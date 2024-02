Este 27 de febrero debuta en Chile y en el resto de América Latina el servicio de streaming MAX, propiedad de la estadounidense Warner Bros. Discovery y que viene a reemplazar el actual HBO MAX, en un nuevo capítulo de la batalla de las grandes firmas de contenido global por el mercado del entretenimiento online.

El servicio fue lanzado originalmente en mayo del año pasado en Estados Unidos, como parte de los cambios de la nueva compañía de entretenimiento, formada de la fusión entre WarnerMedia y Discovery Inc en abril de 2022, y nueve meses después aterriza en nuestro país.

Por separado, ambas compañías no eran ajenas a Chile. Por el lado de Warner, son dueños de TNT Sports (ex CDF) y hasta 2021 fueron propietarios de Chilevisión, canal que fue vendido en ese año a Paramount y que hoy, según fuentes del mercado, estaría nuevamente en venta. Mientras, por el lado de Discovery, entre 2016 e inicios de 2023 estuvieron con un porcentaje minoritario (27,5%) en la propiedad de Mega.

El presidente y director general de Warner Bros. Discovery, el argentino Fernando Medín, habló con Pulso sobre la relevancia del nuevo servicio de streaming para la empresa y su visión sobre el mercado en el país y en Latinoamérica.

¿Qué significa este nuevo servicio y su cambio de nombre?

—HBO MAX transformándose en MAX, que es la evolución, no es solamente un cambio de nombre. Los grandes cambios se ven en dos áreas. La primera es en el contenido: va a pasar a tener el doble de contenido, a tener 37.000 horas de programación de los más diversos géneros de programación, de los más diversos formatos. Entonces, además de todo lo que existía en el mundo HBO MAX, viene un montón de contenido del mundo de lo que era Discovery. Es la parte de Discovery Channel, Home & Health, ID, Discovery Kids, y hemos traído también nuevas marcas como Adult Swim. La otra área es la nueva plataforma, una plataforma que te permite customizarla mucho más, que te permite descubrir más fácil el contenido. La experiencia de descubrimiento de contenido es un diferencial grande, principalmente para una compañía como la nuestra, con la cantidad de contenido que tenemos, con un estudio cinematográfico de más de 100 años.

¿Cómo es la presencia de HBO MAX en el mercado chileno?

—En cuanto a nuestra presencia en el mercado chileno es supersólida. No abrimos números en particular, somos una empresa abierta (en bolsa), con lo cual la información va consolidada, pero estamos superbién posicionados en el mercado chileno.

¿Cuáles son las perspectivas que tienen?

—Las perspectivas son de gran crecimiento, porque creemos que no hay espacio en la billetera del consumidor para tener una variedad muy grande de plataformas de streaming. Con lo cual, intentamos que la nuestra incluya una variedad de contenido suficiente, que tenga la habilidad de tener aquel contenido más llamativo para traerte dentro de la plataforma, pero que también tenga el tipo de contenido que te mantiene dentro. Y en ese sentido la concebimos para hacer una plataforma que te trae contenido de calidad para cada momento, para cada emoción, y para cada miembro de la familia. Y esto que te decía de las marcas, combinado con una plataforma más intuitiva, te permite salir de esta situación durísima que nos pasa a todos los viernes y sábado a la noche, que dices ‘quiero ver algo’ y un tsunami de contenido te invade. Nuestra intención es tener un producto para todos en la casa y ser un destino de consumo audiovisual, con lo cual creemos que tenemos todo para crecer, con la fuerza de nuestras marcas, con la calidad de las franquicias que tenemos, desde Harry Potter, Game of Thrones, todo el universo DC, hasta cosas como Sobrevivencia al desnudo, Todo en 90 días, que vienen más del mundo del estilo de vida o del mundo factual, pero que también tienen un consumo macizo.

La reciente alianza Warner Discovery

¿Contenido en vivo y deportes?

