Empleo Juvenil: Flexibilidad y Diversidad son las principales demandas de los jóvenes

Los jóvenes entre 18 y 25 son la nueva fuerza laboral del país, grupo que sale al mercado post pandemia, tienen muchas motivaciones pero no con las herramientas suficientes para poder insertarse en el campo laboral. Así lo señalaron los asistentes al programa on line Hub Sustentabilidad de Pulso La Tercera.

Montserrat Copaja, gerente de Estudios Cuantitativos de Cadem; Mariana Tarrio, gerente de Recursos Humanos en Arcos Dorados e Ignacio Becker, jefe de estudios de INJUV Chile compartieron sus visiones en el conversatorio “Los desafíos de los jóvenes que ingresan al mercado laboral”, y además se presentaron los resultados del estudio realizado por Cadem sobre empleo juvenil.

La Encuesta Nacional de Juventud -realizada por el INJUV desde 1994-, muestra que este grupo etario alcanza los mayores niveles de diversidad sexual, población migrante y pueblos originarios por lo que Becker desataca que “con estos indicadores estamos tratando de apoyar orientando y también entregando herramientas. Porque muchas veces vemos que los jóvenes, recién egresados, pasan por momentos complejos al no contar con la antigüedad exigida por las empresas. Entonces hay ciertos lineamientos bien comunes en torno a cómo está el mundo del trabajo, cómo las juventudes esperan poder desplegarse en él y que finalmente como Estado también nos tengamos que hacer cargo.”

Aunque también Becker valoró el interés y disposición de los jóvenes a trabajar en voluntariados, que en general acuden en caso de incendios o catástrofes naturales, como por ejemplo las federaciones de estudiantes. “Hemos tenido la idea de certificar ese tipo de apoyo porque también genera habilidades emocionales, de liderazgo. Habilidades que nosotros creemos que la juventud puede entregar y que a veces no son tan valoradas”.

En el caso de la empresa de comida rápida, donde sus trabajadores son principalmente jóvenes, entienden que no tener experiencia no puede ser una limitante para poder trabajar, ya que como señala Tarrio, el componente de McDonald’s es mayoritariamente juvenil, con o sin experiencia “para nosotros no es una exigencia. Actualmente tenemos 7000 trabajadores, donde el 70% son estudiantes ya sea de enseñanza media o universitarios. Tienen gran flexibilidad para desempeñarse, donde lo que buscamos es una actitud y que tenga horas disponibles, ya sea por horas, full time o part time, por que justamente lo que buscamos es que puedan seguir desarrollándose. Y de eso ya han pasado hace 30 años 80 mil personas”, contó.

Además, agregó que no solo van a hacer papas fritas o atender clientes como piensan, “ofrecemos mucho más que eso, donde cada joven pueda desarrollarse en distintas competencias, blandas, liderazgo, interacción o comunicación Y eso justamente me parece que es lo más enriquecedor del trabajo, más allá del hacer en cada uno de los puestos. La verdad es que la experiencia laboral con nosotros se la llevan para el resto de su vida, porque es su primer empleo y después nosotros lo que buscamos es que puedan seguir y continuar haciendo carrera con nosotros y si no, prepararlos para que se puedan enfrentar a otro tipo de empleo también.” Aunque indicó que con este escenario de los jóvenes de hoy “el gran desafío es cómo atraerlos, encantarlos y que puedan permanecer con nosotros”.

De acuerdo al resultado del estudio presentado por Cadem, que fue realizado durante el primer semestre de este año a jóvenes que buscan trabajo, constató el interés por que los trabajos tengan una flexibilidad que les permita hacer otras cosas, como por ejemplo capacitarte, hacer deportes, estar con amigos, etc.

Copaja explica que esto se debe a que “la forma de vivir en este mundo con tanta información, no siempre buena y con pérdida de certidumbre, sobre todo hace que las personas y los jóvenes también quieran tener más disfrute. Trabajar, esforzarse, aprender, pero que esto en un equilibrio, con poder disfrutar de la vida. De hecho, al preguntar ¿Cuáles son tus sueños? La primera mención es pasarlo bien, es decir, tener una un buen vivir, y por eso la flexibilidad es un tema importante”.

A juicio de los panelistas la generación, marcada por la pandemia y la cantidad de información, son personas hiperconectadas y por ende digitalizadas, que tuvo un impacto también en la salud mental, como señaló Becker “hay indicadores que son mucho más altos que hace cuatro años, como por ejemplo el 25% de los jóvenes tiene sintomatología moderada o grave en temas de salud mental, ansiedad, depresión, temas para dormir, donde las mujeres son las principales afectadas en la salud mental”.

En ese sentido el sondeo realizado por Cadem, muestra a unos jóvenes esforzados con preocupaciones reales “en el aquí y ahora” indicó Copaja, agregando que “la necesidad es inmediata, por ende es más concreta, están tratando de sobrevivir. Estos son jóvenes que no pueden solo estudiar, necesitan trabajar. Entonces las preocupaciones globales están más lejanas. Ellos leen desde el ciclo vital. La urgencia es trabajar y hay una demanda de flexibilidad no solo para estudiar, sino que también cuidar, ya sea un hijo o una madre o abuelos que tienen dificultad de salud”.

Esta necesidad de trabajo y flexibilidad se ve reflejada al momento de recibir las postulaciones en los restoranes, que son mucho mayor en regiones contó Tarrio. “Muchos jóvenes necesitan trabajar para solventar sus estudios, son apoyo económico de las familias y también buscan cómo prepararse para la vida, en ser un ser integral. Ellos tienen una mirada diferente de integración y nosotros también nos adaptamos a esa necesidad de desarrollar herramientas para ellos: cursos y capacitaciones acordes a estas necesidades”. La gerenta habló sobre la plataforma MCampus que entrega cursos gratuitos sobre habilidades, digitalización y liderazgo abiertos a toda la comunidad.