torres del Paine se ubican a 312 Klm al Norte de Punta Arenas, ciudad capital de la Duodecima Region de Magallanes y Antartida Chilena. El Parque Nacional tiene una superficie de 242.242 klm, es uno de los parques mas importantes del pais y el tercero en cantidad de visitas, de las cuales el 75 % es extranjero. El Parque fue creado el 13 de mayo de 1959 y en 1978 la Unesco lo declaro Reserva de la Biosfera.

A fines de mayo, coincidiendo con los 30 años de Explora, el grupo Ibáñez comenzó a comercializar una reserva privada de 6 mil hectáreas que a un costo de US$ 54,5 millones permitirá combinar preservación e inversión inmobiliaria en la Patagonia. Bajo la supervisión de The Nature Conservancy, el proyecto tiene un plan de conservación con financiamiento a perpetuidad asegurado, mediante un fondo que se levantará con la venta de acciones del proyecto, que parten en US$ 350 mil. La cadena hotelera analiza un plan similar, en Puritama, San Pedro de Atacama.