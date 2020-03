Fundador de Cornershop: “Estamos trabajando más que nunca para aguantar, y nuestros socios están luchando para reponer”

Un llamado a todos sus clientes realizó hace algunos minutos el CEO y fundador de Cornershop, Oskar Hjertonsson. “Por favor no pidas más productos de los que necesites para los próximos días”, subrayó.

Según explicó la demanda en la aplicación es mucho más alta que la capacidad que tienen de responder. “Estamos trabajando más que nunca para aguantar, y nuestros socios, tiendas grandes y tiendas chicas están luchando para reponer. Ayuda a darles un respiro. No pidas lo que no necesites realmente”, dijo.

En esa línea, fue claro en la autocrítica: “Somos muchos los culpables de no haber tenido esa conciencia colectiva que momentos como este requieren. Yo me incluyo. En mi casa tenemos ya claramente más papel higiénico del que necesitamos, pero desde ya me comprometo a resistir la tentación la próxima vez que me tope con un rollo”, enfatizó.

Aún más, llamó a la calma, al asegurar que están en constante contacto con los supermercados y las tiendas, y los sistemas de abastecimiento están bien. “Hay productos de sobra en el país, pero no es posible reponer las tiendas tan rápido como la demanda actualmente exige”. Y añadió: “Supermercados y farmacias van a abrir cada día y pronto volverán a estar bien abastecidos”.

Al finalizar, puntualizó: “Los Shoppers de Cornershop que están entregando pedidos estos días son verdaderos héroes. Por favor ayuda a que cada pedido que entreguen realmente cuente”.