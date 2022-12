Gabriela Clivio: “El gran problema para 2023 será la informalidad en el mercado laboral”

La economista afirma que si bien el mercado laboral se ha tenido un deterioro más lento de lo previsto, pone el acento en la informalidad laboral, la que a su juicio, será uno de los principales problemas para el próximo año.

No hay una sola visión con respecto a cuánto podría caer la economía el próximo año, ¿cuál es la expectativa que tiene para el PIB 2023?

Estoy más en línea con las proyecciones que apuntan a la parte más baja del rango que presentó el Banco Central en el Informe de Política Monetaria, que es entre -0,75% y -1,75%, por ello me parece que estaremos más cerca del -2%.

¿Qué efecto puede tener el acuerdo para redactar una nueva Constitución?

El acuerdo por la nueva Constitución acota la incertidumbre que estuvo presente en la discusión pasada. Se ha avanzado en construir acuerdos.

En cuanto a la reforma tributaria que se discute en la Cámara de Diputados, ¿qué aspectos del proyecto no deberían mantenerse?

La discusión del impuesto a los altos patrimonios no la deberíamos tener, porque en ninguna parte del mundo ha funcionado. No le veo mucho sentido que se siga discutiendo.

¿Qué cambios al actual proyecto se le deberían hacer para que no tenga impacto en el ahorro y la inversión?

Todo lo que se está hablando de gravar a las utilidades retenidas, esto porque me parece que esas utilidades ya están invertidas y además no debiera gravar varias veces el mismo flujo. Y en este caso se estaría haciendo. Lo otro es el impuesto de 22% a la ganancia de capital. Si bien estoy de acuerdo que se aplique un impuesto a la ganancia de capital, no un 22%, porque no encuentro qué justifica esa tasa impositiva.

¿Cuál es la visión sobre la reforma tributaria?

La reforma tributaria es una de las preocupaciones que tienen los inversionistas, pero hay mucho tema más. Está la reforma previsional o la jornada de 40 horas. Si se implementan de buena manera y de forma gradual no es malo en sí mismo, pero hay que ver el contexto en que estamos.

En ese sentido, ¿ve que el mercado laboral ha tenido un deterioro menor al esperado?

Sí, se ha deteriorado a un ritmo menor de lo que se esperaba, pero lo preocupante es el mercado informal. Hay una cifra que está dando vuelta que muestra que sólo el 20% de los trabajadores dependiente da boleta. Eso no solamente afecta al mercado laboral, sino que tiene impacto en las pymes, en las empresas que quieren formalizarlse. El gran problema para 2023 será la informalidad en el mercado laboral.