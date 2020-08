El “tirón de orejas” del presidente de CMPC por La Araucanía

Sorprendieron las palabras con que el presidente de Empresas CMPC, Luis Felipe Gazitúa, se refirió a la situación de La Araucanía, en un encuentro organizado por la Unión Social de Empresarios Cristianos (USEC).

Asumiendo los costos que ha debido enfrentar su industria con alta presencia en la zona, recalcó: “Nosotros no somos responsables de resolver (el conflicto), tampoco somos los causantes, se suele decir que la responsabilidad del problema de La Araucanía es de las forestales, y es sencillo, porque somos los más grandes, los más relevantes. Nosotros podemos tener parte de la responsabilidad en algunas cosas que hemos hecho, pero el problema es anterior”.

Y continuó en duros términos para las autoridades: “Primero, para resolver un problema hay que entender que existe. La gente en el pueblo mapuche siente que el Estado chileno los despojó y que además no cumplió las promesas, ese es un problema que existe y en Chile hacemos como que no existe y el Estado hace como que no existe”.

En ese punto, hizo énfasis en la necesidad de comprender y hacerse cargo del tema. “En la medida que no se aborde el problema como corresponde, que no se ataca, que no se atienden las demandas de las personas, uno le abre espacios a gente que usa este conflicto real como un conflicto ideológico. Los mapuches no son de izquierda, los mapuches no son gente que tienen la concepción de la lucha de clases en la cabeza, pero han sido instrumentalizados. Como efectivamente se instrumentaliza el feminismo, la diversidad sexual, también se instrumentaliza el conflicto mapuche, y eso es por culpa del Estado chileno y de los chilenos que nos hacemos los lesos frente a este problema”.