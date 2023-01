Giorgio Jackson: “Cualquier discusión sobre beneficios adicionales tendría que sustentarse en la base de un aumento en los ingresos”

El gobierno presentó el jueves un plan de ayuda para contrarrestar los efectos que los mayores precios están generando en la población de menores recursos. El paquete fiscal fue anunciado un día antes del conocerse el IPC de diciembre, con lo que 2022 cerró con una inflación del 12,8%, la mayor desde 1991 e incluye siete medidas de distinta índole y tiene un costo fiscal de US$ 2.000 millones.

Si bien desde el mundo político el bono marzo reforzado, el Bolsillo Familiar Electrónico y el aumento del 20% en el monto de la Asignación Familiar (AF) y del Subsidio Único Familiar (SUF), fueron bien recibidos, en la oposición consideran que son demasiado focalizadas, ya que no cubren a la clase media. Ante estos reparos, el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, defiende la focalización y sostiene que cualquier aumento en cobertura o monto debe contar con mayores recursos, por lo que insta a la oposición a acelerar la discusión de la reforma tributaria.

Las primeras reacciones que generó el anuncio de este plan de ayuda entre los parlamentarios, y en específico en la oposición, era que las medidas estaban muy focalizadas y que no cubre a la clase media. ¿Cómo ve estos reparos?

Desde el año pasado, cuando se presentó el plan Chile Apoya, el gobierno trató de implementar distintas medidas, unas focalizadas y otras más generales. Entre ellas, el contener los precios del transporte, energía, combustibles, todas ellas fueron medidas universales. Otras fueron destinadas para la clase media, como el copago 0 en salud, o el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Ahora, este paquete de ayudas concentra un poco de ambas: por ejemplo, la incorporación de 50 mil niños y niñas al programa de alimentación escolar cubren a la clase media, tenemos la beca BAES, con aumentos en el monto, el convenio de rebaja de medicamentos para todos quienes se atienden en Fonasa. Además, se implementará un Fogape para la construcción, IFE Laboral, que también son clase media. Ahora hay tres grandes medidas que priorizan a los sectores que más les ha pegado la inflación y, por lo tanto, el Bono Marzo, el Bolsillo Familiar Electrónico y el aumento en montos para la Asignación Familiar y el Subsidio Único Familiar son para el 60% de menores ingresos.

Pero en el debate es probable que la oposición insista con la idea de ampliar a la clase media. ¿Hay espacios para ampliar la cobertura?

Estas medidas están dentro del marco presupuestario que se aplica para 2023. Cualquier discusión sobre beneficios adicionales tendría que sustentarse en la base de un aumento en los ingresos. Si en la oposición hay voluntad para avanzar de manera rápida en la reforma tributaria o incluso ampliar los alcances de alguna de esas medidas para tener más recaudación, se podrá encontrar alguna forma de tener en consideración lo que están planteando de aumentar la cobertura.

¿Pero sin reforma tributaria, en la situación actual, no hay espacio para ampliar estas ayudas?

Si se quiere ampliar la cobertura de alguna de estas medidas lo más probable es que la discusión sobre los ingresos esté presente para que esos recursos se puedan allegar al erario fiscal. Tenemos que movernos dentro del marco presupuestario y si queremos aumentar las ayudas tienen que venir con un informe financiero y en ese informe, detallar de dónde viene el financiamiento. Por lo tanto, insisto, si hay una discusión respecto de la reforma tributaria, que pueda encontrar un camino llano, imagino que la discusión de generar beneficios sociales debería tener un camino mucho más viable.

Cuando ustedes eran oposición criticaron la focalización que hizo el gobierno anterior, que luego llevó a que todas las medidas fueran universales. ¿Cuánto les puede pesar esto en la discusión actual dada las críticas de la oposición?

Creo que son discusiones completamente distintas. Cuando se dan shocks externos como una pandemia, o un terremoto, o un incendio, pueden cambiar la situación de familias que están en una situación cómoda con altos ingresos, y pasar a tener cero ingresos, por lo tanto, la política fiscal tiene que llegar a esas familias también. En la pandemia se les dijo a las personas que no salieran de sus casas y por eso el Estado se tenía que hacer cargo de los ingresos de esas familias, y por ello se prefirió optar por medidas universales como el IFE. Distinta es una política permanente, de base de protección social, que es lo que estamos tratando de hacer. Hoy estamos en una situación donde hay cifras de empleo bastante provisorias que van relativamente bien y que deberían, en el segundo trimestre, tender a repuntar y, por lo tanto, no aplican políticas de shock.

¿La situación económica no justifica hoy ampliar las ayudas al 70% u 80% de la población, por ejemplo?

