Fusión La Polar-ABCDin: las declaraciones de los máximos ejecutivos de Ripley, Tricot e Hites ante la FNE

En el marco de la investigación por la fusión entre La Polar y AD Retail -matriz de ABCDin-, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) tomó declaración a un grupo de ejecutivos del retail en Chile el pasado mes de julio.

Se trata de Hernán Uribe, presidente de Ripley Corp,y los gerentes generales de Hites y Tricot Gonzalo Irarrázaval y Antonio Egidio, respectivamente. Además estuvieron los involucrados en la operación de concentración: Gonzalo Ceballos, gerente general de AD Retail, y Cristóbal Covarrubias, gerente de administración y Finanzas de La Polar.

Sus palabras salen a la luz pública luego que el 17 de agosto el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg decidiera pasar a segunda fase la indagatoria, tras detectar una serie de riesgos para la competencia en los segmentos de retail de producto y retail financiero. Pulso tuvo acceso a la versión pública del expediente.

El gerente general de Hites, Gonzálo Irarrázaval, prestó declaración el 19 de julio. En 13 páginas detalló el estado del negocio actual, pero también las potencialidades que mantiene el denominado “Retail B”.

“En Melipilla está Falabella solamente, hay algunos lugares que uno podría pensar, pero tú vas por ejemplo, si ves el mercado de Linares que uno podría decir ahí está La Polar, hay un Hites, un ABCDin, Corona, Tricot y después hay tres actores locales bien grandes Entonces, tú me dices, oye se va a fusionar La Polar con ABCDin, pero además está el e-commerce, donde la penetración del electro y deco es muy alta”, explicó.

“Sé que ABCDin es muy fuerte en lugares donde hay menos competencia, como en Arauco y Tocopilla, donde venden muy bien. Donde no está La Polar, no estamos nosotros, no hay otros actores, yo creo que es el fuerte. Creo que no habrá ningún cambio en esos lugares con la fusión entre ABCDin y La Polar”, concluyó.

En esa línea, Hernán Uribe, presidente de Ripey Corp, también destacó ante la Fiscalía el pasado 26 de julio la relevancia de las ubicaciones para el retail físico y la estrategia de diferenciación con sus competidores, señalando que “nosotros tenemos muchas marcas propias que nadie más tiene. Son cosas que son exclusivas nuestras. También tenemos algunas marcas que solamente venden a través de nuestro”.

“Las tiendas que tenemos en general están en el centro de las ciudades. Son en lugares bien concurridos comercialmente y aquí ocurre un fenómeno parecido al que ocurre en los malls, en el sentido de que en esas calles se genera competencia”, destacó el directivo. Añadió también que Ripley cuenta con presencia en diversos sectores del país: “Nosotros somos una tienda en general grande”.

Ambos también detallaron los efectos de la contracción del consumo.

Uribe explicó que el desempeño del retail financiero varía mucho con lo que va pasando con el riesgo: “No es que en el tiempo nos hayamos puesto más exigente o más laxos. Eso tiene que ver con que no sé el momento que estamos viviendo ahora, que es un momento en que la economía está más apretada y que empieza a subir la cesantía, por ejemplo”.

Más sobre Fusión La Polar-ABCDin

Irarrázaval, sostuvo que “estamos viendo una demanda mucho más apretada y exceso de stock de inventario en los retailers. La verdad es que las liquidaciones se han adelantado y los precios los fija el mercado”.

Viabilidad

En la versión pública del expediente también se encuentran las declaraciones de dos ejecutivos de las empresas que se buscan fusionar.

El 13 de julio, Cristóbal Covarrubias, gerente de administración y Finanzas de La Polar prestó declaración ante la FNE. En su presentación realzó que “con la fusión se vendrán una seguidilla de sinergias operacionales que se establecen y que nos permiten ser sustentables, porque si cada una de estas empresas siguen en el formato standalone tienen seriamente comprometida su viabilidad”.

En el mercado de retail La Polar tiene a la fecha 39 tiendas, más una página web de comercio electrónico en la cual vende principalmente dos categorías, líneas duras y líneas blandas. Líneas duras son electrónica, tecnología y hogar, y en líneas blandas básicamente vestuario. “La línea de vestuario y líneas blandas pesa más o menos como el 60%, y las líneas duras como un 40% del total de nuestra venta”, acotó.

El mismo día, también declaró Gonzalo Ceballos, gerente general de AD Retail. El ejecutivo detalló que la compañía cuenta con 73 puntos de venta desde Arica a Punta Arenas y todas sus tiendas son de cara a la calle. Dijo también que por lo general están cerca de las plazas de armas de las distintas comunas en las que tienen presencia.

Consultado por el destino de las tiendas de ABCDin una vez concretada la fusión, el ejecutivo explicó que “hay muchas cosas que están aún en desarrollo a la espera, justamente, de la autorización de la Fiscalía. Entre ellas, justamente, cuál será el modelo final de negocio. Y cuando hablo de modelo final de negocio también vamos a la parte más operativa en la misma tienda. Las tiendas de La Polar tienen un formato muy distinto a la nuestra”.

“Estamos viviendo los últimos tiritones”

Por su parte, el gerente general de Tricot, Antonio Egidio, prestó declaración ante la FNE el 19 de julio y destacó que la informalidad del mercado del crédito persiste, destacando como ejemplo lo que sucede día a día en las ferias con prestamistas. “Lamentablemente, hay mucho crédito informal que es difícil de estudiar, pero un actor muy importante es el prestamista en la feria. Hay un mundo que no es formal, y que desde la baja de la Tasa Máxima Convencional ha florecido en forma muy importante”, dijo.

Por otro lado, alertó que “la tarjeta cerrada, en mi opinión, tiene los días contados, ya estamos hablando de una tarjeta abierta. Una vez que tú hablas de una tarjeta abierta, en alguna medida empieza a haber otro tipo de competidores. Una fintech a futuro será un competidor, los bancos son competidores. Entonces, este mundo que está tan ligado al retailer es un mundo que está más bien muriendo”.

“Estamos viviendo los últimos tiritones de una industria que nació así, pero obviamente los patrones de consumo van hacia tarjetas abiertas” afirmó. “Imagínate, otro operador que sea solo electrónica y que tenga mucha oferta exclusiva, que quizás si tú le haces el análisis a él, te das cuenta que (...) del 80% que vende el 70% son ofertas exclusivas que hacen”, sostuvo.