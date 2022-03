Exportaciones de cerezas se disparan 63% en febrero gracias a año nuevo chino

La temporada alta de las exportaciones de cereza se dejó sentir esta temporada. Solamente en febrero los embarques del fruto rojo totalizaron US$ 437 millones, lo que no solo representa un incremento de 63,1% frente a los envíos del mismo periodo de 2021, cuando se llegó a US$ 268 millones, sino a que además le permiten posicionarse como el tercer producto más exportado del mes, después de dos categorías relacionados con el cobre.

Otros frutos destacan en el ranking de la canasta exportadora nacional del mes pasado. Se trata de los arándanos, que quedaron ubicados en el quinto puesto, detrás de tres categorías de cobre y las cerezas, gracias a que consiguieron envíos por un US$ 152 millones. En este caso, el progreso en relación a febrero de 2021 es más acotado, de 6,5%.

San Antonio tiene uno de los principales puertos del país.

Estos datos bien pueden vincularse al hecho de que China, cuyas mesas tradicionalmente tienen cerezas para la celebración del Año Nuevo Lunar, figure con una participación del 38,6% en el conjunto de las exportaciones del mes pasado, la más relevante entre nuestros principales socios al totalizar US$ 2.658 millones. En ese listado le siguen Estados Unidos con US$ 977 millones y Japón US$ 616 millones, cifras con las que acaparan un 14,2% y 9% del total, respectivamente.

En tanto, en términos más generales, las exportaciones totalizaron US$ 6.883 millones el mes pasado, lo que supera en un 11,7% los registros del mismo periodo del año anterior, cuando se llegó a los US$ 6.164 millones.

Importaciones mantienen fuerte crecimiento

Por su parte, los bienes importados alcanzaron los US$ 7.856 millones, lo que representa una diferencia importante frente a los US$ 5.777 millones de febrero de 2021, permitiendo así un incremento interanual de 30,6%.

A la luz de estas cifras, el director Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, destacó que el continuo crecimiento del comercio exterior resulta fundamenta para que “el Estado obtenga una importante recaudación fiscal”, precisando así “que para el período enero-febrero ya suma más de 3 mil millones de dólares con un alza superior al 40%”.

Por su parte, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, indica que “mantener la solidez del comercio exterior ha sido uno de los principales logros que hemos tenidos durante los últimos dos años marcados por la contingencia sanitaria, lo que se sigue ratificando estos dos primeros meses del año 2022″.

En el detalle de los bienes importados, destacan rápidamente los combustibles, el componente más importante de la canasta. Así, los productos más importados fueron los aceites combustibles destilados, con un monto de US$ 457 millones, lo que representa un salto de 163,4%. En tanto, en segundo lugar, aparecen los aceites crudos de petróleo, que llegaron a US$ 358, lo que equivale a un aumento interanual de 21,1%.

La tecnología sigue destacando en el reporte de aduanas, con las importaciones de teléfonos móviles, entre ellos los smartphone, totalizando US$ 161 millones con un avance de 22,9%, lo que los deja en el tercer lugar del ranking. Asimismo, se luce el mundo motor, con la importación de US$ 155 millones en vehículos para pasajeros (vehículos de turismo, como los denomina el informe) y US$ 112 millones en camionetas, anotando un aumento de 32,2% y 46,8%, respectivamente.

Respecto a los orígenes de los bienes ingresados al país a través de Aduanas, China vuelve a destacar al quedarse con una participación del 30,4% del total. Al respecto, cabe destacar que, en el conjunto de los dos primeros meses del año, el gigante asiático representa el 58,7% del total de las importaciones del país. En tanto, solo en febrero, tras los chinos se encuentras Estados Unidos con un 16,8% y Brasil con 9,5%.

A la luz de las cifras, el director nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, destaca lo que el comercio exterior está aportando a las arcas fiscales. “Seguir realizando un control y fiscalización eficiente de todo el comercio exterior es parte de la gestión que tenemos como Servicio, porque, entre otros objetivos, permite que el Estado obtenga una importante recaudación fiscal”, indica Pala, precisando que “en el período enero-febrero ya suma más de 3 mil millones de dólares con un alza superior al 40%”.