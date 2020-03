Expresidente de la CPC y de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras: “Que no se pueda controlar a un grupo de bandidos, me parece sorprendente ”

El expresidente de la CPC y de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, Hernán Somerville, se mostró preocupado por los niveles de violencia que persisten en Chile y llamó al gobierno a tomar cartas en el asunto.

“El tema de la violencia me parece increíble. Que después de cuatro meses no se pueda controlar a un grupo de bandidos, me parece sorprendente. Esta es responsabilidad del gobierno”, dijo.

Con respecto al coronavirus y sus efectos económicos, sostuvo que la situación “es compleja” y que se pondrá probablemente más compleja.

“Alemania ya dijo que cerca del 70% de su población se verá afectada y esto afectará a la economía. Esto obliga a la clase política y a todos a comportarse de manera responsable”, afirmó. En relación al proceso constitucional, indicó que ya es un tema zanjado y que por ello “debemos participar de manera ordenada”.