Fundador y CEO de Cornershop: “Si bien una apertura en la bolsa es algo que podría pasar, es mucho más probable que algún día Uber tome el control entero de la empresa”

El sueco Oskar Hjertonsson (OH) es el CEO y fundador, junto a los chilenos Daniel Undurraga y Juan Pablo Cuevas de Cornershop, la aplicación de compras en supermercados y delivery más conocida dentro de nuestro país y, probablemente de Latinoamérica.

Hace cinco años iniciaron la empresa y hoy están concretando el inicio de una nueva etapa, la que los une en propiedad y operación a un gigante en conectividad a nivel mundial: Uber.

Junto a la directora de innovación de Uber Eats en Latinoamérica, la chilena Grace Schiodtz (GS), abordan en mayor detalle en entrevista con Pulso el funcionamiento de esta alianza que comienza hoy en 19 ciudades de América Latina y Canadá.

¿Cómo pudieron poner en marcha esta integración si aún falta la aprobación regulatoria de México?

OH: El anuncio de hoy abarca todos los mercados en donde estamos, excepto México. Estamos avanzando con la visión de un producto integrado y esperemos que México se sume algún día. Ojalá que en los próximos meses haya una resolución positiva desde allá, pero no se podía esperar más.

¿Al día de hoy la oferta anunciada por Uber para tener el control de Cornershop sigue siendo de US$ 459 millones?

OH: Hay unos pequeños cambios que no son muy relevantes, porque si entraste a una transacción con ciertos países y después se tuvo que hacer ciertos cambios… pero en lo que importa, no cambia nada. Estamos ofreciéndoles a los clientes de Uber la oportunidad de poder pedir compras del supermercado desde su misma aplicación en casi 20 ciudades, con todo el contenido y facilidades de Cornershop dentro de Uber.

Además, como consecuencia de esta transacción, tenemos una muy buena capitalización por primera vez. Estamos aumentando el capital de trabajo por varias veces lo que hemos perdido en nuestra historia acumulada. Eso es muy potente, nos permite soñar en grande y poder hacer las cosas mucho mejor aún.

Al no poder cerrar este trato antes, se conocía que la situación de caja de ustedes estaba muy estresada pensándola hacia delante…

OH: Exacto, por eso vimos que esta era una buena manera de poder avanzar. Cornershop necesitaba capitalizarse.

¿La alianza seguirá en pie si no lograran integrar México?

OH: Esperamos y seguimos colaborando con los reguladores de México, porque creemos que esto es algo positivo para los mercados y tenemos mucha fe que haya buenas noticias desde México en los próximos meses. Lo que estamos haciendo (la alianza con Uber) en los otros mercados no está sujeta a una decisión en México.

¿Sin México sigue avaluándose esta operación en más de US$ 400 millones?

OH: No podemos compartir números exactos de la operación. Lo importante acá es que por primera vez en nuestros cinco años vamos a tener el capital de trabajo necesario no solo para pensar en el hoy o mañana, sino que también en proyectos que requieren más paciencia y en abrir mercados más grandes.

¿Cuántos recursos adelantó Uber para seguir adelante con la operación?

OH: Varios cientos de millones de dólares de capital de trabajo. Lo importante es cuánto levantamos en relación al ritmo de pérdidas o de inversión. Estamos muy contentos de poder tener los recursos para mejorar las cosas que no hacemos bien, que son muchas, y de poder mejorar lo que sí hacemos bien.

¿Les interesa abrir nuevos mercados, como Costa Rica?

GS: Definitivamente Cornershop ha estado viendo planes de expansión donde Uber ya está presente. Entonces hay una lista de países que pueden ser interesantes y Costa Rica es uno de los que tenemos en cuenta. Hoy es más importante que nunca en esta contingencia para las personas de Latinoamérica poder recibir en sus casas bienes básicos.

La motivación de haber acelerado esta integración es darle una mejor plataforma a Cornershop y también darle esta opción a nuestra comunidad, para que sea un ecosistema que se encuentre seguro teniendo las opciones que necesita.

¿Qué nuevos mercados son prioritarios de abordar?

