En una recesión, los consumidores necesitan alcohol... y marihuana

El alcohol y el cannabis son dos productos de los que los consumidores no pueden prescindir, incluso en medio de una pandemia mundial y una economía en parálisis.

La joven industria de la marihuana legal nunca se había enfrentado a una recesión económica, por lo que desconocía cómo reaccionaría ante ella. Según una encuesta a 1.005 consumidores estadounidenses realizada por MKM Partners, la demanda de marihuana parece ser tan inelástica como la demanda de alcohol.

Cuando se les preguntó si estaban gastando más o menos en varias categorías discrecionales como resultado de la pandemia de coronavirus, los productos mediáticos, el alcohol y el cannabis fueron las categorías que mostraron mayores indicios de gasto.

Los dos productos intoxicantes, junto con los medios, también registraron la menor cantidad de encuestados que indicaron que estaban gastando menos, señaló el analista de MKM, Bill Kirk, en un comentario publicado el miércoles. El rendimiento del alcohol está en línea con la crisis financiera que comenzó en 2008, cuando las ventas de cerveza fueron más fuertes que en cualquier otro período de 12 meses en los diez años anteriores, indicó.

“La mayoría de los sectores se enfrentan a preocupaciones importantes sobre el crecimiento relacionadas con la reducción de la actividad económica”, escribió Kirk. “El alcohol y el cannabis no se enfrentan a esos vientos en contra en cuanto a la demanda”.

Kirk recomendó a los inversores que mantuvieran acciones de marinuana con balances sólidos, tales como Cronos Group Inc., para la que tiene una recomendación de compra. En el sector del alcohol, recomienda comprar Molson Coors Beverage Co., Constellation Brands Inc., Boston Beer Co. y Craft Brew Alliance Inc.