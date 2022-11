E-commerce: Chile y Argentina presentan la mayor alza de precios de celulares, mientras que en México, Perú y Colombia caen

Este 2022 la inflación ha golpeado a todos los países de Latinoamérica, con más o menos fuerza. De enero a octubre, el poder de compra en Argentina cayó un 76,6%, mientras que en Chile la cifra llega a 11,4%% y en Colombia 10,9%%. Más atrás se quedan Perú (6,9%) y México (6,8%%), según los registros oficiales de cada país.

En ese contexto, Retail Compass, empresa de productos digitales que desarrolla herramientas de inteligencia de negocios para el retail digital, realizó un estudio analizando dichos países de la región -que tienen como denominador común un activo e-commerce- para comparar cómo se comportaron los precios de tres de las líneas de productos tecnológicos con mayor oferta online: televisores (de 55 pulgadas), celulares (de 128 GB) y refrigeradores (de dos puertas superior). En total, para estudiar esta canasta, la empresa analizó casi 2 mil productos en base a la moneda local de cada país.

Sobre los precios de los artículos tecnológicos, Jean Paul Meunier, gerente comercial de Retail Compass explica que “hay un tema relevante que tiene que ver con el sobre stock. Los embarques llegaron tarde y fueron pocas las marcas que pudieron luchar contra eso. Eso ha hecho que no tenga efecto en los precios de la manera en que espera el mercado, sino que ha jugado de manera distinta. No es un plan regular y no es la ejecución normal de un año, entonces de alguna manera el sobrestock ha impactado directamente a los precios”.

A un mes de Navidad, Meunier asegura que no se espera que durante diciembre los precios se mantengan bajos, sino que ahora es la temporada en que van a estar en su menor nivel, producto de los eventos mencionados.

Resultados

México es el país que sale mejor parado, desde la perspectiva del bolsillo de los consumidores. En ese país, el estudio detectó que los televisores cayeron un 10% en el precio promedio, al igual que los celulares, mientras que en los refrigeradores la contracción es de un 30%.

Por su parte, en estos 10 meses, Perú y Colombia bajaron en dos dígitos sus precios promedio en las líneas de televisores y celulares. En esta última categoría, los productos en Colombia son incluso un tercio más económicos que a principios de año. Eso sí, en refrigeración se percibe un alza de 11% en Colombia y de un 8% en Perú.

“Los productos tecnológicos tienden a depreciarse en el tiempo, pues hay una constante renovación de modelos y aplicaciones. En el caso de los refrigeradores hay menor rotación por lo que se trata de bienes más durables, lo que provoca que aunque un artículo lleve varios en el meses en el mercado, aún sigue en primera línea”, explica el gerente comercial de Retail Compass.

Incremento de precios: Chile y Argentina

Chile y Argentina son los dos países que presentan la mayor inflación general acumulada desde enero de 2022 y, asimismo, son las únicas locaciones del informe en las cuales el precio de la mayoría de los productos analizados se incrementó.

Eso sí, hay notorias diferencias entre ambos países. Mientras en Argentina todos los artículos crecieron sobre un 60% -televisores un 64%, celulares un 94% y refrigeradores un 72%- en Chile los cambios de precios son de 3% para televisores y un alza de 2% en celulares y refrigeradores.

“Lo más llamativo de estas cifras es lo que pasa con los celulares. Acá influye fuertemente la depreciación de la moneda local frente al dólar, por lo que los productos, aunque dejan de ser la última generación, siguen subiendo de precio”, explica Meunier.

Proyecciones

Para el 2023, el ejecutivo señala que probablemente los precios estén contenidos, que no habrá ofertas muy agresivas y que el consumo no va a ser tan fuerte como ocurrió el 2021.

“En el retail en general no sabe qué es lo va a suceder, es difícil planificar el próximo año pero claramente con el tema inflacionario el consumo no va a ser lo que fue el 2021 y 2020. Pero sí la inflación en México es mucho menor que la de Chile, están en 8-9% versus Chile que va a llegar a 12-14%, entonces la inflación no va a pegar tanto como acá, pero sí va a generar una contracción en el consumo. Ya se está viendo despido de personas y esa recesión de cara al próximo año, pero no va a ser tan fuerte como en nuestro país”.