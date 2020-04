Ganancias de bancos de EEUU caen más de 45% por efecto del coronavirus

Aunque durante el primer trimestre todavía no llegaba la parte más dura del coronavirus a Estados Unidos, los efectos de la pandemia ya se dejaban sentir en los estados financieros de sus principales entidades bancarias. Así lo refleja la caída en las ganancias de más de 45% en Bank of America, Goldman Sachs y Citi, de acuerdo a los reportes dados a conocer esta jornada, que de todas maneras no superan el desplome de 69% informado el martes por JPMorgan.

BofA anotó ganancias de US$4.010 millones, o US$0,40 centavos por acción, lo que además de representar un descenso de 45% en relación a los primeros tres meses del año pasado, queda por debajo de las estimaciones de US$0,46 a la que apuntaban los analistas del sector.

Aunque los ingresos de US$22.800 millones conseguidos sí coincidieron con las estimaciones, mientras que los resultados comerciales las superaron en más de US$500 millones, la decisión d apartar US$3.600 millones para enfrentar el coronavirus, lo que repercutió en sus resultados, está pesando más en Wall Street, donde previo a la apertura las acciones de la entidad caían en torno a 5%.

En el caso de Goldman Sachs las ganancias fueron de US$1.210 millones en el trimestre finalizado en marzo, lo que equivale a una disminución de 46% en relación al mismo periodo del año anterior. Este banco también incumplió las expectativas que apuntaban US$3,35 por acción, frete a un resultado de US$3,11 por acción, por lo que le mercado también lo castigaba a primera hora de la mañana con una baja en sus acciones de 3%.

Lo anterior a pesar de que sus ingresos superaron las previsiones de US$7.920 millones, al conseguir US$8.740 millones. Para esta entidad el arrastre de los resultados provino de las pérdidas en las tenencias de deuda y capital dentro del negocio de gestión de activos.

Finalmente, la reducción de las utilidades trimestrales de Citi también fue de 46%, lo que repercutía en una baja de sus acciones de cerca de 4%. La ganancia por acción que se alcanzó fue de US$1,05, frete al US$1,87 anticipado por el mercado, lo que obedeció a aumentó sus reservas en caso de pérdidas crediticias en US$4.900 millones.

Como todos los otros casos, los ingresos de Citi sí superaron las expectativas al crecer 12$ hasta US$20.700 millones, impulsados por el aumento de las ventas en la división comercial de renta fija, donde se observó un incremento interanual de 39% hasta US$4.800 millones.