FMI augura un difícil 2022, aunque cree que no habrá recesión de momento

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), tiene claro que 2022 será un año “difícil”, pero de momento no espera una recesión, lo que no significa que no la pueda haber en un futuro.

En su intervención en una sesión sobre perspectivas económicas mundiales, ha recordado que el FMI ha rebajado la previsión de crecimiento mundial en 2022 hasta el 3,6%, pero ha considerado que de ahí a que haya una recesión mundial hay un trecho largo.

El moderador abrió un debate sobre la economía mundial preguntando al público si creía que existía la posibilidad de una recesión. La mayoría de los asistentes, unos 100, levantaron la mano.

Georgieva dijo que el panorama mundial era “un poco como el tiempo aquí en Davos: el horizonte se ha oscurecido” y explicó que uno de los grandes problemas es el aumento de los precios de los alimentos, en parte impulsado por la guerra entre Rusia y Ucrania.

La directora gerente del FMI enumeró una serie de otros retos, como la subida de las tasas de interés, la inflación, el fortalecimiento del dólar, la desaceleración de China, la crisis climática y el reciente “mal momento” de las criptomonedas.

Otros ponentes del panel debatieron si Europa caerá en recesión después de que el Banco Central Europeo señalara que empezaría a endurecer su política monetaria.

En tanto, Georgieva admitió que, de todas formas, puede haber recesión en algunos países, que ya estaban en una situación frágil, que no han superado los efectos del Covid-19 o que tienen dependencia de Rusia, aunque de momento no han entrado.

Sí lo han hecho dos países, los dos que están en guerra: Ucrania, donde hay una recesión muy profunda, donde la economía ha caído un 35% o 40%, y Rusia, donde la contracción, ha sido un 11,5 %.