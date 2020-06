Exposición del excontralor Ramiro Mendoza tensiona debate por ley de servicios básicos

Un intenso debate se está produciendo este viernes en la Comisión Mixta que discute el proyecto que busca suspender el pago de las cuentas de servicios básicos -electricidad, gas, agua y telefonía-, para el 60% de la población más vulnerable, en el contexto de la crisis sanitaria.

El único objetivo de la sesión de hoy, como quedó pactado el jueves por sus integrantes, era la votación y despacho del proyecto. Sin embargo, el ministro (s) de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, pidió en la instancia espacio para que el excontralor de la República, Ramiro Mendoza, presentara y explicara los efectos que tendría el proyecto, que está ad portas de aprobarse. La petición fue aprobada, por lo que el abogado comenzó su exposición. Sin embargo, a los pocos minutos fue interrumpido por el diputado Jaime Naranjo (PS), quien exigió que Mendoza no siguiera su presentación.

“No entiendo porqué este expositor está hoy día exponiendo (sic), estos son temas que conversamos ayer. Hoy fuimos convocados a votar, no a escuchar a más personas. Me parece un abuso”, señaló Naranjo, agregando que "justamente fue ayer la sesión para escuchar, nos dimos todo el día jueves para escuchar y estamos en el día viernes y vamos a seguir escuchando. Este señor no nos va a entregar nada nuevo”, manifestó con un tono elevado.

Luego, diversos parlamentarios argumentaron que era una buena instancia para que Mendoza expusiera. Uno de ellos fue el presidente de la comisión, el senador Álvaro Elizalde (PS), quien dijo que le hubiese gustado escuchar al excontralor, a pesar de no compartir opinión, pues es parte de la democracia.

Finalmente, el mismo presidente de la instancia decidió dar por finalizado la intervención del excontralor, pues no había unanimidad. “No hay unanimidad, por lo que no podrá seguir exponiendo el señor Ramiro Mendoza”, señaló el senador.

Mercado competitivo

Previo al debate, la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, expuso y explicó que la postergación del pago en las cuentas de telefonía no es viable, pues a diferencia de los mercados de electricidad y agua, este es competitivo, por lo que terminaría perjudicando fuertemente la caja de las compañías. “Esto puede implicar un impacto de caja, que a nuestro juicio tiene un impacto grave para el resto del sistema y es que cuando falla la caja y las deudas se hacen incobrables con volúmenes muy grandes, los primeros que caen son las empresas más pequeñas, que nos interesa resguardar que existan porque son las que empujan la competencia”, sostuvo la ministra.

Ayer también fue la instancia para que el Ejecutivo presentara su postura sobre la iniciativa parlamentaria. En la sesión presentaron los ministros Juan Carlos Jobet (de Energía), Alfredo Moreno (Obras Públicas) y la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi. Desde Energía, hay preocupación por la indicación que exige a los tres segmentos del mercado -generación, transmisión y distribución-, la menor recaudación. Jobet ayer manifestó que sólo debiesen ser las empresas distribuidoras las que perciban menos, pues estas tienen en sus contratos considerados los riesgos de los clientes incobrables.

La discusión en dicho mercado también ha estado polémica en los últimos días, pues se acusa de que tanto las empresas generadoras como distribuidoras están haciendo lobby para velar por sus propios intereses.