OH: Brasil, donde ya estamos lanzados hace un par de meses y nos está yendo muy bien, y EEUU, donde estamos haciendo los últimos arreglos para poder empezar bien. Estamos a un par de semanas de integrar a EEUU, que es el mercado más importante en las Américas, y luego viene Brasil. Ambos son los que veo estratégicamente más importantes para este año.

GS: Como Uber estamos presentes en 15 países de Latinoamérica, que significan más de 1.200 ciudades. Hay un potencial muy grande de expansión para Cornershop, que de forma independiente tiene que tomar ese tipo de decisiones.

¿Cómo quedará conformado el directorio de Cornershop y el equipo ejecutivo tras esta alianza?

Juntos, pero no revueltos. Yo seguiré como CEO de la empresa, reportando a un directorio, igual que hoy. Una gran diferencia en cuanto al manejo corporativo es que el directorio se expandirá de las cinco personas actuales a siete, donde Uber elegirá a cuatro –incorporarán a personas ligadas a su operación matriz, de EEUU y de Latinoamérica-. Las decisiones del día a día seguirán siendo de nuestro equipo, de Cornershop, que seguirá igual, con las mismas personas que han hecho crecer a esta empresa en los últimos cinco años. Seguiremos basados en Santiago, con nuestra propia aplicación y marca.

¿Unicornio a la vista?

¿Luego de esta operación y la respectiva revalorización de la compañía, alcanzarían a ser un unicornio –firma que se inició como startup y que está avaluada en más de US$ 1.000 millones-?

OH: Ser un unicornio es pasar de un umbral a otro y no tiene mayor significado para el ecosistema de la innovación en Chile. No podemos comentar números.

Lo que sí es muy importante es que dentro de muy poco habrá una empresa que es de las mejores en el mundo en lo que hace –entrega on demand de productos de supermercado y algunos productos retail- que va a tener su sede, con casi todos sus ingenieros y toma de decisiones creativas en Santiago. Espero que podamos contribuir a abrir las mentes, a aumentar la autoestima del emprendedor chileno y demostrar que se puede exportar innovación y softwares desde Latinoamérica, se puede ganarle a los mejores en cualquier mercado.

¿Está dentro de los planes hacer una apertura en bolsa?

OH: Si bien un IPO es algo que podría pasar, es mucho más probable que algún día Uber tome el control entero de la empresa. Pero el futuro no está escrito. Hay sueños muy grandes en esta alianza con Uber, que puede llevar a Cornershop a muchos países y ciudades. Somos un jugador importante en la entrega de productos de supermercados en toda América y probablemente en más países a nivel mundial, con su casa matriz en Santiago de Chile.

¿No planean mover sus oficinas centrales a EEUU o México?

OH: Hay planes de incorporar oficinas, aunque esos planes están menos concretos que antes. Pero la gran masa de personas ocupadas en la operación va a estar en Santiago.

¿Luego de la entrada de Uber a su propiedad, con cuánta participación quedarán los fundadores de Cornershop?

OH: Uber tendrá una pequeña mayoría para controlar –poco más de 51%- y consolidar. Los inversionistas actuales de Cornershop y sus fundadores, mantenemos gran porcentaje de nuestras acciones dentro de la sociedad, con muchas ganas de seguir trabajando duro.

Usabilidad de las aplicaciones

¿Los usuarios tanto de Uber como de Cornershop tendrán la misma interfaz y usabilidad en sus aplicaciones?

GS: Esto va a ser un lanzamiento gradual, por lo que gran parte de los que abran la app hoy mismo, puede ser que no la vean con los cambios inmediatamente. De todos modos, verán variedad en la aplicación, apretarán el botón “súper” y podrán tener una experiencia de Cornershop directamente. La app de Uber se verá similar y funcionará similar a la de Cornershop –que seguirá funcionando-. Será una experiencia fácil para poder conectarse. Podrán sincronizar sus cuentas o crear una nueva y así comprar.

¿Los transportistas de Uber podrán ser shoppers de Cornershop?

GS: Si ellos quieren, pueden entrar a la página de Cornershop y postular para ser shoppers. Sin embargo, no hay una función integrada desde ese punto. La integración que se empezará a ver hoy está enfocada a la generación de demanda y no de oferta en este momento.

OH: Los transportistas de Uber lo podrán hacer, pero no habrá un apoyo de integración o una facilidad adicional por estar en Uber si se quiere integrar a Cornershop.