—Una de las grandes apuestas que tenemos es el contenido en vivo. Nosotros hoy somos las casas de las premiaciones. Los Oscar, los Emmy, los Grammy, los Latin Grammy, todo eso lo ves en vivo a través de nuestra plataforma. No solo el evento. La alfombra roja y demás que acompañamos de principio a fin y toda la preparación. En lo que sería el contenido deportivo, hoy en el Cono Sur no lo tenemos en la plataforma, pero sí estamos trabajándolo en Brasil y en México, y nos está funcionando muy bien la Champions League o en Brasil también el campeonato paulista. Son experiencias que estamos haciendo. En este sentido, creo que el streaming ha vivido años de exuberancia irracional y este tipo de cosas las hacemos con mucha disciplina y también respetando las plataformas y respetando cada tipo de acuerdo que tenemos con nuestros partners. Nosotros creemos que el streaming tiene varias formas de llegar al consumidor y en ese sentido creo que un error del pasado fue tratar al streaming y al direct to consumer como sinónimos, cuando en realidad uno es una tecnología, y el otro, un modelo de negocios. Entonces esto lo hemos planteado para tener una relación directa al consumidor, pero también para tener una relación vía nuestros distribuidores. Primero, quien tiene HBO ya tiene derecho a autenticarse en MAX. Pero también estamos trabajando con ellos para que se pueda comprar junto con tu paquete de televisión lineal, o con el de banda ancha o con el paquete de datos con el carrier. Existen todas estas posibilidades para poder encontrar al consumidor donde él está y de la forma que le haga más sentido.

¿Cómo está viendo el mercado del streaming acá en Chile y en relación al resto de Latinoamérica?

—Se han vivido momentos de todo el mundo lanzando todo al mismo tiempo y creo que hay una tendencia la consolidación, es una tendencia de industria. Como dije antes, no creemos que hay espacio en el bolsillo del consumidor para acomodar a todas las propuestas de streaming que hay. Y tampoco creo que haya paciencia ni disposición. Por eso creemos que lo que viene tiene que ser de una amplitud tan grande que te permita tener todo el consumo en esa plataforma o lo sumo en esa y alguna otra plataforma. Pero eso de andar switchando de una para la otra es menos que ideal para el consumidor. Incluso para aquel que lo puede pagar.

¿Cuál es la proyección del negocio que ven ustedes en el TV Cable en Latinoamérica, en Chile y si ven salirse en algún momento? Hemos visto que en Estados Unidos, en países desarrollados, e incluso en Chile va en declive ese negocio justamente por la expansión del streaming.

—El mercado en América Latina depende de cada territorio y sumado a eso depende de cada tecnología. Hay territorios que están sufriendo, Brasil es el que probablemente más esté sufriendo, y hay territorios que mucho menos. Hay territorios que están estables y, en algunos casos, en algunas tecnologías están creciendo. La tecnología que más está sufriendo es el DTH (TV Satelital). El cable más tradicional, el cable digital, en algunos territorios está creciendo. Nosotros no tenemos pensado salirnos del negocio del Pay-TV, creemos que es un diferencial competitivo, creemos que inclusive MAX viene a ayudar al mercado de televisión lineal desde el momento que comprando HBO lineal tienes acceso a MAX, es un elemento más por el cual mantengo mi suscripción. Al mismo tiempo estamos trabajando con nuestros distribuidores en distintos tipos de combos, donde lo puedas comprar combinado con algún otro servicio que los distribuidores ofrecen.

Luego de haber estado en Chilevisión y Mega, ¿como empresa, tienen interés de volver a tener algún tipo de activo en Chile, en empresas o canales locales?

—Nosotros siempre estamos abiertos. Obviamente uno tiene que usar el capital para lo que más tiene sentido en cada momento y tiene que ver la escala de cada territorio en cada momento de ese territorio. Pero definitivamente no estamos cerrados a ninguna inversión. Han sido ambas experiencias muy, muy buenas, con partners de primera calidad. Y hemos aprendido mucho y contribuido mucho también. Creo que salimos felices de esas experiencias. Obviamente, en este momento las prioridades son otras y el capital está encauzado a esta iniciativa, que es la más grande que tenemos para este año, que es crecer vía streaming.

¿Cuáles son los principales desafíos que ven para el negocio del streaming en Chile?

—Chile diría que es un territorio que se destaca porque si bien la región tiene una tasa de bancarización muy baja y de penetración de tarjeta de crédito más baja, Chile tiene de las más altas dentro de la región, pero continúa siendo un desafío. Obviamente, el poder adquisitivo es otro. Y no puedo dejar de lado el elefante en la sala, que es la piratería. Lo vemos con los grandes estrenos de cine, lo vemos con las grandes series, lo vemos con el fútbol. Es una constante, la peleamos solos, la peleamos en grupo, la peleamos como industria. Es un desafío muy importante en la región.P