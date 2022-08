Ganancias de CMPC aumentan en el primer semestre y los ingresos también mejoraron

Continúa la temporada de resultados corporativos de las empresas que operan en Chile. Este jueves fue el turno de CMPC, empresa que reportó utilidades por US$ 475 millones entre enero y junio pasado, esto es un aumento de 49,9% en doce meses.

De acuerdo al análisis razonado de la firma enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el resultado de las ganancias semestrales se explica principalmente “por el mayor Ebitda de celulosa, compensado por el efecto negativo en los impuestos a las ganancias, diferencias de cambio y otras ganancias (pérdidas)”.

Un escenario distinto se dio a nivel trimestral ya que, de abril a junio de 2022, el holding de la familia Matte reportó ganancias US$ 225 millones, lo que significa una disminución de 8% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Lo anterior se explica, de acuerdo a la compañía, principalmente por el mayor Ebitda registrado, compensado por el efecto negativo en el impuesto a las ganancias, relacionado al efecto de la depreciación del real brasilero en impuestos diferidos y los mejores resultados operacionales.

Incremento de ingresos

Con respecto a las ventas, CMPC registró ingresos por US$ 3.713 millones en el primer semestre de 2022, lo que representa un alza de 23,7% en relación al mismo lapso de 2021.

Este aumento en las ventas, explicó la empresa, se debe a las mayores ventas de Celulosa (28%), asociadas a mayores precios de celulosa de fibra corta y fibra larga y en menor medida a los mayores volúmenes de venta. También se registran mayores ventas en Softys (19%) y en Biopackaging (22%), gracias a los mayores volúmenes de venta.

De manera trimestral, en tanto, las ventas fueron por US$ 1.983 millones durante los meses de abril a junio, aumentando 26% en comparación al primer trimestre del 2022.

El incremento en las ventas en el segundo trimestre se atribuye, señaló la empresa, al aumento de 19% en las ventas de Celulosa, producto de los mayores precios, y de 16% en las ventas de Softys, producto de mayores precios promedios y volúmenes de papel tissue y productos de cuidado personal.

“Comparado con el primer trimestre del 2022, en el segundo trimestre de este año se registró un menor porcentaje de ventas en Chile, Europa, China y México, mientras que aumenta en Resto de Asia, y Estados Unidos y Canadá. Con respecto al segundo trimestre del 2021, disminuye en Chile, China y México, mientras que aumenta el porcentaje en Resto Latinoamérica, Resto de Asia, Argentina, Perú, y Estados Unidos y Canadá”, acotó la empresa.

Con respecto a los resultados por negocio, en tanto, durante el segundo trimestre del año, las ventas de celulosa y forestal alcanzaron US$ 1.009 millones, aumentando 19% ToT y 30% AoA. Las ventas de Biopackaging entre abril y junio de 2022 fueron US$ 306 millones, aumentando 1% ToT y 21% AoA. Y finalmente, las ventas de Softys aumentaron 16% ToT y 23% AoA, totalizando US$ 668 millones.