Empresas Iansa revierte sus pérdidas y registra ganancias durante la primera parte de este año

Empresas Iansa dejó de lado las pérdidas que registró durante el primer semestre del año pasado tras terminar los primeros meses de este año con ganancias. La firma reportó una utilidad consolidada después de impuestos de US$3,9 millones al 30 de junio de 2023, en comparación con una pérdida de US$ 0,7 millones a junio de 2022, lo que representa una mejora de US$ 4,6 millones.

Desde Iansa explicaron sus mejores resultados en 2022 tras anotar ingresos por US$ 267,9 millones, un incremento de 1,2% respecto al mismo periodo del 2022.

“El incremento de los ingresos ordinarios fue de un 7,1% en el segmento de Azúcar y Otras marcas Iansa, 1,6% en el segmento pulpa, pastas y jugos, que compensan la disminución de un 22,5% en el segmento agrocomercial”, detalló Iansa en su análisis razonada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En tanto, el EBITDA reportado de US$ 19,0 millones en este periodo, es superior en US$ 5,3 millones al informado al 30 de junio de 2022, lo que representa un crecimiento de 39% sobre el periodo anterior, logrando un acumulado en doce meses de US$ 38,9 millones.

Desde Iansa también destacaron que durante este periodo comenzó el inicio de las obras de su nuevo centro de distribución y envasado en la Región Metropolitana, con un monto de inversión de US$20 millones. “Permitirá capturar importantes eficiencias logísticas como parte de su plan quinquenal”, agregó

Otro de los hitos a destacar fue la celebración de sus 70 años en noviembre: “Los primeros hitos fueron la inauguración de la ampliación de la planta de pulpas y pastas de frutas y vegetales en Molina, y la tradicional premiación de agricultores realizada en el Teatro Municipal de Chillán”.