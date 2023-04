Fadua Gajardo: “El rol que tienen los directores de empresas con el cambio climático dejó de ser una moda”

Hace algunos días se formó la primera Red de Directores por la Acción Climática. La iniciativa impulsada por Chapter Zero Chile, el Instituto de Directores de Chile, la Bolsa de Santiago, EY y el World Economic Forum, busca movilizar a los directores de empresas para incorporar las consideraciones climáticas en la toma de decisiones estratégicas de las mesas directivas en Chile. Ya se han sumado 30 directores a la organización, cifra exitosa según Fadua Gajardo, directora tanto de Chapter Zero Chile como del Instituto de Directores de Chile, quien confirma el interés de los líderes empresariales en materias de cambio climático.

A nivel mundial, Chapter Zero reúne a más de dos mil líderes mundiales de 50 países y Chile es la primera nación latinoamericana que forma parte de esta red que busca acciones climáticas desde los directorios.

Gajardo -psicóloga- ha dedicado gran parte de su vida laboral a desarrollarse en los gobiernos corporativos, ahora dirigiendo el Instituto de Directores de Chile, organismo que desarrolla programas formativos para los directores y ejecutivos, promueve la diversidad y realiza estudios en estas materias. Para ella es fundamental sumar a directores “que crean en este desafío, una decisión de negocio que se define al largo plazo, explorando temas de estrategia, de divulgación, de política pública, de la visión que se tiene con respecto a las emisiones”.

¿A qué atribuye el interés de los directores de empresas de sumarse a esta red impulsada por Chapter Zero?

-Estamos en un punto de no retorno de los efectos del cambio climático y desde esa perspectiva se deben tomar acciones desde los liderazgos de las compañías. Nos demoramos 30 años en constatar que sí había cambio climático y 30 años más en saber que sí tenía efectos en el planeta. No nos podemos quedar esperando. El rol que tienen los directores de empresas con el cambio climático dejó de ser una moda y eso hay que ponerlo en el tapete.

¿A qué acciones se refiere específicamente?

-A los riesgos relacionados al cambio climático y la dependencia de los recursos y los problemas de escasez vinculados a la pérdida de biodiversidad, o la posible interrupción por problemas ambientales físicos, como los eventos climáticos extremos, son algunos de los más profundos y desafiantes a los que se enfrentan las empresas hoy. Estamos partiendo y tenemos una serie de desafíos que tienen que ver con poder mapear y tener una posición para poder apoyar y contribuir en este entorno empresarial. Estas acciones implican divulgación y propósitos en común, que no es desde lo ejecutivo o desde un área de la empresa, tiene que ser y nacer de la cúpula, desde los directorios. No se ha estudiado y no se ha pensado la forma en cómo se van a implementar por industria las acciones, porque tenemos industrias que lo han desarrollado más que otras, como por ejemplo la minería, que va mucho más adelantada.

¿Las acciones climáticas impulsadas por los directorios podrían influir en los negocios futuros?

-Efectivamente, porque estos temas definen estrategias de negocios y los resultados. O, por otro lado, que los inversionistas quieran invertir en la empresa, como lo que pasa con BlackRock. Hoy día para nosotros es un poco más invisible porque está más lejano, pero si tú ves las inversiones internacionales te preguntan: ¿Cómo está tu descarbonización? ¿Cuánto estás ahorrando en agua? Tenemos que acelerar el paso y mirar a otros países que ya están trabajando en profundidad.

¿Cómo ve la transición hacia las energías renovables con respecto a los liderazgos de los directorios?

-Hoy día ya no es cuestionable la transición energética. Hay que ver cómo se implementa. En un minuto era una moda verde y hoy día tiene que ser una realidad. El desafío que tenemos es cómo lo implementamos y cómo lo medimos.

¿Pero hemos avanzado o vamos lento?

-Vamos a un paso superacelerado y creo que eso demuestra por qué 30 directores se sumaron a la iniciativa de Chapter Zero. Creemos que lo que no se mide finalmente es superdifícil de poder trazar. Hemos tenido una excelente convocatoria en tan poco tiempo. Tengo fe de que esto va a funcionar, porque la gente que firmó el compromiso está porque quiere. No nos imaginamos que iba a generar tanta repercusión mediática.

¿Pero se van a capacitar como directores o compañías para implementar cambios?

-Los directores en general en Chile no se capacitan. Yo te diría que la formación de directores y el rol del director como profesional es elegido por trayectoria o por su desempeño. Aunque hoy día nosotros vemos un cambio, donde hay directores comprometidos con entender, estudiar y saber más, porque tienen mayores responsabilidades.

¿Cómo han influido en los directores y directorios las nuevas normativas medioambientales y exigencias para las empresas, como la norma 461 de la Comisión para el Mercado Financiero?

-Efectivamente hemos tenido avances en las normativas que impulsan a seguir proyectando al corto, mediano y largo plazo. Una gobernanza sólida en materia climática será clave para satisfacer las expectativas de diferentes steakholders, crear resiliencia al riesgo y aprovechar oportunidades de crecimiento de la agenda climática. Serán una necesidad clave en la toma de decisiones estratégicas de creación de valor de largo plazo de las compañías. Pero no sólo están los desafíos medioambienales. También es importante fortalecer y diversificar los directorios con la incorporación de mujeres, que permite soluciones innovadoras a temas complejos que estamos atravesando en materia de sostenibilidad.

¿Qué viene para Chapter Zero?

-En octubre se harán congresos a nivel internacional, talleres mensuales con los distintos capítulos, en donde se puede aprender lo que está pasando en otros países del mundo. También iremos generando conocimiento desde Latinoamérica para poder implementarlo en nuestras compañías. Además, ya se lanzó el primer programa de formación de directores en ASG.