Gabriel Cid, CEO de Capitalizarme: “Queremos llegar al 20% del mercado y entrar a Colombia y México”

En medio de un escenario complejo para el sector inmobiliario, Capitalizarme -una plataforma de venta de departamentos para inversionistas hormiga- aumentó en casi 30% su actividad en 2020. ¿Cómo? Gracias a la digitalización, pues la pandemia obligó a este sector, históricamente de ventas presenciales, a reinventarse y pasar al mundo digital, que era el lenguaje que ellos adoptaron desde su nacimiento.

Su CEO y fundador, Gabriel Cid, afirma que son optimistas. Tanto así que están mirando expandirse a otros países de la región: “Queremos crecer en Santiago y pasar del 8% al 20% del mercado. Vamos a hacer un aumento de capital, vamos a llegar a Colombia y México, además de consolidar Perú, donde ya estamos”.

¿Cómo fue 2020 para ustedes?

-Ante todo este cambio digital, para las empresas digitales fue más fácil adaptarse. Para nosotros fue lo mismo y lo vimos como una gran oportunidad. Fue fuerte ver caer una industria completa. Uno ve departamentos, pero detrás hay miles de millones de dólares. Para nosotros, la lectura fue que las inmobiliarias no estaban preparadas para la venta digital. Nosotros a marzo de 2020 ya teníamos promesa digital. Entonces, mientras las inmobiliarias pensaban cómo reinventarse, nosotros ya teníamos la carretera construida. Fue muy desafiante. Estábamos parados en el lugar preciso para aprovecharlo y lo aprovechamos.

¿De qué forma lo aprovecharon?

-Nosotros vendemos principalmente departamentos de inversión. Masificamos la propuesta de invertir en departamentos pagando una cuota mensual. La gente encuentra muchos proyectos con nosotros y las inmobiliarias nos empezaron a llamar. Eso nos trajo muy buenos resultados.

¿Y en términos de números?

-En relación con los números, la gente que busca para invertir, no necesitas tocar las construcciones. En términos generales, pasamos de vender 880 departamentos en 2019 a 1.100 en 2020. Es un crecimiento de casi 30%. Y la industria cayó un 40%. A nivel de industria se vino todo abajo y nosotros casi subimos en la misma proporción.

¿Cómo se explica ese incremento?

-Venía un comportamiento de los inversionistas aumentando. Han bajado las tasas y lo que gatilló que explotara nuestro mercado es que, como una inmobiliaria no puede hacer grandes descuentos, sí puede mejorar las condiciones comerciales. Entonces, las mejoraron para los inversionistas, no para quienes compran para vivir. Eso permitió que más personas pudieran acceder.

¿Ven un cambio de tendencia, es decir, que llegó para quedarse?

-Comparativamente con EE.UU, las tendencias que uno puede ver son bastante claras. El mundo del pequeño inversionista, hormiga, de menos de 4.000 UF debe representar un 50% de la colocación. Pero a la vez están llegando los multifamily. Eso comenzó en 2011, con Asset Chile, y desde entonces viene creciendo fuertemente. Entonces, como no crece el número de proyectos, parte de la torta se la comienzan a comer estos multifamily. En EEUU representan más del 90% de los edificios. La gente no compra departamentos, compra casas. La tendencia de los edificios que sean comprados por inversionistas, tanto institucionales como hormiga, ya llegó, y debe representar cerca del 70% del mercado. Tu no compras una casa en La Dehesa para arrendarla, sino que en zonas donde la demanda es constante y creciente, que son las zonas céntricas.

¿No temen que, con el auge del teletrabajo, se reduzca la demanda por vivir en zonas céntricas?

-Del 100%, es probable que un 10% trabaje remoto, lamentablemente no todos pueden. Pero ese 10% se está moviendo a zonas lejos del círculo central. Yo no vendo casas, pero quienes lo hacen están muy contentos, y dicen que la demanda crece fuertemente. La gente que está buscando para arrendar en las afueras, está teniendo un auge muy grande. Viene esa tendencia, pero como no todos pueden teletrabajar, va a ser un porcentaje pequeño, pero mayor que lo que había antes.

Un riesgo que había era un desplome de los precios. ¿Por qué no pasó?

-Los bancos dieron el beneficio de no pagar cuotas del hipotecario. Gracias a eso, nadie se vio obligado a vender. Esto no era respecto a la demanda, sino la oferta. Los inmobiliarios, si no hay demanda, no construyen. Pero el que necesita liquidez va a vender activos, y si el banco te dice, “tranquilo, no pagues dividendo”, ¿para qué voy a vender? Entonces, la oferta de usado no aumentó. Eso fue lo que ocurrió.P