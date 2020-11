Gloria Hutt y Pamela Gidi por críticas de Movistar a concurso 5G: “Tenemos confianza en que todos los aspectos de competencia ya han sido validados”

La implementación de la tecnología 5G dio un paso decisivo este jueves. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), recibió cinco ofertas de distintas empresas -Entel, Claro, Movistar, Wom y Borealnet (que representa a Business Finland)- el marco de la licitación de espectro para el desarrollo de redes 5G, proceso que comenzó el pasado 12 de noviembre.

En entrevista con Pulso, y tras la sesión del Consejo Técnico, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, y la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, ahondan en el interés de la industria en el concurso y también sobre la consulta vigente que mantiene Movistar en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) cuestionando las bases de los cuatro concursos de Subtel.

¿Quedaron conformes con la cantidad de postulantes? ¿Esperaban más participación de nuevos inversionistas?

Hutt: Nos parece que es un muy buen resultado. Tenemos que considerar el tamaño del mercado y la cantidad de ofertas es buena en el sentido de que tenemos competencia en todas las bandas, eso ya es un objetivo importante, también el hecho de que Wom entra a todas las bandas a competir quiere decir que tiene interés en desarrollarse más y por otra parte, aparece un actor nuevo. Se ve que va a haber mucha competencia, especialmente en la banda 3,5 GHz donde hay cinco ofertas.

Gidi: Si miramos la historia, en 2009 para la licitación de la banda AWS, hubo dos concursantes. En la última licitación para 4G hubo tres concursantes, los tres incumbentes. Tener hoy cinco concursantes es una buena noticia, como bien dijo la ministra, hay concursantes para todas las bandas y además de presentarse los incumbentes -que es Claro, Entel y Telefónica-, además está el desafiante que se presenta en todas las bandas, que es Wom, y tenemos un entrante. Hacemos un muy buen balance, que demuestra la confianza que hay y la apuesta que todas estas empresas ponen en el mercado de telecomunicaciones de Chile.

En las últimas semanas el proceso se vio empañado por una serie de escritos que Movistar ingresó al TDLC cuestionando las bases de los cuatro concursos y pidiendo suspender la licitación. Aunque esto fue rechazado por el TDLC, todavía está la posibilidad de que recurran a la Corte Suprema. ¿Qué respuesta dan a los reclamos de Movistar? ¿Se esperaban una acción de este tipo?

Hutt: Esta es una industria bastante judicializada, creo que no hay ningún proceso que no haya tenido judicialización, así que era parte del escenario. Nosotros no podemos calificar las decisiones estratégicas de cada empresa, lo que miramos, eso sí, es como avanza el concurso que nosotros estamos proponiendo y promoviendo, y en la medida que sea necesario que intervengamos o nos hagamos parte, o entreguemos algún tipo de documento o recurso especial, lo haremos. Pero por ahora tenemos que seguir adelante con el concurso en las condiciones que está y siempre mirando cuál es el escenario en cada paso.

Gidi: Se ha cumplido un paso más de nuestra hoja de ruta que planteamos a principios de Gobierno de un proyecto fundamental para desarrollar el mercado de telecomunicaciones. Después de siete años ponemos a disposición cuatro bandas con 1.800 MHz para el despliegue de 5G que creemos que para Chile será transformacional, tanto para mejorar la calidad de vida de las personas, pero además para desarrollar la economía y todos los sectores productivos de Chile que se van a ver potenciados por las tecnologías de telecomunicaciones del 5G.

Movistar participó en sólo una subasta, ¿creen que fue una decisión estratégica por parte de esta compañía ir al TDLC?

Hutt: Eso no lo podemos calificar nosotros, es una decisión que la empresa toma según propio contexto. Nosotros lo que tenemos que lograr es que haya un buen concurso, que logremos los beneficios que esperamos de esta licitación y que haya competencia. Nos importaba mucho que hubiera más de una oferta por banda por eso, porque en la medida que hay competencia se benefician los usuarios finalmente.

¿Y por qué aún no está decidido hacerse parte de la consulta en el TDLC?

Gidi: Nuestra hoja de ruta es lanzar y desplegar 5G en Chile y desde ahí no nos distraemos con acciones de la industria, seguimos trabajando en pro de los usuarios. Y estamos enfocados en eso, ha sido una licitación exitosa y ese ha sido el esfuerzo que se ve capitalizado, dos años de trabajo intenso; hemos ido al TDLC, seguimos las instrucciones de la Corte Suprema, recordemos que gracias a la Corte Suprema y su dictamen es que la Subtel presenta un nuevo Plan Nacional de Espectro para permitir concesionar espectro para ser usado en 5G. Hay mucho trabajo detrás de lo que sucede hoy y en eso estamos concentrados y seguiremos concentrados.

¿Qué consecuencias puede haber si ellos van a la Suprema? ¿Todavía hay riesgos de que se pueda suspender el concurso?

Hutt: Los riesgos judiciales son impredecibles, no tenemos cómo anticipar lo que un tribunal va a decidir, sí tenemos que estar preparados para actuar con lo que nosotros consideremos que es la defensa de este proceso. Hemos hecho nosotros mismos consultas antes, así que por eso tenemos confianza en que todos los aspectos de competencia ya han sido validados. No son temas ajenos a los tribunales, así que por eso creemos que este proceso debería seguir, pero naturalmente si hay antecedentes nuevos o cambia alguna variable que los tribunales tengan que considerar, nosotros también veremos qué argumentos entregamos para defender la continuidad del proceso.

Gidi: Nosotros hicimos lo que nos dijo el TDLC, tres veces dijo sigan con el concurso de 5G.

¿La apuesta aún es que el inicio del servicio 5G en primera etapa esté antes de que termine este gobierno?

Gidi: Por supuesto, esa es nuestra hoja de ruta y para eso estamos trabajando.

¿Lo ven como algo factible?

Hutt: Ese es el plan que tenemos y hasta ahora hemos ido cumpliéndolo, siempre hemos tenido dificultad, ha habido judicialización, ha habido recursos, pero vamos en el plazo que teníamos previsto.

¿La contingencia y los problemas de conexión durante la pandemia obligan a apurarse con implementar el 5G en Chile?

Gidi: Nuestra hoja de ruta está desde antes de la pandemia. Sin duda, la pandemia lo que ha hecho es elevar la importancia de las telecomunicaciones y la visibiliza como un aspecto esencial de 2020 y va a seguir tomando cada vez más importancia en el futuro.

Hutt: La pandemia también ha dejado en evidencia la necesidad de tener un despliegue aún más equitativo, más potente, más ágil, más capaz de reaccionar rápido. Aquí se instalaron dinámicas que posiblemente se van a mantener, así que con mayor razón las telecomunicaciones toman un rol social clave, no es solo el sistema productivo, sino dentro de la comunidad empieza a ser una pieza fundamental para las relaciones, el trabajo, la diversión.

¿Los chilenos tendrán que pagar más que lo que pagan hoy por el servicio 5G?

Hutt: Los costos van bajando. La tecnología se moderniza, pero cuando uno ve los precios en general, se ve que hay más gigas o más servicios a menores precios. Esperamos que eso ocurra aquí también y este mismo aumento de productividad que el 5G puede dar en los tipos de cobertura, tiene varias características que nos hacen esperar que por valores bastante similares uno pueda tener servicios significativamente de mejor calidad.