Empresas vuelven a ganancias de prepandemia

Las empresas tienen plazo hasta el 13 de septiembre para enviar sus resultados corporativos del segundo trimestre, pero ya figuran en el listado de casi 400 compañías que han informado sus estados financieros, una amplia mayoría de las grandes firmas. Y el balance es positivo, luego de un paupérrimo 2020 por el gran confinamiento detonado por la pandemia del Covid-19.

Mientras el año pasado Pulso informaba de inéditas pérdidas en el período abril-junio, ahora se observa una recuperación gracias a los mejores precios de los distintos productos y a una mayor demanda generalizada, en parte, motivada por la mayor liquidez de los hogares tras las ayudas estatales y retiros de los fondos de previsionales.

Los datos globales

En el segundo trimestre, las 30 compañías que conforman el IPSA anotaron un aumento del 49,8% en sus ingresos, mientras la última línea pasó de pérdidas a ganancias. En el acumulado del primer semestre, las ventas subieron un 24% y las utilidades también revirtieron los números rojos de hace un año. Esto, con costos incrementándose la mitad que las ventas entre abril y junio, mientras los gastos de administración escalaron un 5,3%.

De las cerca de 400 empresas que informaron hasta ahora, los ingresos crecieron el 46% en el segundo trimestre y pasaron a ganancias desde pérdidas del año pasado. Es más, el nivel de utilidades alcanzadas ya supera los registros prepandemia (ver gráfico).

De acuerdo con Aldo Morales, de Bice Inversiones, a nivel de resultados corporativos, según sus estimaciones, “las empresas del IPSA registraron un crecimiento del 82% en Ebitda y del 404% en utilidad neta respecto al año anterior, excluyendo eventos no recurrentes. Si bien gran parte del incremento está explicado por una base de comparación bastante baja, es destacable que cerca de un tercio de las empresas bajo nuestra cobertura reportaron resultados sobre las expectativas”.

De hecho, del total de 30, solo tres compañías IPSA tuvieron pérdidas (Aguas Andinas, ILC y Parque Arauco) en el segundo trimestre, 11 empresas informaron un incremento de las ganancias y el resto bajó sus utilidades. Ahora, ampliando la base de empresas hasta las 400 firmas que han reportado, el 72% registró aumentos interanuales en sus ventas.

Los ganadores

Las firmas líderes en ganancias son un buen reflejo de los factores que influyeron en los estados de resultados de las empresas: fuerte demanda de materias primas que impulsó los precios y la mayor actividad mundial de comercio debido al salto en la demanda de bienes posconfinamiento, tanto en Chile como el mundo.

El listado de ganancias fue encabezado por una empresa estatal, Codelco, que recuperó la primera posición del ranking con un alza de 528% hasta $ 1.037.785,7 millones. La Compañía SudAmericana de Vapores desplazó a todas las demás al ubicarse en la segunda posición entre abril y junio, al anotar una utilidad de $ 382.268,3 millones, lo que se compara con los $ 45.200 millones del año pasado en igual lapso. Empresas Copec, Santander y CAP completan el top 5 en ganancias (ver tabla de utilidades de empresas IPSA).

Las firmas de materias primas (Codelco, CAP y en parte de Empresas Copec) se beneficiaron de los positivos valores del cobre, del mineral de hierro y algo de celulosa, respectivamente. El primero señaló que “generamos (excedentes de) US$ 3.295 millones adicionales (+868%) respecto de los US$ 380 millones del primer semestre del año anterior. El incremento se debe, principalmente, al efecto positivo del precio del cobre”. En concreto, del total de US$ 3.675 millones en excedentes, US$ 2.867 millones fueron aportados por el precio de la materia prima y el dólar.

“Durante el segundo trimestre, la demanda de celulosa se mantuvo estable, con algunos mercados solicitando volúmenes adicionales. Los precios aumentaron en ciertos destinos y se mantuvieron estables en otros”, dijeron desde Empresas Copec para explicar el repunte en el segundo trimestre de su última línea que quedó en $ 247.532,3 millones, revirtiendo los números rojos del mismo lapso de 2020.

