Gobierno evalúa modificar tramos para destrabar ingreso familiar de emergencia

Dos reuniones fueron las que tuvieron el Presidente Sebastián Piñera y los ministros de Hacienda, Ignacio Briones, y de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, este jueves en la tarde en La Moneda. El objetivo era buscar distintas alternativas para buscar destrabar el proyecto que crea el Ingreso Familiar de Emergencia que hoy se encuentra en fojas ceros.

Esto, luego que el Congreso aprobara solo el titular para entregar un Ingreso Familiar de Emergencia, pero sin corazón que lo respalde, es decir, los montos.

Ante esto, el gobierno, si bien públicamente ha señalado que no hay más recursos para aumentar los montos ofrecidos, lo cierto es que no le quedan muchos caminos que no sea el de sentarse a negociar con la oposición, puesto que enviar el veto presidencial sin alguna modificación es prácticamente inviable.

Aunque el objetivo es presentar los cambios este viernes mismo, no se descarta que se sigan afinando las fórmulas durante el fin de semana, por lo que es probable que haya movimiento en La Moneda para poder zanjar la discusión y contar con la aprobación del proyecto la próxima semana.

En ese sentido, conocedores del proceso comentaron que se están explorando salidas negociables, y una de ella sería unificar los tramos. El gobierno proponía un bono de $65.000 para las personas del 40% más vulnerable, y un monto menor, de $43.000 para quienes se ubiquen entre el 41% y 60% más pobre. Aquí el Ejecutivo está evaluando mover esos parámetros para entregar un solo monto al 60% más pobre. De esa manera, acercarse a lo que piden los parlamentarios o sumar algún otro segmento y cubrir hasta el 70%, por ejemplo.

Tanto la oposición como ChileVamos le solicitaron durante la discusión que englobara toda la ayuda, es decir $65.000 para el 60% más vulnerable. Otra opción sobre la mesa es que el monto total considerado para los tres meses sea dividido en cuotas iguales para que el bono sea parejo.

En la oposición tienen dos temas más sobre la mesa. Uno, que el aporte sea igual por los 3 meses, y no sea descendente como propone el Ejecutivo: $65.000 el primer mes; $55.250 el segundo mes; y $45.500 el tercer mes. “Resulta inaceptable que el beneficio vaya decreciendo en el tiempo como una forma de estimular el conseguir otros ingresos como ha señalado el ministro Sichel”, manifestó el diputado Gabriel Ascencio (DC).

El segundo, quizás el más conflictivo, es que el bono suba a $80.000 per cápita. En este tema el senador Juan Antonio Coloma (UDI) llama a la mesura y recuerda que en 2009, ellos apoyaron sin discutirle a la Presidenta Bachelet la entrega de un bono de $40.000, porque era un momento complejo, “cuando uno está en situación de normalidad se puede negociar, pero cuando no hay normalidad hay que creer un poco en el gobierno. No se puede estar negociando todo cuando hay urgencia con la ayuda”.

Acuerdos de la oposición

Dentro de la oposición creen que si el gobierno no envió el veto este jueves es porque moverá sus cartas para negociar. No obstante, están muy poco dispuestos a ceder en sus 3 puntos y así lo delinearon en una reunión entre los jefes de bancadas de oposición de la Cámara y del Senado, en línea con los presidentes de los partidos. “Acordamos actuar en conjunto. Hay un ambiente constructivo en la oposición, queremos que se apruebe rápido, pero para eso tiene que existir un gesto del gobierno. No estamos tan lejos, que pongan más plata para mejorar un poco el beneficio y no sea decreciente”, señaló el jefe de bancada del PPD, diputado Raúl Soto.

En los otros partidos la respuesta es unívoca. ”Lo que nosotros planteamos es no movernos de la línea de la pobreza, eso es un piso irrenunciable”, señaló el presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Daniel Núñez (PC). “Si el veto llega igual al proyecto, creo que el PS debería mantener su voto en contra. La estrategia del gobierno está acentuando la idea que el costo económico y social de la crisis la paguen los trabajadores, hay más empatía con las empresas. Tenemos serias dudas que los recursos aprobados se estén ocupando en su totalidad”, comentó el diputado Manuel Monsalve (PS).

Mientras que desde la DC, el diputado Gabriel Silber (DC) recordó un hecho claro y es que es extraño que el Ejecutivo pierda un veto porque el Congreso requiere quórums muy altos para insistir. “El gobierno debiera mostrar altura de miras, sería una derrota para todos si esto se traduce en un gallito. Nosotros frente al veto tenemos muy escaso margen para el rechazo”, acotó.