Lo que digo es que la situación estructural de las familias durante un escenario de pandemia o terremoto o incendio requiere que las políticas sean universales, que todos accedan de manera rápida sin los instrumentos de focalización generales. Respecto a la mantención estructural del sistema de protección social, sin duda que queremos caminar hacia la universalidad en algún momento, pero para eso los Estados de Bienestar se tienen que construir por etapas. Hoy día lo que estamos apostando en el ministerio es disminuir la pobreza infantil. Ese será nuestro foco y para eso queremos entregar este aumento de cobertura y en monto del Subsidio Único Familiar.

Sobre el debate de los retiros o autopréstamos, ¿cuánto le juega en contra al gobierno que ustedes hayan aprobado varios retiros de los fondos de pensiones, incluido el tercero y el cuarto, para cerrar de manera definitiva esa puerta?

Ese debate lo dimos cuando se discutió el quinto retiro. Nos dimos cuenta que para la realidad inflacionaria que estaba viviendo el país y la diferencia que existía con el contexto anterior y también con un aprendizaje de la experiencia misma que va mostrando cómo impacta en el costo de la vida, nosotros estuvimos en contra del quinto retiro.

¿El gobierno está monitoreando el avance de ese proyecto? ¿Cuánto les preocupa?

Estamos saliendo de un proceso de inflación de dos dígitos que el país en, general, no habitúa tener. Ya tuvimos las cifras más altas de inflación. Vamos en caída y esperamos estar en el segundo trimestre con cifras de un dígito para cerrar el año con cifras más cercanas a lo normal. Hay que conjugar protección económica con responsabilidad fiscal, esa debiera ser la receta para conciliar ambas materias. Por lo mismo, el gobierno tiene dentro de la reforma al sistema de pensiones una medida acotada para el autopréstamo, pero con condiciones superclaras y nítidas. Ese es efectivamente un autopréstamo, no como los proyectos que se están presentando, que no tienen forma de devolución. Ojalá que la reforma se logre tramitar lo antes posible, porque puede despejar esta discusión sobre el autopréstamo.

Acusación constitucional: “Hay tiempos del Congreso que se dejan de ocupar en reformas que tienen impacto en las personas”

¿Cómo recibe la acusación constitucional que se presentó en la Cámara de Diputados y que ya tiene comisión revisora?

-Me extrañé bastante de la acusación, porque hace dos semanas fui a la comisión, expuse todos los argumentos, me hicieron todas las preguntas los parlamentarios y parlamentarias de oposición y no tuvimos mayores problemas. Sentí que se habían despejado todas las inquietudes. Por lo mismo, me sorprendí cuando el Partido Republicano anuncia la acusación en mi contra sobre algo que ya estaba bastante despejado. No obstante, no tengo ningún problema para enviar los antecedentes de los cuales hace mención la acusación para que los parlamentarios lo analicen. Estoy sumamente tranquilo.

Pero en términos políticos, ¿ve que esto pueda avanzar?

-Dicen que lo prudente es siempre esperar a ver cuál es la opinión que se forman los parlamentarios y parlamentarias, pero estoy muy tranquilo con los argumentos de fondos. No vemos ningún fundamento, dentro de lo presentado, que revista carácter de ilegalidad o de inconstitucionalidad.

Ahora, ¿ve que esta herramienta desde hace un tiempo no se está usando bien por parte de los diputados?

-Creo que para quienes, habiendo sido parlamentarios, usamos esta herramienta, sería poco prudente hacer un comentario de esa naturaleza. Los diputados siempre tienen el derecho a presentar una acusación en el uso de sus facultades y yo tendré la oportunidad de generar los descargos. Sin embargo, hay tiempos del Congreso que se dejan de ocupar para otras reformas que tienen impacto directo en el bienestar de las personas.

26/12/2022 MANUEL MONSALVE Y GIORGIO JACKSON FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Pobreza: “Esperamos que cuando se mida la Casen que evalúe la gestión del gobierno podamos tener disminuciones significativas”

En estos momentos se está desarrollando el trabajo de campo de la Encuesta Casen 2022. ¿Ven que la inflación puede generar un alza en la pobreza?

-Tengo que ser respetuoso con la institucionalidad y no adelantar ninguna especulación respecto a las cifras. El Centro de Microdatos de la Universidad de Chile está haciendo el levantamiento, que luego se le entrega a la Cepal para realizar el cálculo de la pobreza por ingreso, extrema pobreza, pobreza multidimensional. Probablemente, los resultados saldrán a fines del primer semestre.

¿Pero el ministerio se está preparando para tomar medidas en caso que la pobreza suba?

-Siempre será un problema que la pobreza aumente o que no disminuya tan rápido como nos gustaría y eso es parte de la preocupación central de este ministerio. Por ello, una de las medidas permanentes más importantes que estamos implementando aborda el problema de la pobreza infantil. Se trata de la inclusión de 900 mil niñas y niños al Subsidio Único Familiar y su aumento del 20%, que a la vez ya se había subido con el proyecto de salario mínimo. Con eso esperamos que, en dos años más, cuando se vuelva a medir la Casen que realmente evaluará la gestión de este gobierno, podamos tener disminuciones significativas en pobreza infantil y en pobreza en general.