En el caso de Vapores, la segunda en ganancias, la compañía anticipa para este año el mejor registro de una empresa IPSA. Al primer semestre acumula casi US$ 1.000 millones. La firma controlada por el grupo Luksic, que tiene como única inversión la naviera alemana Hapag Lloyd, se ha visto beneficiada por el incremento de las tarifas de traslado de contenedores (en el último año han crecido un 350%), una fuerte demanda global por transporte marítimo y menores precios de los combustibles.

En lo que respecta a los bancos, estos cedieron los primeros lugares entre abril y junio. Así, Santander aparece recién en la quinta posición y Banco de Chile en la octava, en parte afectados por la menor actividad, aunque ambos superaron los números del año pasado.

Las sorpresas

Se observan varias sorpresas positivas en esta entrega de resultados. Gran parte de ellas “estuvieron concentradas en el sector retail, que sigue con una fuerte dinámica de resultados impulsada por los importantes estímulos económicos observados durante el año, principalmente a nivel local”, analiza Morales, de Bice Inversiones.

De hecho, si bien Falabella recién se ubica en el número 10 de ganancias y Cencosud un poco más atrás, ambas fueron beneficiadas por el fuerte impulso del gasto del consumidor, en parte relevante debido a la mayor liquidez debido a los retiros de los fondos de pensiones y los aportes estatales.

Los ingresos consolidados de Falabella subieron un 50,7% versus el segundo trimestre de 2020, explicados por la “mayor contribución de los ingresos provenientes de los formatos de retail, en particular, las operaciones en Chile de mejoramiento del hogar y tiendas por departamento y mejoramiento del hogar en Perú”, señala la firma en su análisis razonado. El segmento de mejoramiento del hogar, es decir Sodimac, tuvo en Chile un incremento del 96% y el de tiendas por departamento, del 98%.

En Cencosud, en tanto, los ingresos subieron un 23%, gracias a un alza del 54% en Chile -el país donde más se elevaron los ingresos y donde hubo aumentos de dos y tres dígitos en mejoramiento del hogar-. A nivel local los ingresos por supermercados escalaron el 36,5%, centros comerciales subieron un 211,7%, mejoramiento del hogar, un 63,8%, y tiendas por departamento, un 134%.

Otro sector que destacó en forma importante, realza Morales, es el de materias primas, “donde tanto CAP como SQM registraron resultados sobre nuestras expectativas, a pesar de que los factores determinantes y las dinámicas operacionales en ambos casos están bastante poco relacionadas. Este sector llegó a representar cerca del 10% del crecimiento en utilidad observado en el trimestre”.

Pérdidas del trimestre

Pero no todo fue recuperación, o no lo suficiente como para salir de los números rojos en la foto abril-junio. De las 30 empresas del IPSA, tres cerraron con pérdidas: AES Andes, Parque Arauco e ILC. El año pasado a esta altura fueron 13 compañías que terminaron con pérdidas. Del listado completo, eso sí, Latam lidera las pérdidas, afectada por la baja actividad a raíz de la pandemia.

En el caso de AES Andes, obedece a algo no operacional, es decir, no es reflejo de su negocio. Las pérdidas están asociadas, principalmente, a los deterioros registrados en el segundo trimestre de 2021 por las unidades de generación a carbón de los complejos Angamos y Ventanas, puntualiza en su análisis razonado. De hecho, el negocio propiamente tal tuvo números azules: “AES Andes registró un Ebitda de US$ 688,4 millones, US$ 319,2 millones superior a los US$ 369,1 millones registrados en el mismo período del año 2020”″, destacó la firma.

Parque Arauco, por su parte, tuvo un incremento de las ventas de tres dígitos: sumaron $ 29.232 millones, aumentando un 131% respecto al segundo trimestre de 2020, y fueron el 59% de lo reportado en 2019. Pese a ello, el resultado no operacional fue el que provocó que la última línea fueran pérdidas por $ 5.245 millones, en parte por “la menor capacidad operativa de nuestros activos, producto de la pandemia”, señalan.

En el caso de ILC, las pérdidas son menos de $ 100 millones, en un contexto en el que isapre Consalud ha estado golpeada por el Covid, entre otros factores.