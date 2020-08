Ganancias de Vapores saltan a junio y naviera fija precio de la acción para aumento de capital

Pese a la caía en los volúmenes de transporte a nivel global debido a la crisis del coronavirus, la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), registró utilidades por US$ 66,9 millones al primer semestre de 2020, lo que representa un salto de 73% en relación al mismo periodo del año pasado.

De acuerdo a sus estados de resultados enviado a la CMF, la naviera registró una utilidad de US$ 61,39 millones en el segundo trimestre frente al beneficio de US$ 6 millones del mismo lapso de 2019.

A través de un comunicado, la empresa explicó que las cifras semestrales se explican los resultados obtenidos en su negocio de transporte de contenedores, del cual CSAV participa a través de su inversión en Hapag-Lloyd.

Hapag-Lloyd, naviera alemana de la cual CSAV mantiene un 30% de participación y es uno de sus principales accionistas, cerró el primer semestre de este año con utilidades de US$ 314 millones, superando en un 90,3% (+US$ 149 millones) la cifra registrada el mismo período del año anterior.

Registró además un EBITDA de US$ 1.287 millones y un EBIT de US$ 563 millones que representan una mejora de 19% (+US$ 207 millones) y un 28% (+US$ 123 millones) respectivamente en comparación al primer semestre de 2019.

“El desafío que el Covid-19 ha presentado para la industria naviera es de una magnitud muy importante y ha sido, hasta ahora, bien abordada por la empresa y la industria en general. Esto demuestra una industria más madura, producto de la consolidación, que la que vimos en la crisis financiera de 2009. Los desafíos de la segunda mitad del año siguen siendo relevantes, sin perjuicio de que observamos algún grado de recuperación en los volúmenes de carga”, explicó Óscar Hasbún, gerente general de CSAV.

Aumento de capital

CSAV recordó que se encuentra en el proceso de aumento de capital que tiene por objetivo reducir deuda de corto plazo contraída con motivo de las adquisiciones que le permitieron, en enero pasado, alcanzar el 30% de la propiedad accionaria de Hapag-Lloyd.

La Compañía anunció este martes que el precio de la acción para el aumento de capital de US$ 350 millones, aprobado en Junta Extraordinaria de Accionistas en mayo de este año, se fijó en US$ 0,0241 por acción. Esto implica que se efectuará una colocación de 14.523.000.000 nuevas acciones para lo cual comenzará el Período de Opción Preferente este 27 de agosto.