General Electric Co reduce sus pérdidas en casi US$ 2 mil millones en relación con lo esperado

General Electric Co, conglomerado con presencia en las áreas aeronáuticas, electrodomésticas y de energía renovable, reportó un flujo saliente de US$ 2.100 millones. Números muy por debajo de los US$ 3.500 o US$ 4.500 millones que la compañía había proyectado con estimación propia.

Esto, a pesar de que en su área aeronáutica las pérdidas fueron más alta de las esperadas, llegando a US$ 680 millones, un desplome del 44% de sus ingresos. Todo a causa de la detención y suspensión, en casi todo el mundo, de la industria de la aviación por la rápida propagación del COVID-19.

Asimismo, GE, con sede en Boston, sufrió una pérdida de US$15 centavos por acción. Más alta de los US$10 centavos que se estimaban según datos IBES de Refinitiv. De igual forma, los ingresos cayeron un 24% interanual, a US$ 17.700 millones.

Sin embargo, la compañía, prevé una mejora del flujo de caja para la segunda mitad del año, que se convierta en positivo para el 2021. Esto, a pesar de que la recuperación del negocio aéreo, rubro por el cual reportan mayores ganancias y rentabilidad, proyecta una lenta recuperación.