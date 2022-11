Enel Américas aprueba plan estratégico 2023-2025

Luego que Enel anunciara su plan de venta de activos por 21.000 millones de euros, poniendo a Chile como uno de sus mercados más importantes, este lunes Maurizio Bezzeccheri, gerente general del conglomerado de empresas de energía eléctrica, comunicó a través de un hecho esencial que la compañía aprobó su plan estratégico 2023-2025.

Según se detalló, se espera que con esto se acumule un Ebitda de entre US$11,1 y 11,6 miles de millones durante el periodo en cuestión. Además, se prevé que durante el trienio el capex –gasto de capital– llegue a los US$ 5 miles de millones.

En la presentación de la compañía dada a los inversionistas, se indicó que el proyecto contempla el desarrollo de marcos regulatorios estables con foco en los objetivos de cero emisión de la empresa, el apoyo a la transición energética en los sectores público y privado, impulsar la digitalización de sus redes, así como agilizar los procesos administrativos.

Dadas las variaciones en el cambio de los mercados y la alta volatilidad, Enel América advirtió que las proyecciones del plan pueden cumplirse o no.

En tanto, las filiales de la compañía, Enel Generación y Enel Distribución, también anunciaron sus planes para 2023-2025, informando que prevén un Ebitda acumulado entre US$ 2,2 y US$ 2,4 mil millones, y de US$ 365 millones, respectivamente.